EU có nguy cơ rơi vào tình trạng đình trệ kinh tế do xung đột ở Trung Đông

Theo Ủy viên kinh tế châu Âu Dombrovskis, cuộc xung đột ở Trung Đông leo thang trong những tuần gần đây đã khiến eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt toàn cầu, bị đóng cửa, đẩy chi phí năng lượng tăng mạnh trên toàn châu Âu.

Ủy viên châu Âu phụ trách Kinh tế Valdis Dombrovskis (Ảnh: Reuters)

Ông Dombrovskis cảnh báo, EU có nguy cơ phải đối mặt với tình trạng đình trệ kinh tế kèm lạm phát cao. Tăng trưởng kinh tế của EU trong năm 2026 có thể sẽ thấp hơn khoảng 0,4 điểm phần trăm so với dự báo trước đó của Ủy ban châu Âu, trong khi lạm phát có thể tăng thêm tới 1 điểm phần trăm. Trong trường hợp hoạt động vận chuyển dầu bị gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài, các tác động sẽ nặng nề hơn, trong đó tăng trưởng kinh tế EU trong năm 2026 và 2027 đều có thể giảm tới 0,6 điểm phần trăm, đe dọa trực tiếp đến sự ổn định kinh tế của châu Âu.

Về các biện pháp ứng phó, ông Dombrovskis cho biết, các nhà lãnh đạo EU đã yêu cầu Ủy ban châu Âu khẩn trương chuẩn bị một bộ giải pháp nhằm ứng phó với giá năng lượng leo thang. Các biện pháp cụ thể bao gồm giảm thuế điện, cải thiện hiệu quả cơ sở hạ tầng lưới điện và hiện đại hóa Hệ thống thương mại phát thải của EU (EU ETS) để giảm thiểu sự biến động giá cả. Ông Dombrovskis nhấn mạnh, Ủy ban châu Âu cũng sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các quốc gia thành viên để triển khai các gói hỗ trợ cấp quốc gia, giúp giảm thiểu tác động tiêu cực đến hộ gia đình và doanh nghiệp. Ưu tiên hàng đầu của EU là xây dựng một chính sách nhất quán nhằm giải quyết tình trạng giá nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu tăng vọt, đồng thời phù hợp với mục tiêu giảm phụ thuộc vào các loại nhiên liệu này.

Trong thời gian tới, dự kiến EU sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước G7 và các đối tác quốc tế khác để thảo luận về tác động toàn cầu của cuộc xung đột tại Trung Đông, cũng như xây dựng và triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời, góp phần giảm thiểu rủi ro và ổn định thị trường năng lượng.