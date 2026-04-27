中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ngoại trưởng Iran thăm Nga: Hé lộ nỗ lực phá bế tắc đàm phán với Mỹ

Thứ Hai, 17:46, 27/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết chuyến công du tới St. Petersburg, nơi ông dự kiến hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, là “cơ hội thuận lợi” để hai bên trao đổi về những diễn biến liên quan đến cuộc chiến hiện nay.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn video do hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA công bố ngay sau khi đặt chân tới Nga ngày 27/4, ông Araghchi nhấn mạnh: Iran và Nga từ lâu duy trì các cuộc tham vấn thường xuyên về những vấn đề lớn, đặc biệt là các vấn đề khu vực và quốc tế, đồng thời trao đổi nhiều nội dung trong quan hệ song phương.

ngoai truong iran tham nga he lo no luc pha be tac dam phan voi my hinh anh 1
Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đến Nga để hội đàm với Tổng thống Putin. Ảnh: Reuters

Trước khi tới Nga, người đứng đầu ngành ngoại giao Iran đã có các cuộc gặp với những bên trung gian quan trọng tại Pakistan và Oman vào cuối tuần qua. Theo ông Araghchi, tại Pakistan, các bên tập trung thảo luận điều kiện để nối lại đàm phán giữa Iran và Mỹ. “Chúng tôi đã rà soát những gì đã diễn ra trong các vòng đàm phán trước đây, cũng như các điều kiện cần thiết để tiến trình này có thể tiếp tục”, ông nói.

Trong khi đó, tại Oman, nội dung trao đổi xoay quanh lợi ích chung liên quan đến eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh, việc đảm bảo an toàn hàng hải tại eo biển này đã trở thành vấn đề mang tính toàn cầu, đòi hỏi các quốc gia ven biển phải tăng cường đối thoại và phối hợp hành động nhằm bảo vệ lợi ích chung.

Bên cạnh cuộc gặp với Tổng thống Putin, ông Araghchi cũng cho biết sẽ hội đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov.

Nga và Iran là các đối tác lâu năm, trong đó Moscow được xem là đồng minh ngoại giao quan trọng của Tehran trong bối cảnh xung đột với Mỹ. Điểm dừng chân tại Nga nằm trong chuyến công du nước ngoài mới nhất của Ngoại trưởng Araghchi, sau các chặng Pakistan và Oman, khi tiến trình đàm phán hòa bình giữa Washington và Tehran đang rơi vào bế tắc.

Giang Bùi/VOV.VN
Tag: Iran Nga quan hệ Iran Nga tình hình đàm phán hạt nhân Iran hiện nay
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Đàm phán Mỹ - Iran đứng trước nguy cơ lún sâu hơn vào bế tắc

VOV.VN - Triển vọng hòa bình giữa Mỹ và Iran đã bất ngờ rẽ sang một hướng khác sau quyết định hủy đàm phán của Tổng thống Trump vào ngày 25/4 – động thái được giới quan sát mô tả như dấu hiệu “gió đổi chiều” trong cách tiếp cận của Washington.

Đàm phán Mỹ - Iran đứng trước nguy cơ lún sâu hơn vào bế tắc

Đàm phán Mỹ - Iran đứng trước nguy cơ lún sâu hơn vào bế tắc

VOV.VN - Triển vọng hòa bình giữa Mỹ và Iran đã bất ngờ rẽ sang một hướng khác sau quyết định hủy đàm phán của Tổng thống Trump vào ngày 25/4 – động thái được giới quan sát mô tả như dấu hiệu “gió đổi chiều” trong cách tiếp cận của Washington.

Cựu quan chức Mỹ: Iran "rất yếu", Washington cần cứng rắn trong đàm phán

VOV.VN - Cựu Trung tướng Keith Kellogg ngày 24/4 nhận định Iran đang ở vị thế “rất yếu”, đồng thời kêu gọi Mỹ không nhượng bộ trong các cuộc đàm phán sắp tới với Iran.

Cựu quan chức Mỹ: Iran “rất yếu”, Washington cần cứng rắn trong đàm phán

Cựu quan chức Mỹ: Iran “rất yếu”, Washington cần cứng rắn trong đàm phán

VOV.VN - Cựu Trung tướng Keith Kellogg ngày 24/4 nhận định Iran đang ở vị thế “rất yếu”, đồng thời kêu gọi Mỹ không nhượng bộ trong các cuộc đàm phán sắp tới với Iran.

Nóng thế giới ngày 26/4: Mỹ lên kế hoạch tấn công Iran nếu lệnh ngừng bắn đổ vỡ

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Mỹ lên kế hoạch tấn công Iran nếu lệnh ngừng bắn đổ vỡ; Mỹ cân nhắc trừng phạt đồng minh NATO vì bất đồng liên quan chiến sự Iran; Israel và Hezbollah vẫn tiếp tục giao tranh bất chấp lệnh ngừng bắn...

Nóng thế giới ngày 26/4: Mỹ lên kế hoạch tấn công Iran nếu lệnh ngừng bắn đổ vỡ

Nóng thế giới ngày 26/4: Mỹ lên kế hoạch tấn công Iran nếu lệnh ngừng bắn đổ vỡ

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Mỹ lên kế hoạch tấn công Iran nếu lệnh ngừng bắn đổ vỡ; Mỹ cân nhắc trừng phạt đồng minh NATO vì bất đồng liên quan chiến sự Iran; Israel và Hezbollah vẫn tiếp tục giao tranh bất chấp lệnh ngừng bắn...

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ