Hàng loạt vụ nổ dữ dội làm rung chuyển thủ đô Kiev của Ukraine

Thủ đô Kiev của Ukraine đã bị tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa kết hợp vào sáng sớm 6/7, gây ra nhiều vụ nổ lớn, theo các quan chức địa phương và các báo cáo truyền thông. Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa bình luận, trong khi các video clip từ hiện trường cho thấy có cả những vụ nổ thứ cấp mạnh mẽ.

Clip của tài khoản Telegram AirMonitor về loạt vụ nổ liên hoàn ở Kiev hôm 6/7:

Đợt nổ đầu tiên ở Kiev được nghe thấy vào khoảng 1h30 sáng (giờ địa phương), tiếp theo là nhiều vụ nổ khác nhau cho đến 5h sáng. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko, kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn khi hệ thống phòng không của thủ đô tấn công các mục tiêu đang bay tới.

Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhiều vụ nổ lớn xảy ra khắp thủ đô Ukraine. Một số vụ nổ chính có những vụ nổ thứ cấp đi kèm, gợi ý có khả năng một kho vũ khí hoặc cơ sở sản xuất đạn dược đã bị tấn công, dẫn tới nổ dây chuyền.

Đài RT của chính phủ Nga dẫn lời các quan chức ở Kiev báo cáo thiệt hại ở nhiều địa điểm và cho rằng hầu hết trong số đó là “cơ sở hạ tầng dân sự”. Những quan chức này đã lan truyền hình ảnh và video về một số tòa nhà bị hư hại, bao gồm một tòa nhà dân cư bị sập một phần. Người đứng đầu hệ thống hành chính quân sự địa phương, Timur Tkachenko, cho biết 5 người đã thiệt mạng.

Bên trong hoạt động của tình báo quân sự Ukraine tập kích UAV vào Nga VOV.VN - Ở thế yếu hơn, Ukraine buộc phải thực hiện những nỗ lực như chiến dịch máy bay không người lái (UAV) bí mật do tình báo quốc phòng nước này triển khai để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa đưa ra tuyên bố nào về vụ tấn công mới nhất được báo cáo. Tuy nhiên, trước đó, Moscow đã cam kết sẽ tiến hành “các cuộc tấn công có hệ thống và nhất quán” vào các cơ sở quân sự của Kiev để trả đũa các đòn tập kích trước đó của Ukraine. Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Valery Gerasimov, hôm 3/7 cho rằng chiến dịch gần đây của Nga chống lại ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine đã làm suy yếu đáng kể khả năng sản xuất vũ khí tầm xa của Kiev.

Cuối tuần qua, lực lượng Nga tuyên bố đã đẩy lùi một cuộc tấn công kết hợp máy bay không người lái và tên lửa tầm xa quy mô lớn của Ukraine. Phía Nga cho biết, họ đã bắn hạ hơn 500 mục tiêu, chủ yếu là UAV cảm tử tầm xa, cũng như 10 tên lửa hành trình FP-5 Flamingo và ít nhất 9 loại đạn dược được bắn ra từ hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất.

Moscow mô tả cuộc tấn công trên là một nỗ lực của Kiev nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của các nhà tài trợ phương Tây và người dân Ukraine khỏi việc thất thủ của Konstantinovka, một cứ điểm quan trọng ở phía tây bắc Donbass. Moscow tuyên bố chiếm được thị xã này vào ngày 3/7 sau nhiều tuần giao tranh ác liệt trong khu vực.