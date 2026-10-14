Mỹ xem xét triển khai "Lực lượng đặc nhiệm đa miền" tại Hàn Quốc

Tướng Xavier T. Brunson - Tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường năng lực giám sát và phát hiện của "Lực lượng đặc nhiệm đa miền" (MDTF) - một đơn vị thế hệ mới của quân đội Mỹ đang được xem xét triển khai tới bán đảo Triều Tiên.

Liên quân Mỹ - Hàn. Ảnh: Stars & stripes.

MDTF là đơn vị thuộc Lục quân Mỹ, tích hợp năng lực tác chiến trên nhiều lĩnh vực đa dạng, bao gồm không chỉ lục quân, hải quân và không quân, mà còn cả không gian vũ trụ, không gian mạng và tác chiến điện tử. Hiện tại, việc chuyển một đơn vị đóng quân ở Đức sang bán đảo Triều Tiên đang được xem xét.

Trong cuộc thảo luận tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) ở Washington vào ngày 13/10 (theo giờ Mỹ), Tướng Brunson giải thích, ông muốn tận dụng những năng lực này để nắm bắt môi trường tác chiến không chỉ tại bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu của ông Brunson thu hút sự chú ý, vì nó cho thấy khả năng vai trò của lực lượng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc sẽ không chỉ dừng lại ở việc đối phó với Triều Tiên, mà còn mở rộng sang các khu vực lân cận, với nhiều mục tiêu khác nhau.