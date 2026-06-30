Tổng thống Putin lần đầu lên tiếng về Nga thiếu nhiên liệu

Chỉ thị của Tổng thống Putin về nhiên liệu

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS ngày 29/6 cho biết, chính phủ Nga đã tổ chức cuộc họp tại điện Kremlin vào hôm 28/6 dưới sự chủ trì của Tổng thống Putin để bàn vấn đề nhiên liệu. Trong cuộc họp, nguyên thủ Nga nhấn mạnh phải đảm bảo nguồn cung nhiên liệu trên thị trường và giá cả hợp lý về mặt kinh tế mà không tạo ra thêm vấn đề nào khác.

Khai thác dầu mỏ tại Nga. Đồ họa: Bloomberg.

TASS nhìn nhận đây là nỗ lực của nhà nước liên tục suốt ngày đêm, kể cả cuối tuần và ngày lễ, nhằm giải quyết vấn đề nhiên liệu trên thị trường trong nước.

Cuộc họp diễn ra vào ngày cuối tuần, khi Đại hội đảng Nước Nga Thống nhất đang đồng thời diễn ra. Tuy nhiên, tại điện Kremlin vẫn có đông đủ các quan chức kinh tế của chính phủ, bao gồm Phó Thủ tướng thứ nhất Denis Manturov và Phó Thủ tướng Alexander Novak, các bộ trưởng Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Phát triển Kinh tế, Bộ Tài chính và Bộ Năng lượng, cũng như Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov và Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin. Bên cạnh đó, cuộc họp còn có sự tham dự của đại diện các công ty năng lượng lớn của Nga như Gazprom, Gazprom Neft, Lukoil, Rosneft, Surgutneftegaz và Transneft.

Tổng thống Nga Putin phát biểu: “Với sự tham gia của lãnh đạo các công ty năng lượng hàng đầu, tôi đề xuất xem xét các bước bổ sung nhằm đảm bảo nguồn cung nhiên liệu ổn định và không bị gián đoạn”.

Người đứng đầu nhà nước Nga lưu ý rằng các công ty tư nhân đã chứng minh được mình là “đối tác đáng tin cậy của nhà nước” trong tình hình hiện nay.

Các vấn đề đã rõ ràng

Tổng thống Nga tuyên bố, trước hết và trên hết, “cần phải giảm thiểu hậu quả của các cuộc tấn công của Kiev nhằm vào cơ sở hạ tầng”. Theo TASS, Ukraine làm vậy là do khó khăn trên chiến trường.

Tổng thống Nga đề cập những khó khăn mà tài xế và doanh nghiệp Nga đang đối diện. Ông phát biểu: “Thật không may, có những hàng dài tại các trạm xăng; đã vậy, không phải lúc nào cũng tìm được loại xăng phù hợp”. Ông nói thêm: “Chúng tôi hiểu những khó khăn mà các nhà sản xuất nông nghiệp và trang trại phải đối mặt trong mùa hè này”.

Nhà lãnh đạo Nga phát biểu tiếp: “Đây là lý do tại sao chúng ta tập trung ở đây, để tránh những bước đi không cần thiết. Chúng ta không cần phải tự tạo thêm vấn đề cho mình”.

Trả lời phỏng vấn của một phóng viên truyền hình nhà nước Nga, Tổng thống Nga cho biết, rõ ràng là các cuộc tấn công của đối phương vào “cơ sở hạ tầng của chúng ta” đã gây ra sự “thiếu thốn nhất định vào lúc này”, nhưng những vấn đề mới phát sinh không mang bản chất nghiêm trọng.

Vẫn trong cuộc phỏng vấn với truyền hình Nga sau cuộc họp chính phủ, Tổng thống Putin nói rằng ưu tiên trước mắt của Nga là củng cố phòng không và duy trì nguồn cung nhiên liệu, đặc biệt là đối với bán đảo Crimea.

Còn trong phát biểu trước Đại hội đảng Nước Nga Thống nhất, cũng diễn ra hôm 28/6, Tổng thống Putin nhấn mạnh: “Chúng ta đang trải qua một thời kỳ khó khăn nhưng thực tế này cũng dạy cho chúng ta nhiều điều và cho phép chúng ta nắm được nội dung cốt lõi của việc làm một công dân Nga. Chúng ta nhìn thấy các vấn đề, nhận thức được chúng và phản ứng lại chúng nhưng chúng ta chắc chắn bảo đảm được an ninh cho cả đất nước và công dân, cũng như bảo đảm sự bất khả xâm phạm của biên giới nước Nga”.

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Nga tự tin vẫn còn dự trữ

Phó Thủ tướng Alexander Novak đã lưu ý rằng tình hình một phần là do tích trữ quá mức trong dân, phần nào tạo khan hiếm giả tạo, và do vậy tình hình không đến mức quá tệ.

Tổng thống Putin trích dẫn báo cáo của Bộ Năng lượng Nga cho biết dự trữ xăng hiện ở mức 1,7 triệu tấn, “gần như tương đương với cùng kỳ năm ngoái (2025)”. Mức giảm khá nhỏ, chỉ khoảng 4%.

Tuy nhiên, để kiềm chế ngay cả việc tích hàng quá mức, chính quyền Nga đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu xăng và nhiên liệu máy bay. “Nhu cầu cấm hoàn toàn xuất khẩu dầu diesel đang được xem xét”, Tổng thống Nga Putin cho biết.

Tất cả những điều này đã mang lại kết quả. “Lượng nhiên liệu tích lũy trước đây đã được đưa vào thị trường nội địa”, ông Putin phát biểu trước cuộc họp.

Dẫu vậy, ông Putin vẫn nhắc nhở giới chức chớ chủ quan, khinh suất. Ông nhấn mạnh, Nga “đang tận dụng tối đa công suất của các nhà máy lọc dầu lớn nhất đang được sử dụng, và cũng đang khai thác tiềm năng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ”. Bên cạnh đó, “thời gian bảo trì định kỳ cho nhà máy lọc dầu cũng đã được rút ngắn”.

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Moscow sẽ tiếp tục tấn công đối phương trên chiến trường

Tổng thống Putin tiết lộ, Ukraine đã đề xuất hai bên cùng ngừng các cuộc tập kích tầm xa như một bước tiến tới hòa bình. Tuy nhiên, ông Putin khẳng định, lực lượng Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự trên chiến trường.

Vẫn trong cuộc phỏng vấn hôm 28/6, ông Putin lý giải: “Lý do cho đề xuất đó rất rõ ràng: Các cuộc tấn công trả đũa của chúng ta vào sâu bên trong lãnh thổ Ukraine là mạnh mẽ hơn, gây đau đớn hơn và, thẳng thắn mà nói, có sức tàn phá hơn nhiều, gây ra những hậu quả thực sự nghiêm trọng cho chính quyền Kiev”.

Nhà lãnh đạo Nga nói thêm rằng các cuộc tấn công của Ukraine nhằm mục đích “đánh lạc hướng chú ý và phân tán nguồn lực của Nga khỏi nhiệm vụ chính là giành quyền kiểm soát hoàn toàn đối với Donbass và Novorossiya”, tức vùng Donbass và các tỉnh Zaporizhzhia và Kherson ở miền đông Ukraine.

Bất chấp chiến dịch tập kích của Ukraine bằng UAV vào cơ sở năng lượng và hậu cần của Nga, quân đội Nga vẫn đang tiến về thị trấn Kostyantynivka - cứ điểm quan trọng trong “vành đai pháo đài” phía đông Ukraine mà ông Putin từ lâu đã tìm cách chiếm giữ.

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