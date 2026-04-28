Ngoại trưởng Mỹ: Iran nghiêm túc về thỏa thuận sau khi kinh tế kiệt quệ

Thứ Ba, 05:14, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông tin rằng các nhà đàm phán Iran đang “nghiêm túc” trong việc hướng tới một thỏa thuận với Mỹ.

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn với Fox News hôm 27/4, ông Rubio nhận định bộ máy lãnh đạo của Tehran đang trong tình trạng rạn nứt và tìm cách “câu giờ”.

Ảnh minh hoạ: Reuters

“Tôi cho rằng họ nghiêm túc trong việc tìm cách thoát khỏi tình thế rối ren hiện tại. Tất cả những vấn đề mà Iran đối mặt trước đây vẫn còn nguyên, thậm chí nhiều vấn đề còn trầm trọng hơn. Vài tháng trước đã xảy ra các cuộc biểu tình, chủ yếu bắt nguồn từ khó khăn kinh tế. Tình trạng lạm phát hiện tồi tệ hơn. Hạn hán vẫn tiếp diễn. Chính phủ vẫn gặp khó khăn trong việc chi trả lương. Nền kinh tế thì kiệt quệ. Họ đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt kinh tế nặng nề trên toàn cầu. Giờ đây, họ chỉ còn một nửa số tên lửa, không còn các cơ sở sản xuất, không có hải quân và cũng không có không quân, tất cả đều đã bị phá hủy. Vì vậy, họ đang ở trong trạng thái yếu hơn và bất lợi hơn", ông Rubio nói.

Trước câu hỏi của nhà báo Fox News rằng: “Nếu không đạt được thỏa thuận, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?”, ông Rubio đáp: “Đó là quyết định thuộc về Tổng thống. Nhưng cần nhấn mạnh rằng mức độ trừng phạt với Iran hiện nay là đặc biệt nghiêm khắc. Sức ép rất lớn đang đặt lên Tehran và tôi cho rằng vẫn có thể gia tăng thêm nữa”.

Ngoại trưởng Mỹ cũng bày tỏ hy vọng rằng sau cuộc xung đột, cộng đồng quốc tế đã nhận thức rõ hơn về mối đe dọa từ Iran.

“Họ muốn làm gì với thế giới nếu sở hữu vũ khí hạt nhân? Ngay lúc này, với dầu mỏ, họ đã tìm cách “bắt thế giới làm con tin” để đạt được mục tiêu của mình. Điều đó là không thể chấp nhận”, ông Rubio nhấn mạnh.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: Iran thoả thuận Mỹ Iran cuộc chiến Iran đàm phán Mỹ Iran Ngoại trưởng Mỹ giới lãnh đạo Iran điểm nghẽn đàm phán trở ngại đàm phán
Tin liên quan

Iran đề xuất tách eo biển Hormuz khỏi thỏa thuận hạt nhân
Iran đề xuất tách eo biển Hormuz khỏi thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Iran đang tìm cách tháo gỡ nút thắt tại eo biển Hormuz bằng một đề xuất mới gửi tới Mỹ, song cách tiếp cận này lại cho thấy khoảng cách chiến lược giữa hai bên vẫn chưa thể thu hẹp.

Pakistan chạy đua cứu đàm phán Mỹ - Iran, ông Trump tuyên bố “chỉ cần điện đàm"
Pakistan chạy đua cứu đàm phán Mỹ - Iran, ông Trump tuyên bố “chỉ cần điện đàm"

VOV.VN - Quyết định hủy phái đoàn tới Islamabad của Tổng thống Donald Trump đặt vòng đàm phán Mỹ - Iran vào bước ngoặt mới, khi kênh tiếp xúc trực tiếp có dấu hiệu nhường chỗ cho đối thoại từ xa. Giữa nỗ lực hòa giải của Pakistan, triển vọng phá băng quan hệ Washington - Tehran vẫn đầy ẩn số.

Đàm phán Mỹ - Iran đứng trước nguy cơ lún sâu hơn vào bế tắc
Đàm phán Mỹ - Iran đứng trước nguy cơ lún sâu hơn vào bế tắc

VOV.VN - Triển vọng hòa bình giữa Mỹ và Iran đã bất ngờ rẽ sang một hướng khác sau quyết định hủy đàm phán của Tổng thống Trump vào ngày 25/4 – động thái được giới quan sát mô tả như dấu hiệu “gió đổi chiều” trong cách tiếp cận của Washington.

