Ngoại trưởng Rubio chỉ ra rào cản lớn nhất với thỏa thuận Mỹ - Iran

Ông Rubio đề cập đến tình trạng “phân mảnh” trong bộ máy lãnh đạo Iran, cho rằng các nhà đàm phán của Tehran thường xuyên bất đồng với các phe phái khác trong nội bộ chính quyền, qua đó làm hạn chế đáng kể phạm vi của các cuộc đàm phán hòa bình.

“Ngoài thực tế rằng đất nước này được điều hành bởi các giáo sĩ Hồi giáo Shia cấp tiến, vốn đã là một trở ngại lớn thì vấn đề khác là sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ. Tôi cho rằng điều này đã tồn tại từ trước, nhưng hiện nay trở nên rõ rệt hơn nhiều. Cách tốt nhất để hiểu Iran là nhìn vào tầng lớp chính trị hiện nay. Người ta thường nói về phe ôn hòa và phe cứng rắn, nhưng thực tế tất cả đều là phe cứng rắn. Tuy nhiên, có những người hiểu rằng họ cần điều hành một quốc gia và một nền kinh tế, trong khi cũng có những người hoàn toàn bị chi phối bởi động cơ thần học", ông Rubio nhận định.

Theo ông, nhóm “cứng rắn” mang động cơ thần học không chỉ bao gồm các quan chức thuộc Lực ượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), mà còn là Lãnh tụ tối cao và hội đồng cố vấn của ông. Trong khi đó, tầng lớp chính trị gồm ngoại trưởng, tổng thống và chủ tịch quốc hội là những người tuy cũng có lập trường cứng rắn, song đồng thời nhận thức được nhu cầu vận hành nền kinh tế quốc gia.

“Do đó, luôn tồn tại sự giằng co trong hệ thống này giữa những người chủ trương duy trì lập trường cứng rắn nhưng vẫn phải cân bằng với yêu cầu quản trị đất nước và những người không quan tâm đến điều đó, theo đuổi một tầm nhìn cực đoan về tương lai”, ông Rubio nói.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh rằng, đáng tiếc là chính nhóm cứng rắn theo đuổi tầm nhìn cực đoan lại nắm giữ quyền lực tối cao tại Iran.

“Vì vậy, một trong những trở ngại then chốt là các nhà đàm phán của chúng tôi không chỉ đàm phán với phía Iran. Những đại diện này sau đó còn phải tiếp tục thương lượng với các phe phái khác trong nội bộ Iran để xác định họ có thể đồng ý điều gì, đưa ra đề xuất ra sao, sẵn sàng nhượng bộ đến đâu, thậm chí là họ có thể gặp gỡ ai”, ông Rubio kết luận.