Séc kêu gọi EU thay đổi các quy định kìm hãm ngành công nghiệp

Theo Thủ tướng Séc Andrej Babiš, hệ thống giao dịch khí thải (ETS) - một trong những công cụ của EU nhằm giảm phát thải carbon, đang gây tổn hại nghiêm trọng cho ngành công nghiệp Séc cũng như toàn khối. ETS đang khiến các doanh nghiệp châu Âu mất lợi thế cạnh tranh, đặc biệt khi giá giấy phép phát thải tăng vọt, vượt xa mọi dự báo ban đầu của Ủy ban châu Âu.

Trước đây, cơ quan này ước tính giá giấy phép chỉ khoảng 26 euro mỗi tấn, hiện nay mức giá đã lên tới khoảng 80 euro. Sự chênh lệch này không chỉ làm tăng chi phí sản xuất mà còn đẩy nhiều nhà máy vào tình trạng khó khăn, buộc phải cắt giảm sản lượng hoặc thậm chí đóng cửa.

Thủ tướng Séc Andrej Babiš. (Ảnh: Reuters)

Nhà lãnh đạo Séc nhấn mạnh, các quy định hiện hành của EU, đặc biệt là ETS, đang tạo gánh nặng lên các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng như luyện kim, hóa chất, xi măng và sản xuất ô tô. Điều này làm suy giảm khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp châu Âu so với các đối thủ từ Mỹ, Trung Quốc hay Ấn Độ, khi những quốc gia này không phải chịu cùng mức chi phí môi trường nghiêm ngặt. Theo ông, chỉ khi loại bỏ những quy định không cần thiết, châu Âu mới có thể tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy đổi mới và đảm bảo sự thịnh vượng lâu dài.

Để giải quyết vấn đề này, Thủ tướng Babiš kêu gọi châu Âu cấp hạn ngạch phát thải miễn phí cho các công ty thuộc ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với điều kiện phải cam kết thực hiện kế hoạch giảm phát thải carbon rõ ràng. Trước đó, ông Babiš cũng đề xuất áp dụng giá trần đối với hạn ngạch phát thải và miễn trừ hoàn toàn cho các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng. Việc cấp thêm hạn ngạch miễn phí sẽ giúp duy trì khả năng cạnh tranh của khối đồng thời vẫn hỗ trợ quá trình khử carbon một cách thực tế và bền vững.

Nhà lãnh đạo Séc khẳng định, trong thời gian tới nước này sẽ tích cực tìm kiếm sự ủng hộ từ các quốc gia thành viên khác để thay đổi không chỉ hệ thống giao dịch khí thải mà còn cả ngân sách EU, các biện pháp bảo vệ thị trường nội khối và tăng cường đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp. Việc triển khai tổng thể các giải pháp này không chỉ giúp châu Âu bảo vệ được các ngành công nghiệp then chốt mà còn chứng minh được khả năng kết hợp giữa phát triển kinh tế xanh và duy trì sức cạnh tranh toàn cầu.