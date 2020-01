Hàn Quốc triển khai lực lượng đến eo biển Hormuz để bảo vệ tàu thuyền

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 21/1 thông báo nước này sẽ triển khai binh lính đến Eo biển Hormuz, bằng việc mở rộng hoạt động của đơn vị chống cướp biển trong khu vực, nhằm bảo vệ tuyến đường hàng hải quan trọng này. Tuy nhiên lực lượng được triển khai sẽ không tham gia vào liên minh an ninh hàng hải quốc tế do Mỹ dẫn đầu và hoạt động một cách độc lập.

Eo biển Hormuz. Ảnh: IRNA

Trong bối cảnh căng thẳng với Iran gia tăng, Mỹ đã đề nghị Hàn Quốc và các đồng minh khác tham gia vào liên minh quân sự quốc tế để đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đưa ra ngày 20/1 cho biết, xem xét tình hình hiện nay tại Trung Đông, chính phủ quyết định mở rộng tạm thời hoạt động của đơn vị Cheonghae, giúp đảm bảo an toàn cho công dân Hàn Quốc cũng như hoạt động tự do hàng hải của tàu thuyền trong khu vực.



Đơn vị chống cướp biển Cheonghae của Hàn Quốc được triển khai đến Vịnh Aden từ năm 2009, bao gồm một tàu khu trục./.