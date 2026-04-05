Séc áp đặt giá trần và giảm thuế nhiên liệu để đối phó khủng hoảng năng lượng

Chủ Nhật, 05:54, 05/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính phủ Séc đã đưa ra biện pháp trần giá nhiên liệu và giảm thuế dầu diesel nhằm kiềm chế chi phí tăng đột biến do cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra, đồng thời công bố một hệ thống tính mới để thiết lập giá trần hàng ngày cho nhiên liệu trên toàn quốc.

Thủ tướng Séc Andrej Babis cho biết động thái này xuất phát từ những lo ngại rằng các đơn vị bán lẻ nhiên liệu đang tính lợi nhuận quá cao, bất chấp áp lực trước đó từ chính phủ yêu cầu nhóm này tự nguyện giảm giá.

Theo hệ thống mới, Bộ Tài chính sẽ xác định giá nhiên liệu tối đa mỗi ngày, áp dụng cho tất cả các trạm xăng trên toàn quốc. Các quan chức ước tính nếu mức giá trần có hiệu lực vào 8/4 tới, giá dầu diesel hiện tại sẽ được giới hạn ở mức khoảng 1,89 euro (tương đương 46,43 kurona /lít).

Ảnh minh họa: Reuters

Thủ tướng Séc nhấn mạnh các cơ quan chức năng đã theo dõi biên lợi nhuận và chi phí ban đầu, đồng thời cho biết thêm các cuộc đàm phán với nhà phân phối chỉ giúp giảm giá một phần nên chính phủ quyết định can thiệp. Chính phủ cũng sẽ áp đặt mức trần đối với lợi nhuận của các nhà bán lẻ, quy định mức lợi nhuận tối đa cho phép tương đương 0,1 euro mỗi lít đối với cả xăng và dầu diesel.

Cùng với việc kiểm soát giá cả, các Bộ trưởng đã thông qua việc giảm thuế đối với nhiên liệu diesel. Thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ được giảm tương đương 0,1 euro bao gồm thuế VAT, một động thái mà các quan chức cho biết là được phép theo quy định của EU. Bộ Tài chính ước tính biện pháp này sẽ tiêu tốn gần 41 triệu euro từ ngân sách nhà nước.

Bộ trưởng Tài chính Alena Schillerová cho biết cách tiếp cận kết hợp giữa việc áp giá trần và cắt giảm thuế được thực hiện ngay lập tức nhằm giảm chi phí đồng thời ngăn chặn hành vi định giá quá mức trên thị trường. Bà chia sẻ thêm mức trần lợi nhuận dựa trên dữ liệu lịch sử đã được điều chỉnh theo lạm phát, với mục đích loại bỏ mức giá quá cao không cân xứng của các nhà bán lẻ.

Ba Lan áp giá trần nhiên liệu, bất chấp cảnh báo từ EC

VOV.VN - Từ ngày 31/3, Ba Lan sẽ áp đặt mức giá trần nhiên liệu, đây là nỗ lực của chính phủ nhằm bảo vệ người tiêu dùng khỏi giá dầu toàn cầu tăng vọt trước ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông. Tuy nhiên, động thái này cũng bị Ủy ban châu Âu chỉ trích vì không phù hợp với các quy định của EU.

Hải Đăng/VOV-Praha
Australia trấn an người dân trước lo ngại thiếu nhiên liệu dịp lễ Phục Sinh
Australia trấn an người dân trước lo ngại thiếu nhiên liệu dịp lễ Phục Sinh

VOV.VN - Người dân Australia được khuyến khích nên giữ nguyên kế hoạch đi lại trong kỳ nghỉ cuối tuần lễ Phục Sinh trong bối cảnh một số người đã hủy bỏ kế hoạch đi lại do lo ngại về nguồn cung nhiên liệu của quốc gia.

Australia trấn an người dân trước lo ngại thiếu nhiên liệu dịp lễ Phục Sinh

Australia trấn an người dân trước lo ngại thiếu nhiên liệu dịp lễ Phục Sinh

VOV.VN - Người dân Australia được khuyến khích nên giữ nguyên kế hoạch đi lại trong kỳ nghỉ cuối tuần lễ Phục Sinh trong bối cảnh một số người đã hủy bỏ kế hoạch đi lại do lo ngại về nguồn cung nhiên liệu của quốc gia.

Giá nhiên liệu biến động mạnh, chi phí hàng không tăng tới 60%
Giá nhiên liệu biến động mạnh, chi phí hàng không tăng tới 60%

VOV.VN - Biến động giá dầu do căng thẳng địa chính trị toàn cầu đang gây áp lực lớn lên chi phí vận tải, trong đó lĩnh vực hàng không chịu tác động mạnh nhất. Bộ Xây dựng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm ổn định hoạt động vận tải và kiểm soát rủi ro.

Giá nhiên liệu biến động mạnh, chi phí hàng không tăng tới 60%

Giá nhiên liệu biến động mạnh, chi phí hàng không tăng tới 60%

VOV.VN - Biến động giá dầu do căng thẳng địa chính trị toàn cầu đang gây áp lực lớn lên chi phí vận tải, trong đó lĩnh vực hàng không chịu tác động mạnh nhất. Bộ Xây dựng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm ổn định hoạt động vận tải và kiểm soát rủi ro.

Trung Quốc đưa AI vào hoạt động tiếp nhiên liệu trên không
Trung Quốc đưa AI vào hoạt động tiếp nhiên liệu trên không

VOV.VN - Việc tiếp nhiên liệu trên không cho máy bay chiến đấu và máy bay ném bom đã trở thành một quy trình phổ biến nhưng không kém phần phức tạp và nguy hiểm.

Trung Quốc đưa AI vào hoạt động tiếp nhiên liệu trên không

Trung Quốc đưa AI vào hoạt động tiếp nhiên liệu trên không

VOV.VN - Việc tiếp nhiên liệu trên không cho máy bay chiến đấu và máy bay ném bom đã trở thành một quy trình phổ biến nhưng không kém phần phức tạp và nguy hiểm.

