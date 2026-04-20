Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) sáng 20/4 ra thông báo cho biết, nước này vừa phóng thử một phiên bản cải tiến của tên lửa đạn đạo chiến thuật đất đối đất Hwasong-11, nhằm đánh giá các đặc tính và sức mạnh của đầu đạn tên lửa. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã theo dõi vụ phóng.

Theo đó, mục đích của vụ phóng thử là nhằm đánh giá sức mạnh của “đầu đạn bom chùm và đầu đạn mìn phân mảnh” được lắp cho tên lửa này. Năm tên lửa đạn đạo chiến thuật đã được phóng, nhằm vào mục tiêu trên một hòn đảo cách khu vực phóng 136 km và đạt được “mật độ tấn công cao” trên khu vực mục tiêu rộng từ 12,5 đến 13 ha.

Triều Tiên tuyên bố phóng thử tên lửa đạn đạo chiến thuật đất đối đất. Ảnh: KCNA

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã bày tỏ sự hài lòng với kết quả vụ phóng thử, đồng thời tuyên bố việc phát triển và ứng dụng đầu đạn chùm cho các mục đích khác nhau, có thể đáp ứng đầy đủ và hiệu quả nhu cầu tác chiến của quân đội Triều Tiên.

Ông cũng khuyến khích các nhóm nghiên cứu phát triển vũ khí nước này tiếp tục “nhiệm vụ quan trọng nhằm tiếp nhận và cập nhật các công nghệ tiên tiến cần thiết cho khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội".

Trước đó, ngày 19/4, quân đội Hàn Quốc cho biết đã phát hiện nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn được phóng đi từ khu vực Sinpho của Triều Tiên về phía Đông Bán đảo Triều Tiên vào khoảng 6h10 sáng theo giờ địa phương.