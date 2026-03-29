EU có nguy cơ rơi vào tình trạng đình trệ kinh tế do xung đột ở Trung Đông

Chủ Nhật, 06:55, 29/03/2026
VOV.VN - Ủy viên châu Âu phụ trách kinh tế Dombrovskis mới đây cảnh báo, Liên minh châu Âu (EU) đang đứng trước nguy cơ rơi vào tình trạng đình trệ kinh tế kèm lạm phát cao do xung đột ở Trung Đông đẩy giá năng lượng tăng vọt và làm giảm triển vọng tăng trưởng của khối.

Theo Ủy viên kinh tế châu Âu Dombrovskis, cuộc xung đột ở Trung Đông leo thang trong những tuần gần đây đã khiến eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt toàn cầu, bị đóng cửa, đẩy chi phí năng lượng tăng mạnh trên toàn châu Âu.

Ủy viên châu Âu phụ trách Kinh tế Valdis Dombrovskis (Ảnh: Reuters)

Ông Dombrovskis cảnh báo, EU có nguy cơ phải đối mặt với tình trạng đình trệ kinh tế kèm lạm phát cao. Tăng trưởng kinh tế của EU trong năm 2026 có thể sẽ thấp hơn khoảng 0,4 điểm phần trăm so với dự báo trước đó của Ủy ban châu Âu, trong khi lạm phát có thể tăng thêm tới 1 điểm phần trăm. Trong trường hợp hoạt động vận chuyển dầu bị gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài, các tác động sẽ nặng nề hơn, trong đó tăng trưởng kinh tế EU trong năm 2026 và 2027 đều có thể giảm tới 0,6 điểm phần trăm, đe dọa trực tiếp đến sự ổn định kinh tế của châu Âu.

Về các biện pháp ứng phó, ông Dombrovskis cho biết, các nhà lãnh đạo EU đã yêu cầu Ủy ban châu Âu khẩn trương chuẩn bị một bộ giải pháp nhằm ứng phó với giá năng lượng leo thang. Các biện pháp cụ thể bao gồm giảm thuế điện, cải thiện hiệu quả cơ sở hạ tầng lưới điện và hiện đại hóa Hệ thống thương mại phát thải của EU (EU ETS) để giảm thiểu sự biến động giá cả. Ông Dombrovskis nhấn mạnh, Ủy ban châu Âu cũng sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các quốc gia thành viên để triển khai các gói hỗ trợ cấp quốc gia, giúp giảm thiểu tác động tiêu cực đến hộ gia đình và doanh nghiệp. Ưu tiên hàng đầu của EU là xây dựng một chính sách nhất quán nhằm giải quyết tình trạng giá nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu tăng vọt, đồng thời phù hợp với mục tiêu giảm phụ thuộc vào các loại nhiên liệu này.

Trong thời gian tới, dự kiến EU sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước G7 và các đối tác quốc tế khác để thảo luận về tác động toàn cầu của cuộc xung đột tại Trung Đông, cũng như xây dựng và triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời, góp phần giảm thiểu rủi ro và ổn định thị trường năng lượng.

Ủy ban châu Âu tái khẳng định sự ủng hộ tiến trình gia nhập EU của Montenegro

VOV.VN - Ủy ban châu Âu nhắc lại rằng đến nay, Montenegro đã mở tất cả các chương đàm phán gia nhập và đã hoàn tất 14 chương, trong đó sáu chương được hoàn tất vào năm ngoái và hai chương nữa được hoàn tất trong năm nay. Thông cáo cũng nhấn mạnh quốc gia này đang tiến triển đều đặn và nhất quán trong các cuộc đàm phán

Như Hoa/VOV-Praha
Tag: Trung Đông EU kinh tế đình trệ xung đột giá năng lượng Ủy viên châu Âu phụ trách kinh tế Dombrovskis
Ukraine gây sức ép đòi EU ấn định thời điểm kết nạp
Ukraine gây sức ép đòi EU ấn định thời điểm kết nạp

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục thúc giục Liên minh châu Âu (EU) đưa ra mốc thời gian cụ thể cho tiến trình gia nhập, song vẫn vấp phải sự dè dặt và chia rẽ từ chính các đối tác châu Âu.

Ukraine gây sức ép đòi EU ấn định thời điểm kết nạp

Ukraine gây sức ép đòi EU ấn định thời điểm kết nạp

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục thúc giục Liên minh châu Âu (EU) đưa ra mốc thời gian cụ thể cho tiến trình gia nhập, song vẫn vấp phải sự dè dặt và chia rẽ từ chính các đối tác châu Âu.

EU kêu gọi tích trữ nhiên liệu để giảm thiểu ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông
EU kêu gọi tích trữ nhiên liệu để giảm thiểu ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông

VOV.VN - Ngày 23/3, Ủy ban châu Âu đã kêu gọi các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu triển khai các biện pháp để ứng phó cho mùa đông sắp tới, trong bối cảnh thị trường năng lượng đang biến động phức tạp do cuộc xung đột ở Trung Đông gây ra.

EU kêu gọi tích trữ nhiên liệu để giảm thiểu ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông

EU kêu gọi tích trữ nhiên liệu để giảm thiểu ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông

VOV.VN - Ngày 23/3, Ủy ban châu Âu đã kêu gọi các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu triển khai các biện pháp để ứng phó cho mùa đông sắp tới, trong bối cảnh thị trường năng lượng đang biến động phức tạp do cuộc xung đột ở Trung Đông gây ra.

Slovakia cân nhắc cùng Hungary chặn khoản vay 90 tỷ euro của EU cho Ukraine
Slovakia cân nhắc cùng Hungary chặn khoản vay 90 tỷ euro của EU cho Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Slovakia Robert Fico để ngỏ khả năng cùng Hungary chặn khoản vay 90 tỷ euro của EU cho Ukraine.

Slovakia cân nhắc cùng Hungary chặn khoản vay 90 tỷ euro của EU cho Ukraine

Slovakia cân nhắc cùng Hungary chặn khoản vay 90 tỷ euro của EU cho Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Slovakia Robert Fico để ngỏ khả năng cùng Hungary chặn khoản vay 90 tỷ euro của EU cho Ukraine.

