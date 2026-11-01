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Hàng trăm nghìn người biểu tình tại Pháp, nhiều nơi áp đặt giới nghiêm cục bộ

Chủ Nhật, 14:48, 01/11/2026
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VOV.VN - Ngày 31/10, đợt tổng động viên thứ ba phản đối tình trạng chi phí sinh hoạt tăng cao đã diễn ra tại nhiều đô thị trên khắp nước Pháp.

Theo số liệu do Bộ Nội vụ Pháp công bố, khoảng 320.000 người đã tham gia các cuộc tuần hành trên toàn quốc, trong đó có 70.000 người tại Paris; trong khi đó, liên hiệp các công đoàn thanh niên ước tính quy mô lên tới gần 500.000 người trên cả nước, với khoảng 200.000 người tập trung tại thủ đô.

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Phần lớn các đoàn tuần hành diễn ra trong khuôn khổ trật tự vào ban ngày - Ảnh: Reuters

Hoạt động biểu tình cũng được ghi nhận tại nhiều địa phương khác, bao gồm Lyon với khoảng 19.000 người, Bordeaux với từ 11.000 đến 70.000 người tùy theo nguồn số liệu của cơ quan chức năng hoặc công đoàn, và Marseille với khoảng 10.000 người. Nhằm bảo đảm an ninh, chính quyền Pháp đã huy động khoảng 70.000 cảnh sát và hiến binh giám sát sự kiện.

Theo ghi nhận thực địa, phần lớn các đoàn tuần hành diễn ra trong khuôn khổ trật tự vào ban ngày trước khi xuất hiện các điểm căng thẳng cục bộ trong quá trình giải tán vào chiều tối. Tại Paris, khu vực Porte de Charenton chứng kiến một số vụ va chạm khiến năm cảnh sát bị thương, trong đó có trường hợp bị thương do bom xăng.

Phát biểu về vụ việc, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez lên án hành vi tấn công nhắm vào lực lượng chức năng, đồng thời cho biết nhà chức trách đã triển khai 40.000 lượt kiểm tra và tạm giữ 565 đối tượng trên toàn quốc tính đến 21 giờ, theo giờ địa phương.

Tình hình tương tự cũng xảy ra tại quảng trường La Plaine ở Marseille và khu vực cuối lộ trình tuần hành ở Grenoble, buộc lực lượng an ninh phải sử dụng hơi cay và lựu đạn gây choáng để giải tán đám đông. Để phòng ngừa nguy cơ gây rối trong đêm cùng thời điểm diễn ra lễ hội Halloween, Sở cảnh sát Paris đã ban hành lệnh giới nghiêm cục bộ từ 23 giờ đến 6 giờ sáng tại các khu vực République, Châtelet và Les Halles.

Về phía các tổ chức đại diện cho phong trào, các công đoàn học sinh và sinh viên tiếp tục kêu gọi phong tỏa các cơ sở giáo dục vào các ngày giữa tuần nhằm tiếp tục nêu bật các yêu cầu kinh tế - xã hội đối với chính phủ. Cùng với đó, một ngày tổng bãi công và tuần hành mới trên quy mô toàn quốc theo lời kêu gọi của liên đoàn các công đoàn dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 5/11.

Anh Tuấn/VOV-Paris
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