Hàn Quốc yêu cầu công dân sơ tán khỏi Lebanon

Trong một thông cáo được đưa ra hôm nay (9/4), Đại sứ quán Hàn Quốc tại Lebanon đã chính thức yêu cầu công dân Hàn Quốc đang có mặt tại Lebanon rời khỏi nước này đến nơi an toàn càng sớm càng tốt.

Israel không kích Lebanon. Ảnh: Reuters.

Cơ quan đại diện ngoại giao của Hàn Quốc tại Lebanon nhấn mạnh “Đại sứ quán sẽ hỗ trợ tối đa trong chừng mực có thể, nhưng nếu tình hình xấu đi, mọi biện pháp hỗ trợ sẽ bị hạn chế”.

Trong khi đó, các quan chức của Bộ ngoại giao Hàn Quốc nhận định những địa điểm tập trung nhiều người Hàn Quốc tại Lebanon có nguy cơ sẽ trở thành mục tiêu của các trận oanh tạc do Mỹ và Israel tiến hành và có khả năng các chuyến bay đi và đến Lebanon sẽ bị gián đoạn.

Từ hôm qua, Mỹ và Israel đã khẳng định Lebanon không phải là đối tượng trong thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần đạt được với Iran và đã tiến hành nhiều đợt không kích quy mô lớn khiến hơn 1.000 người thương vong.

Được biết, hiện nay có khoảng 90 dân thường, 10 cán bộ của các cơ quan đại diện ngoại giao và 180 binh sĩ thuộc quân đội Hàn Quốc được phái cử tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình (PKO) Liên Hợp Quốc đang có mặt tại Lebanon và 90 dân thường nêu trên là đối tượng được yêu cầu xuất cảnh càng sớm càng tốt.