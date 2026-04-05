Séc áp đặt giá trần và giảm thuế nhiên liệu để đối phó khủng hoảng năng lượng

Thủ tướng Séc Andrej Babis cho biết động thái này xuất phát từ những lo ngại rằng các đơn vị bán lẻ nhiên liệu đang tính lợi nhuận quá cao, bất chấp áp lực trước đó từ chính phủ yêu cầu nhóm này tự nguyện giảm giá.

Theo hệ thống mới, Bộ Tài chính sẽ xác định giá nhiên liệu tối đa mỗi ngày, áp dụng cho tất cả các trạm xăng trên toàn quốc. Các quan chức ước tính nếu mức giá trần có hiệu lực vào 8/4 tới, giá dầu diesel hiện tại sẽ được giới hạn ở mức khoảng 1,89 euro (tương đương 46,43 kurona /lít).

Ảnh minh họa: Reuters

Thủ tướng Séc nhấn mạnh các cơ quan chức năng đã theo dõi biên lợi nhuận và chi phí ban đầu, đồng thời cho biết thêm các cuộc đàm phán với nhà phân phối chỉ giúp giảm giá một phần nên chính phủ quyết định can thiệp. Chính phủ cũng sẽ áp đặt mức trần đối với lợi nhuận của các nhà bán lẻ, quy định mức lợi nhuận tối đa cho phép tương đương 0,1 euro mỗi lít đối với cả xăng và dầu diesel.

Cùng với việc kiểm soát giá cả, các Bộ trưởng đã thông qua việc giảm thuế đối với nhiên liệu diesel. Thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ được giảm tương đương 0,1 euro bao gồm thuế VAT, một động thái mà các quan chức cho biết là được phép theo quy định của EU. Bộ Tài chính ước tính biện pháp này sẽ tiêu tốn gần 41 triệu euro từ ngân sách nhà nước.

Bộ trưởng Tài chính Alena Schillerová cho biết cách tiếp cận kết hợp giữa việc áp giá trần và cắt giảm thuế được thực hiện ngay lập tức nhằm giảm chi phí đồng thời ngăn chặn hành vi định giá quá mức trên thị trường. Bà chia sẻ thêm mức trần lợi nhuận dựa trên dữ liệu lịch sử đã được điều chỉnh theo lạm phát, với mục đích loại bỏ mức giá quá cao không cân xứng của các nhà bán lẻ.