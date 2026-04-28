Ngoại trưởng Mỹ: Iran nghiêm túc về thỏa thuận sau khi kinh tế kiệt quệ

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn với Fox News hôm 27/4, ông Rubio nhận định bộ máy lãnh đạo của Tehran đang trong tình trạng rạn nứt và tìm cách “câu giờ”.

“Tôi cho rằng họ nghiêm túc trong việc tìm cách thoát khỏi tình thế rối ren hiện tại. Tất cả những vấn đề mà Iran đối mặt trước đây vẫn còn nguyên, thậm chí nhiều vấn đề còn trầm trọng hơn. Vài tháng trước đã xảy ra các cuộc biểu tình, chủ yếu bắt nguồn từ khó khăn kinh tế. Tình trạng lạm phát hiện tồi tệ hơn. Hạn hán vẫn tiếp diễn. Chính phủ vẫn gặp khó khăn trong việc chi trả lương. Nền kinh tế thì kiệt quệ. Họ đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt kinh tế nặng nề trên toàn cầu. Giờ đây, họ chỉ còn một nửa số tên lửa, không còn các cơ sở sản xuất, không có hải quân và cũng không có không quân, tất cả đều đã bị phá hủy. Vì vậy, họ đang ở trong trạng thái yếu hơn và bất lợi hơn", ông Rubio nói.

Trước câu hỏi của nhà báo Fox News rằng: “Nếu không đạt được thỏa thuận, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?”, ông Rubio đáp: “Đó là quyết định thuộc về Tổng thống. Nhưng cần nhấn mạnh rằng mức độ trừng phạt với Iran hiện nay là đặc biệt nghiêm khắc. Sức ép rất lớn đang đặt lên Tehran và tôi cho rằng vẫn có thể gia tăng thêm nữa”.

Ngoại trưởng Mỹ cũng bày tỏ hy vọng rằng sau cuộc xung đột, cộng đồng quốc tế đã nhận thức rõ hơn về mối đe dọa từ Iran.

“Họ muốn làm gì với thế giới nếu sở hữu vũ khí hạt nhân? Ngay lúc này, với dầu mỏ, họ đã tìm cách “bắt thế giới làm con tin” để đạt được mục tiêu của mình. Điều đó là không thể chấp nhận”, ông Rubio nhấn mạnh.