Israel và Hezbollah tiếp tục giao tranh

Thứ Bảy, 05:54, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Israel ngày 1/5 đã thực hiện một số cuộc không kích vào miền Nam Lebanon, trong khi Hezbollah tiếp tục phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các vị trí quân sự của Israel. Các cuộc tấn công đã gây ra thương vong cho cả hai bên.

Khói bốc lên sau các vụ nổ ở miền nam Lebanon, gần biên giới Israel - Lebanon, ngày 27/4/2026 (Ảnh: REUTERS)

Theo truyền thông Lebanon, các cuộc tấn công của Israel tại 3 ngôi làng ở miền Nam nước này, đã khiến 4 người thiệt mạng. Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố đã bắn tên lửa và máy bay không người lái vào các vị trí quân sự của Israel, trong đó cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại miền Bắc Israel đã khiến 2 binh sĩ Israel bị thương.

Các cuộc không kích của Israel khiến 4 người thiệt mạng ở Gaza

VOV.VN - Các cuộc không kích của Israel hôm 30/4 tại Gaza đã khiến ít nhất 4 người Palestine thiệt mạng, trong khi một phái đoàn Hamas đang gặp gỡ các nhà trung gian hòa giải tại Ai Cập, để thảo luận về các cách thức nhằm khôi phục việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng 10/2025.

Các cuộc tấn công giữa hai bên vẫn tiếp diễn, bất chấp lệnh ngừng bắn 10 ngày đạt được vào ngày 16/4 và được gia hạn thêm 3 tuần. Bộ Y tế Lebanon ngày 1/5 cho biết, các cuộc tấn công của Israel kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày 2/3 đã khiến 2.618 người thiệt mạng và 8.094 người khác bị thương.

Mặc dù xung đột tiếp diễn, người dân vẫn tiếp tục trở về nhà ở miền Nam Lebanon sau khi phải di tản trong nhiều tuần, do gặp rất nhiều khó khăn khi phải di tản. Trước đó, chính quyền Lebanon cho biết, hơn 1,2 triệu người đã phải di tản trên khắp đất nước.

Cũng trong ngày 1/5, Giám đốc quan hệ truyền thông của Hezbollah, ông Youssef Al-Zein tuyên bố lực lượng này đã đưa quân tiếp viện và vũ khí đến miền Nam, đồng thời xác nhận việc sử dụng máy bay không người lái được điều khiển qua cáp quang chống lại lực lượng Israel.

Theo quân đội Israel, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được điều khiển qua cáp quang đã khiến 2 binh sĩ nước này và 1 nhà thầu dân sự thiệt mạng trong vòng chưa đầy một tuần.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tag: Israel Hezbollah Israel - Hezbollah giao tranh không kích thương vong
Các cuộc tấn công của Israel khiến 9 người tại Lebanon thiệt mạng

VOV.VN - Israel tiếp tục tiến hành một loạt cuộc không kích tại miền Nam Lebanon trong ngày 30/4, khiến 9 người thiệt mạng. Tổng thống Lebanon đã lên án các hành vi vi phạm liên tục của Israel, trong khi quân đội Israel tuyên bố mở rộng phạm vi tấn công để loại trừ các mối đe dọa.

Israel mở rộng phạm vi tấn công tại Lebanon

VOV.VN - Quân đội Israel hôm qua (27/4) đã tiến hành các cuộc tấn công ở miền Đông Lebanon, mở rộng phạm vi chiến dịch ném bom trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tại Lebanon đang có hiệu lực.

Israel và Hezbollah cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Israel và Hezbollah ngày 26/4 tiếp tục đổ lỗi cho nhau về việc vi phạm lệnh ngừng bắn tại Lebanon. Trong khi hai bên đã tiến hành các cuộc tấn công dữ dội tại miền Nam Lebanon.

