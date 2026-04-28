Ngoại trưởng Rubio chỉ ra rào cản lớn nhất với thỏa thuận Mỹ - Iran

Thứ Ba, 05:07, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã nêu điều mà ông cho là trở ngại lớn nhất trong việc đạt được một thỏa thuận với Iran, trong cuộc trả lời phỏng vấn Fox News hôm 27/4.

Ông Rubio đề cập đến tình trạng “phân mảnh” trong bộ máy lãnh đạo Iran, cho rằng các nhà đàm phán của Tehran thường xuyên bất đồng với các phe phái khác trong nội bộ chính quyền, qua đó làm hạn chế đáng kể phạm vi của các cuộc đàm phán hòa bình.

ngoai truong rubio chi ra rao can lon nhat voi thoa thuan my - iran hinh anh 1
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Reuters

“Ngoài thực tế rằng đất nước này được điều hành bởi các giáo sĩ Hồi giáo Shia cấp tiến, vốn đã là một trở ngại lớn thì vấn đề khác là sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ. Tôi cho rằng điều này đã tồn tại từ trước, nhưng hiện nay trở nên rõ rệt hơn nhiều. Cách tốt nhất để hiểu Iran là nhìn vào tầng lớp chính trị hiện nay. Người ta thường nói về phe ôn hòa và phe cứng rắn, nhưng thực tế tất cả đều là phe cứng rắn. Tuy nhiên, có những người hiểu rằng họ cần điều hành một quốc gia và một nền kinh tế, trong khi cũng có những người hoàn toàn bị chi phối bởi động cơ thần học", ông Rubio nhận định.

Theo ông, nhóm “cứng rắn” mang động cơ thần học không chỉ bao gồm các quan chức thuộc Lực ượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), mà còn là Lãnh tụ tối cao và hội đồng cố vấn của ông. Trong khi đó, tầng lớp chính trị gồm ngoại trưởng, tổng thống và chủ tịch quốc hội là những người tuy cũng có lập trường cứng rắn, song đồng thời nhận thức được nhu cầu vận hành nền kinh tế quốc gia.

“Do đó, luôn tồn tại sự giằng co trong hệ thống này giữa những người chủ trương duy trì lập trường cứng rắn nhưng vẫn phải cân bằng với yêu cầu quản trị đất nước và những người không quan tâm đến điều đó, theo đuổi một tầm nhìn cực đoan về tương lai”, ông Rubio nói.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh rằng, đáng tiếc là chính nhóm cứng rắn theo đuổi tầm nhìn cực đoan lại nắm giữ quyền lực tối cao tại Iran.

“Vì vậy, một trong những trở ngại then chốt là các nhà đàm phán của chúng tôi không chỉ đàm phán với phía Iran. Những đại diện này sau đó còn phải tiếp tục thương lượng với các phe phái khác trong nội bộ Iran để xác định họ có thể đồng ý điều gì, đưa ra đề xuất ra sao, sẵn sàng nhượng bộ đến đâu, thậm chí là họ có thể gặp gỡ ai”, ông Rubio kết luận.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: thoả thuận Mỹ Iran cuộc chiến Iran đàm phán Mỹ Iran Ngoại trưởng Mỹ giới lãnh đạo Iran điểm nghẽn đàm phán trở ngại đàm phán
Tin liên quan

Iran đề xuất tách eo biển Hormuz khỏi thỏa thuận hạt nhân
Iran đề xuất tách eo biển Hormuz khỏi thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Iran đang tìm cách tháo gỡ nút thắt tại eo biển Hormuz bằng một đề xuất mới gửi tới Mỹ, song cách tiếp cận này lại cho thấy khoảng cách chiến lược giữa hai bên vẫn chưa thể thu hẹp.

Iran đề xuất tách eo biển Hormuz khỏi thỏa thuận hạt nhân

Iran đề xuất tách eo biển Hormuz khỏi thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Iran đang tìm cách tháo gỡ nút thắt tại eo biển Hormuz bằng một đề xuất mới gửi tới Mỹ, song cách tiếp cận này lại cho thấy khoảng cách chiến lược giữa hai bên vẫn chưa thể thu hẹp.

Pakistan chạy đua cứu đàm phán Mỹ - Iran, ông Trump tuyên bố “chỉ cần điện đàm"
Pakistan chạy đua cứu đàm phán Mỹ - Iran, ông Trump tuyên bố “chỉ cần điện đàm"

VOV.VN - Quyết định hủy phái đoàn tới Islamabad của Tổng thống Donald Trump đặt vòng đàm phán Mỹ - Iran vào bước ngoặt mới, khi kênh tiếp xúc trực tiếp có dấu hiệu nhường chỗ cho đối thoại từ xa. Giữa nỗ lực hòa giải của Pakistan, triển vọng phá băng quan hệ Washington - Tehran vẫn đầy ẩn số.

Pakistan chạy đua cứu đàm phán Mỹ - Iran, ông Trump tuyên bố “chỉ cần điện đàm"

Pakistan chạy đua cứu đàm phán Mỹ - Iran, ông Trump tuyên bố “chỉ cần điện đàm"

VOV.VN - Quyết định hủy phái đoàn tới Islamabad của Tổng thống Donald Trump đặt vòng đàm phán Mỹ - Iran vào bước ngoặt mới, khi kênh tiếp xúc trực tiếp có dấu hiệu nhường chỗ cho đối thoại từ xa. Giữa nỗ lực hòa giải của Pakistan, triển vọng phá băng quan hệ Washington - Tehran vẫn đầy ẩn số.

Đàm phán Mỹ - Iran đứng trước nguy cơ lún sâu hơn vào bế tắc
Đàm phán Mỹ - Iran đứng trước nguy cơ lún sâu hơn vào bế tắc

VOV.VN - Triển vọng hòa bình giữa Mỹ và Iran đã bất ngờ rẽ sang một hướng khác sau quyết định hủy đàm phán của Tổng thống Trump vào ngày 25/4 – động thái được giới quan sát mô tả như dấu hiệu “gió đổi chiều” trong cách tiếp cận của Washington.

Đàm phán Mỹ - Iran đứng trước nguy cơ lún sâu hơn vào bế tắc

Đàm phán Mỹ - Iran đứng trước nguy cơ lún sâu hơn vào bế tắc

VOV.VN - Triển vọng hòa bình giữa Mỹ và Iran đã bất ngờ rẽ sang một hướng khác sau quyết định hủy đàm phán của Tổng thống Trump vào ngày 25/4 – động thái được giới quan sát mô tả như dấu hiệu “gió đổi chiều” trong cách tiếp cận của Washington.

