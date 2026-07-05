Nhật Bản tái khởi động cạnh tranh địa chính trị chiến lược tại Bắc cực

Trong cuộc họp đầu tiên của Ban chỉ đạo chính sách hải dương tổng hợp Nhật Bản, Thủ tướng nước này Takaichi Sanae đã chỉ thị cho Bộ trưởng phụ trách chính sách hải dương của Nhật Bản Akama Jiro tập trung nguồn lực vào việc thúc đẩy hợp tác quốc tế trong quá trình triển khai thực hiện chính sách quốc gia về Bắc cực.

Tàu phá băng Mirai II của Nhật Bản. Ảnh: Jamstec.

Bà Takaichi nhấn mạnh rằng “Tầm quan trọng của Bắc cực đang ngày một gia tăng, trong bối cảnh mối quan tâm quốc tế đang ngày càng sâu sắc, do tiềm năng to lớn của khu vực này về tài nguyên và giao thông hàng hải - hàng không”, đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan chuẩn bị để sửa đổi, bổ sung “Chính sách Bắc cực quốc gia” từ năm 2027. Chính sách về Bắc cực của Nhật Bản được đưa ra từ năm 2015, nhưng chưa được thực thi một cách đầy đủ, thực chất và đây sẽ là lần đầu tiên văn bản này được sửa đổi.

Theo dự thảo sửa đổi - bổ sung mới được hé lộ, tàu nghiên cứu Bắc cực có khả năng phá băng Mirai 2, do Cơ quan Khoa học - Công nghệ Biển và Trái đất Nhật Bản (JAMSTEC) vận hành, dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng 11/2026, sẽ được nâng cấp thành “Nền tảng hợp tác nghiên cứu quốc tế”, thu hút sự tham gia của các nhà khoa học nước ngoài trong các đề tài nghiên cứu có liên quan.

Mirai 2 là tàu nghiên cứu khoa học đầu tiên của Nhật Bản có khả năng phá băng, được trang bị các thiết bị lặn không người lái và các khí cầu chuyên dụng, có khả năng quan trắc biển băng ở nhiều góc độ và vị trí khác nhau. Ngoài ra, Mirai 2 còn có các thiết bị phục vụ đo đạc, phân tích các thông số liên quan đến biển như độ dày của băng, nhiệt độ nước..., góp phần dự báo sớm các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Cơ quan chỉ đạo các hoạt động liên quan đến Bắc cực của Nhật Bản sẽ là Ban chỉ đạo chính sách hải dương tổng hợp, do đích thân Thủ tướng đương nhiệm làm Trưởng ban và tại cuộc họp đầu tiên nêu trên của cơ quan này, việc sửa đổi “Chính sách Bắc cực quốc gia” của Nhật Bản đã chính thức được quyết định, đưa Nhật Bản bước vào “cuộc đua” chiến lược tại vùng đất không có đất này.