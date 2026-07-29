Hiểm họa kép sau động đất ở Kumamoto 2026 tại Nhật Bản

Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản, hôm nay (29/7), nền nhiệt tại khu vực vừa xảy ra động đất vẫn ở mức rất nguy hiểm đối với sức khỏe và tính mạng con người, khi tiếp tục áp sát mức 39 độ C.

Người dân ở các khu lánh nạn tập trung sau động đất phải xếp hàng lấy nước trong nắng nóng gay gắt. Ảnh: Jiji Press

Ông Kiyomoto Masashi – chuyên gia của Cơ quan khí tượng Nhật Bản khuyến cáo: “Nhiệt độ vẫn đang ở mức rất cao và sức nóng vô cùng gay gắt. Tất cả mọi người cần có các biện pháp tự bảo vệ, chuẩn bị đủ nước uống để phòng chống cảm nắng, sốc nhiệt”.

Trong khi đó, theo báo cáo nhanh của chính quyền tỉnh Kumamoto, tính đến thời điểm 9h30 sáng nay, đã có tới 9.872 người dân vùng động đất đất phải sơ tán đến 465 khu lánh nạn tập trung, với điều kiện sinh hoạt khó khăn. Nhiều hộ gia đình may mắn không mất nhà cửa thì đang bị mất điện và không có nước sinh hoạt.

Đặc biệt, còn đang xuất hiện một nguy cơ nữa, giống như tiền lệ trong trận động đất Kumamoto 2016, là việc nhiều gia đình tránh nóng bằng cách ở trong các ô tô cá nhân để tận dùng điều hòa của xe. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây lại là một ẩn họa khác.

Giáo sư Kenzawa Kazuhiko thuộc Đại học Niigata cảnh báo: “Sốc nhiệt đã nguy hiểm, nhưng cơ thể mất nước còn nguy hiểm hơn. Khi tránh nóng ở trong xe ô tô, cơ thể rất dễ mất nước. Do vậy, cần uống nước và vận động thường xuyên, nếu không rất dễ rơi vào tình trạng khí huyết không lưu thông, cơ bắp, đặc biệt là đầu gối, co cứng, dẫn tới rất nhiều nguy cơ về sức khỏe”.

Các chuyên gia thảm họa tự nhiên Nhật Bản còn cảnh báo, những sang chấn, tổn thương hậu thảm họa cả về thể chất và tinh thần, nỗi lo sợ, sự thay đổi hoàn cảnh và điều kiện sống… cũng sẽ là những mối đe dọa khôn lường đối với người dân vùng thiên tai.