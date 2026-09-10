Hàn Quốc tìm kiếm thành công tuyến hàng hải mới qua Bắc Băng Dương

Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc cho biết, tàu container Panstar Acro của nước này, khởi hành từ cảng Busan hôm 22/8, đã đi vào Bắc Cực từ ngày 31 cùng tháng và 9 ngày sau, tức 9/9, tàu này đã rời Bắc Cực để tiếp tục hành trình tới Anh. Sau khi ghé các cảng lớn của châu Âu, tàu dự kiến ​​sẽ quay trở lại Busan vào khoảng ngày 12/10 thông qua tuyến đường biển Bắc Cực.

Panstar Acro chuẩn bị rời cảng Busan hôm 22/8 (Ảnh: Yonhap)

Tuyến hàng hải Bắc Băng Dương đang thu hút sự chú ý của cộng đồng vận tải biển quốc tế, được coi là một tuyến đường mới kết nối châu Á và châu Âu, do sự suy giảm băng biển vì sự nóng lên nhanh của Trái Đất. Mặc dù tuyến đường này có những lợi thế như quãng đường đi ngắn hơn và tránh được các khu vực xung đột ở Trung Đông so với các tuyến đường trước đây, nhưng cũng có những thách thức như khoảng thời gian có thể thực hiện hải trình trong năm ngắn hơn, chi phí cao hơn, kèm theo đó là những lo ngại về độ an toàn.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ Hàn Quốc cũng đã bày tỏ sự quan tâm đến việc sử dụng tuyến đường biển Bắc Cực. Tại một cuộc họp mới đây của Hội đồng Bắc Cực, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đang chú ý đến tiềm năng kinh tế của khu vực Bắc Cực, nhưng cần phải tiếp cận vấn đề này một cách có trách nhiệm, có tính đến an ninh, bảo vệ môi trường và luật pháp quốc tế. Theo đó, chuyến chạy thử thành công của tàu container Panstar Acro được coi là dấu mốc quan trọng của ngành vận tải biển Hàn Quốc.