Hezbollah lên án hành động gây hấn của Israel bất chấp lệnh ngừng bắn

Thủ lĩnh Hezbollah, ông Naim Qassem tuyên bố, không có lệnh ngừng bắn nào ở Lebanon mà chỉ có sự xâm lược liên tục của Israel và Mỹ, đồng thời chỉ trích các cuộc đàm phán trực tiếp giữa chính phủ Lebanon và Israel, cho rằng các cuộc đàm phán này là sự nhượng bộ vô ích và không mang lại kết quả.

Israel vẫn tiếp tục các cuộc tấn công gây chết người vào Lebanon bất chấp lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 16/4, thiết lập vùng đệm an ninh tại miền Nam Lebanon, phá hủy các cơ sở hạ tầng và ngăn cản cư dân của hàng chục thị trấn trở về. Các cuộc tấn công của Israel cũng tiếp diễn trong hôm nay, sau khi lệnh sơ tán mới được ban hành cho cư dân của 4 thị trấn ở miền Nam Lebanon.

Khói bốc lên sau các vụ nổ ở miền nam Lebanon, gần biên giới Israel - Lebanon, ngày 27/4/2026 (Ảnh: REUTERS)

Cũng trong ngày 4/5, Chủ tịch Quốc hội Lebanon, ông Nabih Berri, đồng minh thân cận của Hezbollah, cho biết sẽ không thể có cuộc đàm phán nào với Israel, nếu không chấm dứt cuộc chiến đang diễn ra ở miền Nam Lebanon.

Cuộc xung đột Israel-Hezbollah bùng phát từ đầu tháng 3/2026 đã khiến hơn 2.600 người thiệt mạng tại Lebanon và khoảng 1,2 triệu người phải di dời. Về phía Israel, 17 binh sĩ và 2 dân thường nước này thiệt mạng do các cuộc tấn công của Hezbollah.