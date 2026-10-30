Công nhân cảng tại Pháp đồng loạt bãi công phản đối “kinh tế thời chiến”

Phát biểu với báo giới, ông Tony Hautbois, Tổng Thư ký bộ phận công nhân cảng của CGT, cho biết khoảng 95% hoạt động tại các cảng của Pháp sẽ rơi vào tình trạng đình trệ. Đợt tổng đình công này quy tụ khoảng 14.000 lao động ngành cảng, trong đó có 7.500 công nhân bốc dỡ, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng loạt trung tâm logistics và cảng biển trọng yếu như Le Havre, Marseille, Dunkerque, Rouen, Paris (cụm Haropa), Sète, Port-Vendres, Calais, Bordeaux, Saint-Nazaire và Toulon.

Phong trào đình công này xuất phát từ lời kêu gọi phối hợp quy mô quốc tế của Hội đồng Công nhân Cảng châu Âu (EDC) cùng các liên đoàn công nhân tại nhiều quốc gia. Ảnh: Reuters

Về nguyên nhân bãi công, phía nghiệp đoàn bày tỏ sự phản đối đối với xu hướng quân sự hóa các cơ sở hạ tầng hàng hải dân sự vốn đang diễn ra dưới sự thúc đẩy của Ủy ban châu Âu, đồng thời khẳng định hệ thống cảng, kho bãi và chuỗi vận tải thuộc về người dân cùng người lao động chứ không phải các căn cứ của NATO, Mỹ hay Liên minh châu Âu.

Bên cạnh đó, tổ chức này cũng lên tiếng chống lại các định hướng trong dự toán ngân sách của chính phủ với lý do làm suy yếu hệ thống an sinh xã hội, cũng như phản đối tiến trình tự động hóa hoạt động bốc dỡ hàng hóa có nguy cơ đe dọa các quy định bảo vệ việc làm.

Phong trào này xuất phát từ lời kêu gọi phối hợp quy mô quốc tế của Hội đồng Công nhân Cảng châu Âu (EDC) cùng các liên đoàn công nhân tại nhiều quốc gia, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ. Nhiều nghiệp đoàn cảng biển tại Tây Ban Nha, Hy Lạp, Italy, Đức, Bồ Đào Nha, Thụy Điển và Đan Mạch cũng được kêu gọi cùng tham gia nhằm ngăn chặn nguy cơ người lao động cảng biển biến thành một mắt xích phục vụ các cuộc chiến tranh và nền kinh tế thời chiến.