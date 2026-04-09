中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  An Giang
    Đặt mặc định Xem
  Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hàn Quốc yêu cầu công dân sơ tán khỏi Lebanon

Thứ Năm, 17:59, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước việc Lebanon đang trở thành mục tiêu không kích của Mỹ và Israel, Hàn Quốc đang phải áp dụng nhiều biện pháp để bảo hộ công dân. 

Trong một thông cáo được đưa ra hôm nay (9/4), Đại sứ quán Hàn Quốc tại Lebanon đã chính thức yêu cầu công dân Hàn Quốc đang có mặt tại Lebanon rời khỏi nước này đến nơi an toàn càng sớm càng tốt.

Israel không kích Lebanon. Ảnh: Reuters.

Cơ quan đại diện ngoại giao của Hàn Quốc tại Lebanon nhấn mạnh “Đại sứ quán sẽ hỗ trợ tối đa trong chừng mực có thể, nhưng nếu tình hình xấu đi, mọi biện pháp hỗ trợ sẽ bị hạn chế”.

Trong khi đó, các quan chức của Bộ ngoại giao Hàn Quốc nhận định những địa điểm tập trung nhiều người Hàn Quốc tại Lebanon có nguy cơ sẽ trở thành mục tiêu của các trận oanh tạc do Mỹ và Israel tiến hành và có khả năng các chuyến bay đi và đến Lebanon sẽ bị gián đoạn.

Từ hôm qua, Mỹ và Israel đã khẳng định Lebanon không phải là đối tượng trong thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần đạt được với Iran và đã tiến hành nhiều đợt không kích quy mô lớn khiến hơn 1.000 người thương vong.

Được biết, hiện nay có khoảng 90 dân thường, 10 cán bộ của các cơ quan đại diện ngoại giao và 180 binh sĩ thuộc quân đội Hàn Quốc được phái cử tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình (PKO) Liên Hợp Quốc đang có mặt tại Lebanon và 90 dân thường nêu trên là đối tượng được yêu cầu xuất cảnh càng sớm càng tốt.

Australia, Pháp, Anh kêu gọi ngừng bắn ở Lebanon

VOV.VN - Trong bối cảnh các cuộc tấn công vào Lebanon tiếp tục leo thang khiến số người thiệt mạng ngày càng nhiều, Australia vừa cùng một số quốc gia ra tuyên bố kêu gọi áp dụng lệnh ngừng bắn ở Lebanon. Canberra cũng kêu gọi bảo vệ nhân viên nhân đạo đang làm việc tại Lebanon.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tag: Hàn Quốc bảo hộ công dân Lebanon Israel oanh tạc Lebanon
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Israel đưa lục quân vào Lebanon, phá hủy 70% bệ phóng tên lửa Iran
VOV.VN - Quân đội Israel (IDF) cho biết đã điều thêm quân bộ vào Lebanon nhằm thực hiện cái mà họ gọi là “một chiến dịch có giới hạn và nhắm mục tiêu chính xác”. IDF cũng tuyên bố đã phá hủy được 70% bệ phóng tên lửa của Iran.

Chi tiết kế hoạch ngừng bắn 10 điểm của Iran và khả năng Mỹ đồng thuận
VOV.VN - Thỏa thuận ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Trump trao đổi với các nhà lãnh đạo Pakistan, còn Trung Quốc cũng được cho là có ảnh hưởng với Iran trong vấn đề này.

Israel tuyên bố sẽ “leo thang và mở rộng” các đòn tập kích Iran
VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết các cuộc tấn công của nước này vào Iran “sẽ leo thang và mở rộng”.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ