Triều Tiên tuyên bố phóng thử tên lửa đạn đạo chiến thuật

Thứ Hai, 08:46, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Triều Tiên ngày 20/4 cho biết đã phóng thử tên lửa đạn đạo chiến thuật đất đối đất nhằm đánh giá khả năng mang đầu đạn chùm.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) sáng 20/4 ra thông báo cho biết, nước này vừa phóng thử một phiên bản cải tiến của tên lửa đạn đạo chiến thuật đất đối đất Hwasong-11, nhằm đánh giá các đặc tính và sức mạnh của đầu đạn tên lửa. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã theo dõi vụ phóng.

Theo đó, mục đích của vụ phóng thử là nhằm đánh giá sức mạnh của “đầu đạn bom chùm và đầu đạn mìn phân mảnh” được lắp cho tên lửa này. Năm tên lửa đạn đạo chiến thuật đã được phóng, nhằm vào mục tiêu trên một hòn đảo cách khu vực phóng 136 km và đạt được “mật độ tấn công cao” trên khu vực mục tiêu rộng từ 12,5 đến 13 ha.

Triều Tiên tuyên bố phóng thử tên lửa đạn đạo chiến thuật đất đối đất. Ảnh: KCNA

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã bày tỏ sự hài lòng với kết quả vụ phóng thử, đồng thời tuyên bố việc phát triển và ứng dụng đầu đạn chùm cho các mục đích khác nhau, có thể đáp ứng đầy đủ và hiệu quả nhu cầu tác chiến của quân đội Triều Tiên.

Ông cũng khuyến khích các nhóm nghiên cứu phát triển vũ khí nước này tiếp tục “nhiệm vụ quan trọng nhằm tiếp nhận và cập nhật các công nghệ tiên tiến cần thiết cho khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội".

Trước đó, ngày 19/4, quân đội Hàn Quốc cho biết đã phát hiện nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn được phóng đi từ khu vực Sinpho của Triều Tiên về phía Đông Bán đảo Triều Tiên vào khoảng 6h10 sáng theo giờ địa phương.

Có hay không khả năng Triều Tiên phóng tên lửa từ tàu ngầm?

VOV.VN - Liên quan thông tin do quân đội Hàn Quốc cung cấp về việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phóng nhiều tên lửa vào sáng nay (19/4), hiện các cơ quan của Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ đang khẩn trương truy vết, phân tích, chia sẻ thông tin và đã có những nhận định sơ bộ.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: Triều Tiên tên lửa đạn đạo phóng tên lửa đầu đạn hạt nhân
Trung Quốc -Triều Tiên tăng cường phối hợp trong các vấn đề quốc tế
VOV.VN - Trong bối cảnh tình hình thế giới biến động phức tạp, Trung Quốc và Triều Tiên nhất trí tăng cường hơn nữa phối hợp và trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực trọng yếu, đồng thời làm sâu sắc quan hệ hữu nghị truyền thống.

Nhật Bản, Hàn Quốc hợp tác đối phó với Triều Tiên
VOV.VN - Việc Triều Tiên liên tục tiến hành phóng tên lửa các loại vô hình trung đã khiến Nhật Bản và Hàn Quốc xích lại gần nhau hơn, nhằm tăng cường khả năng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. 

Triều Tiên thử nghiệm hàng loạt vũ khí mới từ bom sợi carbon đến vũ khí điện từ
VOV.VN - Hôm nay (9/4), Hãng thông nhà nước Triều Tiên (KCNA) xác nhận quốc gia này vừa hoàn tất chuỗi thử nghiệm vũ khí quan trọng mới kéo dài 3 ngày liên tiếp (từ ngày 6-8/4), bao gồm đầu đạn bom chùm của tên lửa đạn đạo chiến thuật và hệ thống vũ khí điện từ.

