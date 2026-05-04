Hezbollah lên án hành động gây hấn của Israel bất chấp lệnh ngừng bắn

Thứ Hai, 21:30, 04/05/2026
VOV.VN - Hezbollah ngày 4/5 đã lên án các hoạt động của Israel tại Lebanon trong bối cảnh lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực, đồng thời nhắc lại lập trường bác bỏ các cuộc đàm phán trực tiếp giữa chính phủ Lebanon và Israel.

 

Thủ lĩnh Hezbollah, ông Naim Qassem tuyên bố, không có lệnh ngừng bắn nào ở Lebanon mà chỉ có sự xâm lược liên tục của Israel và Mỹ, đồng thời chỉ trích các cuộc đàm phán trực tiếp giữa chính phủ Lebanon và Israel, cho rằng các cuộc đàm phán này là sự nhượng bộ vô ích và không mang lại kết quả.

Israel vẫn tiếp tục các cuộc tấn công gây chết người vào Lebanon bất chấp lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 16/4, thiết lập vùng đệm an ninh tại miền Nam Lebanon, phá hủy các cơ sở hạ tầng và ngăn cản cư dân của hàng chục thị trấn trở về. Các cuộc tấn công của Israel cũng tiếp diễn trong hôm nay, sau khi lệnh sơ tán mới được ban hành cho cư dân của 4 thị trấn ở miền Nam Lebanon.

Khói bốc lên sau các vụ nổ ở miền nam Lebanon, gần biên giới Israel - Lebanon, ngày 27/4/2026 (Ảnh: REUTERS)

Cũng trong ngày 4/5, Chủ tịch Quốc hội Lebanon, ông Nabih Berri, đồng minh thân cận của Hezbollah, cho biết sẽ không thể có cuộc đàm phán nào với Israel, nếu không chấm dứt cuộc chiến đang diễn ra ở miền Nam Lebanon.

Cuộc xung đột Israel-Hezbollah bùng phát từ đầu tháng 3/2026 đã khiến hơn 2.600 người thiệt mạng tại Lebanon và khoảng 1,2 triệu người phải di dời. Về phía Israel, 17 binh sĩ và 2 dân thường nước này thiệt mạng do các cuộc tấn công của Hezbollah.

Israel và Hezbollah tiếp tục giao tranh

VOV.VN - Israel ngày 1/5 đã thực hiện một số cuộc không kích vào miền Nam Lebanon, trong khi Hezbollah tiếp tục phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các vị trí quân sự của Israel. Các cuộc tấn công đã gây ra thương vong cho cả hai bên.

Tổng thống Lebanon đáp trả Hezbollah: Đưa đất nước vào chiến tranh là phản quốc

VOV.VN - Tổng thống Lebanon hôm nay (27/4) khẳng định, các cuộc đàm phán trực tiếp với Israel nhằm mục đích chấm dứt xung đột với Hezbollah, cáo buộc những kẻ đã lôi kéo Lebanon vào cuộc chiến là phản quốc, nhằm đáp trả những tuyên bố mới nhất của Hezbollah về cuộc xung đột.

Israel và Hezbollah cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Israel và Hezbollah ngày 26/4 tiếp tục đổ lỗi cho nhau về việc vi phạm lệnh ngừng bắn tại Lebanon. Trong khi hai bên đã tiến hành các cuộc tấn công dữ dội tại miền Nam Lebanon.

VOV.VN - Israel và Hezbollah ngày 26/4 tiếp tục đổ lỗi cho nhau về việc vi phạm lệnh ngừng bắn tại Lebanon. Trong khi hai bên đã tiến hành các cuộc tấn công dữ dội tại miền Nam Lebanon.

Thủ tướng Israel ra lệnh tấn công Hezbollah

VOV.VN - Thủ tướng Israel ra lệnh quân đội tấn công mạnh các mục tiêu Hezbollah tại Lebanon, bất chấp lệnh ngừng bắn vừa được gia hạn 3 tuần. Giao tranh tiếp diễn khiến nhiều người thương vong.

