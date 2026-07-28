Thái Lan tăng tốc đàm phán thương mại với Mỹ, quyết liệt gỡ rào cản thuế quan

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan Suphajee Suthumpun hôm qua (27/7) cho biết các cơ quan chức năng nước này đang tập trung hoàn thiện hạ tầng pháp lý và cung cấp thông tin kỹ thuật cho quá trình tham vấn với Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR). Động thái này diễn ra sau khi Mỹ đưa Thái Lan vào nhóm dự kiến chịu mức thuế 12,5% theo Khoản 301 (Section 301).

Theo Bộ Thương mại Thái Lan, các nội dung điều tra hiện tại của Mỹ tập trung vào hai yếu tố chính: Rủi ro về lao động cưỡng bức và nguy cơ dư thừa năng lực sản xuất.

Để giải quyết các lo ngại về lao động, chính phủ Thái Lan đang gấp rút xây dựng dự thảo luật cấm nhập khẩu các sản phẩm liên quan đến lao động cưỡng bức, quy định trách nhiệm thẩm định chi tiết về quyền con người (HRDD). Dự luật do Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Lao động xây dựng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng và đáp ứng các tiêu chuẩn lao động quốc tế.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul yêu cầu các bộ ngành tăng cường kiểm soát, xây dựng hệ thống chứng nhận nguồn gốc xuất xứ nhằm ngăn chặn các hành vi giả mạo xuất xứ Thái Lan hoặc mượn đường qua Thái Lan để lẩn tránh thuế. Ảnh: Chính phủ Thái Lan

Liên quan đến vấn đề năng lực sản xuất, đoàn đàm phán Thái Lan đã trình bày số liệu thực tế cho thấy các ngành sản xuất chủ lực như ô tô, phụ tùng, cao su và cơ khí của nước này đang vận hành ở mức 75% đến 95% công suất thiết kế, vượt xa ngưỡng 60% vốn là mức bị phía Mỹ đưa vào diện nghi vấn dư thừa năng lực. Hai bên dự kiến sẽ tiếp tục các phiên tham vấn kỹ thuật trước khi phía Mỹ đưa ra quyết định chính thức.

Song song với đó, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã yêu cầu các bộ ngành tăng cường kiểm soát, xây dựng hệ thống chứng nhận nguồn gốc xuất xứ nhằm ngăn chặn các hành vi giả mạo xuất xứ Thái Lan hoặc mượn đường qua Thái Lan để lẩn tránh thuế.

Trong tiến trình đàm phán Hiệp định ART, phía Thái Lan bày tỏ mong muốn đạt được thỏa thuận trên nguyên tắc cân bằng và cùng có lợi. Đại diện Thái Lan cũng nêu dữ liệu về khoảng 19,3 tỷ USD vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân nước này tại Mỹ để chứng minh đóng góp vào nền kinh tế sở tại, đồng thời đề xuất điều chỉnh lộ trình thực hiện một số cam kết mua sắm hàng hóa từ Mỹ, bao gồm nông sản và máy bay, sao cho phù hợp với thực tế.

Chính phủ Thái Lan cho biết sẽ tiếp tục duy trì kênh đối thoại thẳng thắn với phía Mỹ nhằm bảo đảm tuân thủ các quy định thương mại quốc tế, đồng thời giảm thiểu tác động đối với nền kinh tế trong nước.

Hôm 25/7, Mỹ tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế suất mới: 10% hoặc 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 đối tác thương mại hàng đầu, trong đó có Thái Lan, với lý do các quốc gia này chưa thực hiện đầy đủ quy định cấm nhập khẩu hàng hóa có liên quan đến lao động cưỡng bức.