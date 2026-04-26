中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ tướng Israel ra lệnh tấn công Hezbollah

Chủ Nhật, 05:28, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ tướng Israel ra lệnh quân đội tấn công mạnh các mục tiêu Hezbollah tại Lebanon, bất chấp lệnh ngừng bắn vừa được gia hạn 3 tuần. Giao tranh tiếp diễn khiến nhiều người thương vong.

Theo tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Israel, quân đội đã được chỉ thị tấn công mạnh mẽ các mục tiêu của Hezbollah ở Lebanon. Lệnh ngừng bắn 10 ngày tại Lebanon, có hiệu lực từ ngày 16/4, đã được gia hạn 3 tuần, dẫn đến việc giảm đáng kể các hành động thù địch, nhưng Israel và Hezbollah vẫn tiếp tục đụng độ ở miền Nam Lebanon, nơi Israel duy trì sự hiện diện quân sự trong vùng đệm tự tuyên bố.

thu tuong israel ra lenh tan cong hezbollah hinh anh 1
Thủ tướng Israel. Ảnh: Yonhap.

Bộ Y tế Lebanon cho biết, các cuộc tấn công của Israel hôm 25/4 tại miền Nam nước này đã khiến 6 người thiệt mạng. Trong khi hãng thông tấn Lebanon đưa tin về các vụ nã pháo phá hủy nhà cửa tại miền Nam Lebanon.

Trong khi đó, quân đội Israel tuyên bố đã tiêu diệt 3 thành viên Hezbollah trong hôm qua, cũng như chặn 2 quả rocket của Hezbollah.

Quân đội Israel cũng tiếp tục cảnh báo người dân không quay trở lại hàng chục địa điểm ở miền Nam Lebanon, nằm trong cái gọi là “Đường ranh giới màu vàng”, do Israel thiết lập sâu bên trong lãnh thổ Lebanon từ 5-10km.

Theo các nhà chức trách, các cuộc tấn công của Israel đã khiến gần 2.500 người thiệt mạng ở Lebanon, kể từ khi xung đột Israel - Hezbollah tái bùng phát vào ngày 2/3.

Ngô Minh/VOV-Cairo
Tag: Israel Hezbollah Lebanon Thủ tướng Israel Trung Đông chiến sự Lebanon không kích Israel xung đột Israel Hezbollah giao tranh biên giới tin thế giới nóng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Israel và Hezbollah vẫn tiếp tục giao tranh bất chấp lệnh ngừng bắn
VOV.VN - Các cuộc đụng độ giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah tiếp tục leo thang trong ngày 24/4, chỉ một ngày sau khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon được gia hạn thêm ba tuần.

Thủ tướng Israel cáo buộc Hezbollah phá hoại lệnh ngừng bắn
VOV.VN - Theo Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Israel đã bắt đầu một tiến trình để đạt được một nền hòa bình lịch sử giữa Israel và Lebanon, đồng thời cho rằng Hezbollah đang cố gắng phá hoại tiến trình này.

Hezbollah tuyên bố tấn công Israel bằng tên lửa và máy bay không người lái
VOV.VN - Hezbollah tuyên bố đã bắn tên lửa và máy bay không người lái vào Israel vào đêm qua (21/4), để đáp trả các vi phạm lệnh ngừng bắn của Israel.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ