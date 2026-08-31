Hàn Quốc xuất khẩu pháo tự hành K9 sang Tây Ban Nha

Trong thông cáo công bố hôm nay (31/8), Tập đoàn Hanwha Aerospace - một trong 4 doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng lớn nhất Hàn Quốc - cho biết vừa ký hợp đồng liên quan đến xuất khẩu pháo tự hành K9 với công ty Indra Sistemas của Tây Ban Nha. Đây là lần đầu tiên Hanwha Aerospace xuất khẩu K9 sang một quốc gia ở Tây Âu.

Pháo tự hành K9 của Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Do yêu cầu bảo mật, số lượng pháo, giá trị hợp đồng và thời gian thực hiện dự án không được tiết lộ. Tuy nhiên, căn cứ quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc về việc công bố các đơn hàng có giá trị tương đương từ 2,5% doanh thu hằng năm, giá trị hợp đồng ước tính hơn 667,5 tỷ won (khoảng 490 triệu USD). Trong khi đó, theo trang tin quốc phòng Infodefensa, quy mô dự án hiện đại hóa pháo binh của Tây Ban Nha, trong đó Indra đóng vai trò quan trọng, có thể vượt 4,5 tỷ euro.

Hợp đồng này đưa Tây Ban Nha trở thành thị trường thứ 11 của pháo tự hành K9 do Hanwha Aerospace xuất khẩu. Bắt đầu từ Thổ Nhĩ Kỳ năm 2001, K9 sau đó được xuất khẩu tới Ba Lan, Phần Lan, Ấn Độ, Na Uy, Estonia, Australia, Ai Cập và Romania. Ngày 19/8, Hanwha cũng ký hợp đồng cung cấp 6 khẩu pháo tự hành bánh lốp K9 cho quân đội Mỹ.

Hanwha Aerospace cho biết K9 đang mở rộng thị trường, đặc biệt tại Bắc Âu và Đông Âu, nhờ hỏa lực, khả năng cơ động cũng như hiệu quả vận hành và bảo dưỡng đã được kiểm chứng trong quá trình sử dụng tại nhiều quốc gia.

K9 Thunder là pháo tự hành bọc thép bánh xích cỡ nòng 155 mm do Hàn Quốc phát triển và là một trong những sản phẩm quốc phòng xuất khẩu thành công nhất của nước này. Theo Hanwha Aerospace, dòng pháo này chiếm hơn 50% thị trường pháo tự hành toàn cầu. K9 được trang bị động cơ diesel công suất 1.000 mã lực, đạt tốc độ tối đa 67 km/h, có khả năng thực hiện chiến thuật “bắn và cơ động” cùng chế độ bắn nhiều quả đạn với quỹ đạo khác nhau để chúng cùng đánh trúng mục tiêu gần như đồng thời. K9 bắt đầu được biên chế trong quân đội Hàn Quốc từ năm 1999.