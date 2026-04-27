Ngoại trưởng Iran thăm Nga: Hé lộ nỗ lực phá bế tắc đàm phán với Mỹ

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn video do hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA công bố ngay sau khi đặt chân tới Nga ngày 27/4, ông Araghchi nhấn mạnh: Iran và Nga từ lâu duy trì các cuộc tham vấn thường xuyên về những vấn đề lớn, đặc biệt là các vấn đề khu vực và quốc tế, đồng thời trao đổi nhiều nội dung trong quan hệ song phương.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đến Nga để hội đàm với Tổng thống Putin. Ảnh: Reuters

Trước khi tới Nga, người đứng đầu ngành ngoại giao Iran đã có các cuộc gặp với những bên trung gian quan trọng tại Pakistan và Oman vào cuối tuần qua. Theo ông Araghchi, tại Pakistan, các bên tập trung thảo luận điều kiện để nối lại đàm phán giữa Iran và Mỹ. “Chúng tôi đã rà soát những gì đã diễn ra trong các vòng đàm phán trước đây, cũng như các điều kiện cần thiết để tiến trình này có thể tiếp tục”, ông nói.

Trong khi đó, tại Oman, nội dung trao đổi xoay quanh lợi ích chung liên quan đến eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh, việc đảm bảo an toàn hàng hải tại eo biển này đã trở thành vấn đề mang tính toàn cầu, đòi hỏi các quốc gia ven biển phải tăng cường đối thoại và phối hợp hành động nhằm bảo vệ lợi ích chung.

Bên cạnh cuộc gặp với Tổng thống Putin, ông Araghchi cũng cho biết sẽ hội đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov.

Nga và Iran là các đối tác lâu năm, trong đó Moscow được xem là đồng minh ngoại giao quan trọng của Tehran trong bối cảnh xung đột với Mỹ. Điểm dừng chân tại Nga nằm trong chuyến công du nước ngoài mới nhất của Ngoại trưởng Araghchi, sau các chặng Pakistan và Oman, khi tiến trình đàm phán hòa bình giữa Washington và Tehran đang rơi vào bế tắc.