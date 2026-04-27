  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Tổng thống Lebanon đáp trả Hezbollah: Đưa đất nước vào chiến tranh là phản quốc

Thứ Hai, 21:23, 27/04/2026
VOV.VN - Tổng thống Lebanon hôm nay (27/4) khẳng định, các cuộc đàm phán trực tiếp với Israel nhằm mục đích chấm dứt xung đột với Hezbollah, cáo buộc những kẻ đã lôi kéo Lebanon vào cuộc chiến là phản quốc, nhằm đáp trả những tuyên bố mới nhất của Hezbollah về cuộc xung đột.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm nay, thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem đã bác bỏ các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Lebanon và Israel, đồng thời có những cảnh báo gay gắt đối với chính quyền Lebanon.

Theo tuyên bố của ông Naim Qassem, Hezbollah kiên quyết bác bỏ các cuộc đàm phán trực tiếp với Israel, cho biết hành động này không mang lại lợi ích cho Lebanon, cảnh báo chính phủ Lebanon “không thể tiếp tục tồn tại khi họ coi thường quyền lợi của người dân Lebanon, nhượng lại đất đai và đối đầu với người dân kháng chiến”, đồng thời khẳng định sẽ không từ bỏ vũ khí và tiếp tục cuộc kháng chiến phòng thủ vì Lebanon và người dân nước này.

Binh sĩ Israel đứng gần khu vực biên giới Israel - Lebanon, ngày 16/4/2026. Ảnh: Reuters

Đáp lại tuyên bố của thủ lĩnh Hezbollah, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun cho biết, mục tiêu của chính phủ là chấm dứt tình trạng chiến tranh với Israel, tương tự như thỏa thuận đình chiến năm 1949, cáo buộc những kẻ đưa đất nước vào chiến tranh để đạt được lợi ích của nước ngoài là phản quốc.

Một lệnh ngừng bắn 10 ngày tại Lebanon đã đạt được từ ngày 16/4, dưới sự trung gian của Mỹ, hiện được gia hạn thêm 3 tuần. Tuy nhiên, Israel tiếp tục các cuộc tấn công vào lãnh thổ Lebanon, cũng như công bố “Đường ranh giới màu vàng” thiết lập sâu bên trong lãnh thổ Lebanon, cách biên giới Israel - Lebanon từ 5-10 km.

Trong khi đó, Hezbollah đã nhận trách nhiệm về một số vụ tấn công nhằm vào binh lính Israel ở miền Nam Lebanon, cũng như các vụ phóng tên lửa và máy bay không người lái vào miền Bắc Israel, tuyên bố các cuộc tấn công nhằm đáp trả các hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn của Israel.

Cũng trong hôm nay, quân đội Israel cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công vào các vị trí của Hezbollah ở thung lũng Bekaa thuộc miền Đông, cũng như các khu vực khác tại miền Nam Lebanon./.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tin liên quan

Việt Nam hoan nghênh nỗ lực thúc đẩy đối thoại giữa Israel và Lebanon
VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam hoan nghênh các nỗ lực thúc đẩy đối thoại giữa Israel và Lebanon, tìm kiếm giải pháp ngoại giao nhằm duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.

Lebanon muốn gia hạn lệnh ngừng bắn khi Israel tiếp tục tấn công
VOV.VN - Ngày 22/4, Israel đã tiến hành tấn công vào khu vực phía Đông Lebanon, một ngày trước cuộc đàm phán giữa nước này và Lebanon dự kiến diễn ra tại Mỹ, nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn 10 ngày đang diễn ra.

Mỹ dự kiến tổ chức vòng đàm phán trực tiếp thứ hai giữa Israel và Lebanon
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20/4 cho biết nước này dự kiến sẽ tổ chức vòng đàm phán trực tiếp thứ hai giữa các phái đoàn của Israel và Lebanon vào tuần tới tại Washington.

