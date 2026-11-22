

Phát biểu trong chương trình truyền hình phát sóng hàng tuần “Talk with PM Anutin” hôm 21/11, ông Anutin cho rằng Thái Lan hiện vẫn duy trì thặng dư thương mại lớn với Mỹ, thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước này, nên việc điều chỉnh một số nội dung trong quan hệ thương mại song phương là cần thiết để giảm bớt áp lực từ phía Washington.

Lễ ký Tuyên bố chung về Hiệp định Thương mại Đối ứng (ART) giữa Mỹ và Thái Lan tại khu nghỉ dưỡng Solaire ở Manila, Philippines, ngày 17/11/2026. Ảnh: Chính phủ Thái Lan

Trước những ý kiến cho rằng Bangkok đang nhượng bộ quá nhiều trong quá trình đàm phán, Thủ tướng Thái Lan khẳng định đây là các cuộc thương lượng với một đối tác thương mại lớn và chính phủ sẽ duy trì sự linh hoạt nhưng không đánh đổi lợi ích quốc gia.

Ông Anutin cho biết Mỹ đề nghị Thái Lan xem xét mở cửa hơn đối với một số mặt hàng nông sản. Theo ông, việc cho phép nhập khẩu có kiểm soát một số sản phẩm của Mỹ có thể tạo điều kiện để hàng nông sản Thái Lan tiếp cận tốt hơn thị trường Mỹ. Một số mặt hàng có thể được miễn thuế nhập khẩu nhưng vẫn phải tuân thủ các điều kiện nghiêm ngặt nhằm bảo vệ sản xuất trong nước.

Thủ tướng Anutin cho biết đã giao Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Suphajee Suthumpun, Trưởng đoàn đàm phán của Thái Lan, tìm kiếm các điều khoản có lợi nhất cho nước này. Ông thừa nhận Thái Lan có vị thế đàm phán hạn chế hơn so với Mỹ, song nhấn mạnh các nhà đàm phán giàu kinh nghiệm đang nỗ lực đạt được kết quả tốt nhất.

Theo ông Anutin, nếu không đạt được thỏa thuận, Mỹ có thể nâng thuế đối với hàng hóa Thái Lan từ mức 10% hiện nay lên 30-40%, thậm chí tới 50%. Ông cho rằng điều này sẽ làm suy giảm khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu Thái Lan so với các nước khác và ảnh hưởng tới nguồn thu từ xuất khẩu.

Ngày 17/11 vừa qua, Thái Lan và Mỹ đã ký tuyên bố chung xác nhận hai bên cơ bản hoàn tất đàm phán các nội dung chính của Hiệp định Thương mại Đối ứng (ART). Tuy nhiên, văn kiện này vẫn phải trải qua quá trình rà soát pháp lý và các thủ tục nội bộ trước khi có hiệu lực.