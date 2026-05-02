Israel và Hezbollah tiếp tục giao tranh

Khói bốc lên sau các vụ nổ ở miền nam Lebanon, gần biên giới Israel - Lebanon, ngày 27/4/2026 (Ảnh: REUTERS)

Theo truyền thông Lebanon, các cuộc tấn công của Israel tại 3 ngôi làng ở miền Nam nước này, đã khiến 4 người thiệt mạng. Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố đã bắn tên lửa và máy bay không người lái vào các vị trí quân sự của Israel, trong đó cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại miền Bắc Israel đã khiến 2 binh sĩ Israel bị thương.

Các cuộc tấn công giữa hai bên vẫn tiếp diễn, bất chấp lệnh ngừng bắn 10 ngày đạt được vào ngày 16/4 và được gia hạn thêm 3 tuần. Bộ Y tế Lebanon ngày 1/5 cho biết, các cuộc tấn công của Israel kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày 2/3 đã khiến 2.618 người thiệt mạng và 8.094 người khác bị thương.

Mặc dù xung đột tiếp diễn, người dân vẫn tiếp tục trở về nhà ở miền Nam Lebanon sau khi phải di tản trong nhiều tuần, do gặp rất nhiều khó khăn khi phải di tản. Trước đó, chính quyền Lebanon cho biết, hơn 1,2 triệu người đã phải di tản trên khắp đất nước.

Cũng trong ngày 1/5, Giám đốc quan hệ truyền thông của Hezbollah, ông Youssef Al-Zein tuyên bố lực lượng này đã đưa quân tiếp viện và vũ khí đến miền Nam, đồng thời xác nhận việc sử dụng máy bay không người lái được điều khiển qua cáp quang chống lại lực lượng Israel.

Theo quân đội Israel, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được điều khiển qua cáp quang đã khiến 2 binh sĩ nước này và 1 nhà thầu dân sự thiệt mạng trong vòng chưa đầy một tuần.