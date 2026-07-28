English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thái Lan tăng tốc đàm phán thương mại với Mỹ, quyết liệt gỡ rào cản thuế quan

Thứ Ba, 06:52, 28/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đang tích cực triển khai các giải pháp pháp lý và đàm phán thương mại nhằm ứng phó với các biện pháp thuế quan mới từ phía Mỹ, đồng thời hướng tới hoàn tất Hiệp định Thương mại đối ứng (ART) giữa hai nước.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan Suphajee Suthumpun hôm qua (27/7) cho biết các cơ quan chức năng nước này đang tập trung hoàn thiện hạ tầng pháp lý và cung cấp thông tin kỹ thuật cho quá trình tham vấn với Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR). Động thái này diễn ra sau khi Mỹ đưa Thái Lan vào nhóm dự kiến chịu mức thuế 12,5% theo Khoản 301 (Section 301).

Theo Bộ Thương mại Thái Lan, các nội dung điều tra hiện tại của Mỹ tập trung vào hai yếu tố chính: Rủi ro về lao động cưỡng bức và nguy cơ dư thừa năng lực sản xuất.

Để giải quyết các lo ngại về lao động, chính phủ Thái Lan đang gấp rút xây dựng dự thảo luật cấm nhập khẩu các sản phẩm liên quan đến lao động cưỡng bức, quy định trách nhiệm thẩm định chi tiết về quyền con người (HRDD). Dự luật do Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Lao động xây dựng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng và đáp ứng các tiêu chuẩn lao động quốc tế.

thai lan tang toc dam phan thuong mai voi my, quyet liet go rao can thue quan hinh anh 1
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul yêu cầu các bộ ngành tăng cường kiểm soát, xây dựng hệ thống chứng nhận nguồn gốc xuất xứ nhằm ngăn chặn các hành vi giả mạo xuất xứ Thái Lan hoặc mượn đường qua Thái Lan để lẩn tránh thuế. Ảnh: Chính phủ Thái Lan

Liên quan đến vấn đề năng lực sản xuất, đoàn đàm phán Thái Lan đã trình bày số liệu thực tế cho thấy các ngành sản xuất chủ lực như ô tô, phụ tùng, cao su và cơ khí của nước này đang vận hành ở mức 75% đến 95% công suất thiết kế, vượt xa ngưỡng 60% vốn là mức bị phía Mỹ đưa vào diện nghi vấn dư thừa năng lực. Hai bên dự kiến sẽ tiếp tục các phiên tham vấn kỹ thuật trước khi phía Mỹ đưa ra quyết định chính thức.

Song song với đó, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã yêu cầu các bộ ngành tăng cường kiểm soát, xây dựng hệ thống chứng nhận nguồn gốc xuất xứ nhằm ngăn chặn các hành vi giả mạo xuất xứ Thái Lan hoặc mượn đường qua Thái Lan để lẩn tránh thuế.

Trong tiến trình đàm phán Hiệp định ART, phía Thái Lan bày tỏ mong muốn đạt được thỏa thuận trên nguyên tắc cân bằng và cùng có lợi. Đại diện Thái Lan cũng nêu dữ liệu về khoảng 19,3 tỷ USD vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân nước này tại Mỹ để chứng minh đóng góp vào nền kinh tế sở tại, đồng thời đề xuất điều chỉnh lộ trình thực hiện một số cam kết mua sắm hàng hóa từ Mỹ, bao gồm nông sản và máy bay, sao cho phù hợp với thực tế.

Chính phủ Thái Lan cho biết sẽ tiếp tục duy trì kênh đối thoại thẳng thắn với phía Mỹ nhằm bảo đảm tuân thủ các quy định thương mại quốc tế, đồng thời giảm thiểu tác động đối với nền kinh tế trong nước.

Hôm 25/7, Mỹ tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế suất mới: 10% hoặc 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 đối tác thương mại hàng đầu, trong đó có Thái Lan, với lý do các quốc gia này chưa thực hiện đầy đủ quy định cấm nhập khẩu hàng hóa có liên quan đến lao động cưỡng bức.

PV/VOV-Bangkok
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Việt Nam lên tiếng về việc Hoa Kỳ áp mức thuế mới
Việt Nam lên tiếng về việc Hoa Kỳ áp mức thuế mới

VOV.VN - Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi, làm việc với phía Hoa Kỳ trên tinh thần xây dựng, hợp tác, đề nghị phía Hoa Kỳ đánh giá đầy đủ các biện pháp Việt Nam đã triển khai để điều chỉnh mức thuế áp dụng đối với hàng hóa Việt Nam phù hợp với thực tế cũng như các nỗ lực xây dựng pháp luật và thực thi của Việt Nam.

Việt Nam lên tiếng về việc Hoa Kỳ áp mức thuế mới

Việt Nam lên tiếng về việc Hoa Kỳ áp mức thuế mới

VOV.VN - Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi, làm việc với phía Hoa Kỳ trên tinh thần xây dựng, hợp tác, đề nghị phía Hoa Kỳ đánh giá đầy đủ các biện pháp Việt Nam đã triển khai để điều chỉnh mức thuế áp dụng đối với hàng hóa Việt Nam phù hợp với thực tế cũng như các nỗ lực xây dựng pháp luật và thực thi của Việt Nam.

Trung Quốc phản đối Mỹ áp thuế đơn phương
Trung Quốc phản đối Mỹ áp thuế đơn phương

VOV.VN - Trung Quốc phản đối việc Mỹ áp đặt các biện pháp thuế quan đơn phương, cho rằng chiến tranh thương mại và chiến tranh thuế quan không đem lại lợi ích cho bất kỳ bên nào.

Trung Quốc phản đối Mỹ áp thuế đơn phương

Trung Quốc phản đối Mỹ áp thuế đơn phương

VOV.VN - Trung Quốc phản đối việc Mỹ áp đặt các biện pháp thuế quan đơn phương, cho rằng chiến tranh thương mại và chiến tranh thuế quan không đem lại lợi ích cho bất kỳ bên nào.

Doanh nghiệp Mỹ kiện chính quyền của ông Trump vì đợt áp thuế mới
Doanh nghiệp Mỹ kiện chính quyền của ông Trump vì đợt áp thuế mới

VOV.VN - Hai doanh nghiệp nhỏ của Mỹ đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump, cho rằng vòng áp thuế mới đối với hàng hóa từ 60 đối tác thương mại đã vượt quá thẩm quyền của tổng thống và vi phạm luật pháp Mỹ. 

Doanh nghiệp Mỹ kiện chính quyền của ông Trump vì đợt áp thuế mới

Doanh nghiệp Mỹ kiện chính quyền của ông Trump vì đợt áp thuế mới

VOV.VN - Hai doanh nghiệp nhỏ của Mỹ đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump, cho rằng vòng áp thuế mới đối với hàng hóa từ 60 đối tác thương mại đã vượt quá thẩm quyền của tổng thống và vi phạm luật pháp Mỹ. 

Mỹ thông báo áp thuế mới với 60 nền kinh tế
Mỹ thông báo áp thuế mới với 60 nền kinh tế

Theo một bản thông tin của USTR, 60 nền kinh tế, trong đó có tất cả những đối tác quan trọng nhất của Mỹ, sẽ phải chịu mức thuế từ 10% - 12,5%.

Mỹ thông báo áp thuế mới với 60 nền kinh tế

Mỹ thông báo áp thuế mới với 60 nền kinh tế

Theo một bản thông tin của USTR, 60 nền kinh tế, trong đó có tất cả những đối tác quan trọng nhất của Mỹ, sẽ phải chịu mức thuế từ 10% - 12,5%.

Mỹ khởi động áp thuế mới nhắm vào hàng chục quốc gia
Mỹ khởi động áp thuế mới nhắm vào hàng chục quốc gia

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết tìm những cách khác để đánh thuế hàng hóa nước ngoài sau khi Tòa án Tối cao nước này bác bỏ các mức thuế mạnh tay nhất của ông hồi đầu năm nay. Hôm 23/7, chính quyền của ông đã công bố giải pháp thay thế mới nhất.

Mỹ khởi động áp thuế mới nhắm vào hàng chục quốc gia

Mỹ khởi động áp thuế mới nhắm vào hàng chục quốc gia

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết tìm những cách khác để đánh thuế hàng hóa nước ngoài sau khi Tòa án Tối cao nước này bác bỏ các mức thuế mạnh tay nhất của ông hồi đầu năm nay. Hôm 23/7, chính quyền của ông đã công bố giải pháp thay thế mới nhất.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ