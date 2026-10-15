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Quân đội Hàn Quốc tiến hành tập trận thực địa quy mô lớn

Thứ Năm, 11:11, 15/10/2026
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VOV.VN - Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc hôm nay (15/10) thông báo sẽ tiến hành cuộc tập trận cơ động thực địa quy mô lớn thường niên từ ngày 19-30/10. Hoạt động này cũng bao gồm cả các cuộc tập trận Hàn - Mỹ từng bị hoãn trước đó.

 

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết mục tiêu của đợt tập trận là "tích hợp và vận hành lực lượng hỗn hợp trên nhiều lĩnh vực gồm lục quân, hải quân và không quân, nhằm tăng cường khả năng phối hợp và khả năng thực chiến".

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Xe tăng Hàn Quốc.

Căn cứ vào các đặc điểm của chiến tranh hiện đại và những mối đe dọa thực tế, quân đội Hàn Quốc sẽ triển khai các hoạt động như huấn luyện cơ động thực địa, với kịch bản giả định có nguy cơ từ "lực lượng đối kháng", huấn luyện tại sở chỉ huy… Qua đó, khẳng định quyết tâm "thiết lập thế trận ứng phó vững chắc, sẵn sàng phản ứng tức thời trước mọi mối đe dọa". Quy mô lực lượng tham gia vẫn tương đương với các năm trước, trong đó tiếp tục có sự góp mặt của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc.

Ngoài ra, theo chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump, 2 trong số 7 nội dung huấn luyện cơ động thực địa - vốn không thể thực hiện được do cuộc tập trận thường niên Hàn - Mỹ mang tên "Lá chắn Tự do Ulchi" (UFS) đã kết thúc sớm hơn dự kiến ​​- sẽ được triển khai song song trong đợt tập trận lần này, với 5 nội dung còn lại dự kiến ​​sẽ được thực hiện trong năm nay.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cũng thông báo "trong thời gian diễn ra tập trận, một lượng lớn binh sĩ và khí tài quân sự sẽ di chuyển trên các tuyến đường chính", đồng thời bày tỏ mong muốn nhận được sự thông cảm từ phía người dân.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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