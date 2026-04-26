Thủ tướng Israel ra lệnh tấn công Hezbollah

Theo tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Israel, quân đội đã được chỉ thị tấn công mạnh mẽ các mục tiêu của Hezbollah ở Lebanon. Lệnh ngừng bắn 10 ngày tại Lebanon, có hiệu lực từ ngày 16/4, đã được gia hạn 3 tuần, dẫn đến việc giảm đáng kể các hành động thù địch, nhưng Israel và Hezbollah vẫn tiếp tục đụng độ ở miền Nam Lebanon, nơi Israel duy trì sự hiện diện quân sự trong vùng đệm tự tuyên bố.

Bộ Y tế Lebanon cho biết, các cuộc tấn công của Israel hôm 25/4 tại miền Nam nước này đã khiến 6 người thiệt mạng. Trong khi hãng thông tấn Lebanon đưa tin về các vụ nã pháo phá hủy nhà cửa tại miền Nam Lebanon.

Trong khi đó, quân đội Israel tuyên bố đã tiêu diệt 3 thành viên Hezbollah trong hôm qua, cũng như chặn 2 quả rocket của Hezbollah.

Quân đội Israel cũng tiếp tục cảnh báo người dân không quay trở lại hàng chục địa điểm ở miền Nam Lebanon, nằm trong cái gọi là “Đường ranh giới màu vàng”, do Israel thiết lập sâu bên trong lãnh thổ Lebanon từ 5-10km.

Theo các nhà chức trách, các cuộc tấn công của Israel đã khiến gần 2.500 người thiệt mạng ở Lebanon, kể từ khi xung đột Israel - Hezbollah tái bùng phát vào ngày 2/3.