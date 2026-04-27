Tổng thống Lebanon đáp trả Hezbollah: Đưa đất nước vào chiến tranh là phản quốc

Trong một tuyên bố đưa ra hôm nay, thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem đã bác bỏ các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Lebanon và Israel, đồng thời có những cảnh báo gay gắt đối với chính quyền Lebanon.

Theo tuyên bố của ông Naim Qassem, Hezbollah kiên quyết bác bỏ các cuộc đàm phán trực tiếp với Israel, cho biết hành động này không mang lại lợi ích cho Lebanon, cảnh báo chính phủ Lebanon “không thể tiếp tục tồn tại khi họ coi thường quyền lợi của người dân Lebanon, nhượng lại đất đai và đối đầu với người dân kháng chiến”, đồng thời khẳng định sẽ không từ bỏ vũ khí và tiếp tục cuộc kháng chiến phòng thủ vì Lebanon và người dân nước này.

Binh sĩ Israel đứng gần khu vực biên giới Israel - Lebanon, ngày 16/4/2026. Ảnh: Reuters

Đáp lại tuyên bố của thủ lĩnh Hezbollah, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun cho biết, mục tiêu của chính phủ là chấm dứt tình trạng chiến tranh với Israel, tương tự như thỏa thuận đình chiến năm 1949, cáo buộc những kẻ đưa đất nước vào chiến tranh để đạt được lợi ích của nước ngoài là phản quốc.

Một lệnh ngừng bắn 10 ngày tại Lebanon đã đạt được từ ngày 16/4, dưới sự trung gian của Mỹ, hiện được gia hạn thêm 3 tuần. Tuy nhiên, Israel tiếp tục các cuộc tấn công vào lãnh thổ Lebanon, cũng như công bố “Đường ranh giới màu vàng” thiết lập sâu bên trong lãnh thổ Lebanon, cách biên giới Israel - Lebanon từ 5-10 km.

Trong khi đó, Hezbollah đã nhận trách nhiệm về một số vụ tấn công nhằm vào binh lính Israel ở miền Nam Lebanon, cũng như các vụ phóng tên lửa và máy bay không người lái vào miền Bắc Israel, tuyên bố các cuộc tấn công nhằm đáp trả các hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn của Israel.

Cũng trong hôm nay, quân đội Israel cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công vào các vị trí của Hezbollah ở thung lũng Bekaa thuộc miền Đông, cũng như các khu vực khác tại miền Nam Lebanon./.