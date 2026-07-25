English
/ HỒ SƠ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Biệt đội UAV tử thần của Ukraine chuyên tấn công tàu Nga trên biển

Thứ Bảy, 08:46, 25/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nằm sâu trong hậu phương Ukraine, trên thảo nguyên rộng lớn của nước này là những đơn vị UAV đã tấn công hơn 180 tàu và các mục tiêu khác trên biển xung quanh bán đảo Crimea trong ba tuần qua, mở ra một mặt trận mới trong xung đột Nga - Ukraine.

Lực lượng UAV Ukraine tấn công dồn dập

Các cuộc tấn công, đầu tiên là ở Biển Azov và hiện đang mở rộng sang Biển Đen, được thiết kế để làm tăng chi phí cho Nga khi kiểm soát Crimea và tìm cách kéo thế chủ động về phía Kiev trong năm thứ 5 của xung đột toàn diện ở Ukraine.

biet doi uav tu than cua ukraine chuyen tan cong tau nga tren bien hinh anh 1
UAV tập kích tầm xa FP-1 của Ukraine. Ảnh: Reuters.

“Chúng tôi tác chiến cả ngày lẫn đêm, không nghỉ ngày nào”, tiểu đoàn trưởng “Ray” thuộc Lữ đoàn Chim Magyar, cho biết. Theo thông lệ quân sự của Ukraine, ông chỉ tự xưng bằng hô hiệu.

Trong chuyến thăm gần đây của Reuters, đội ngũ của ông đã phóng máy bay không người lái (UAV) cứ vài phút một lần. Tiểu đoàn này cho biết đã tấn công một tàu chở hàng và cần cẩu nổi trên Biển Đen cũng như một trạm biến áp ở phía nam Crimea.

Các cuộc tấn công này là một phần của cuộc đối đầu leo ​​thang trên vùng biển chiến lược trong những tuần gần đây. Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine cho biết hôm 23/7 rằng sau sự gia tăng các cuộc tấn công này, các chủ tàu đã tạm thời đình chỉ việc cập cảng Biển Đen của Ukraine.

Trận chiến giành bán đảo Crimea

Crimea, nơi đóng vai trò là trung tâm trung chuyển và quân sự cho binh sĩ Nga, đã trở thành mục tiêu mới của lực lượng máy bay không người lái (UAV) Ukraine khi họ tăng cường khả năng tấn công. Trong những tháng gần đây, họ đã nhắm mục tiêu vào các tuyến đường bộ và đường sắt trong một khu vực rộng lớn ở miền nam Ukraine bị chiếm, nối liền bán đảo với Nga - quốc gia đã sáp nhập khu vực này vào năm 2014, rất lâu trước cuộc xung đột quân sự toàn diện giữa Kiev của Moscow vào năm 2022.

Những đòn tập kích đó đã dẫn đến tình trạng thiếu nhiên liệu và tình trạng khẩn cấp ở Crimea, với các cơ sở điện và khí đốt cũng bị tấn công một cách có hệ thống. Giờ đây, các cuộc tấn công vào tàu chở dầu, tàu chở hàng khô và các tàu khác đánh dấu sự mở rộng nỗ lực của Kiev nhằm gây áp lực lên lực lượng Nga bằng cách làm suy yếu nguồn lực của họ.

Kể từ khi giai đoạn mới của chiến dịch bắt đầu vào tháng 7, lực lượng UAV Ukraine dưới sự chỉ huy của Robert “Magyar” Brovdi đã tấn công khoảng 6 tàu mỗi ngày, theo các báo cáo của lực lượng này. Các cuộc tấn công đã gây ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển hàng hóa của Nga qua Biển Azov, nơi tiếp nhận tàu thuyền từ vùng sản xuất ngũ cốc chính phía nam của Nga thông qua sông Don.

Lực lượng của Brovdi cho biết phà Kerch, tuyến phà nối giữa phía đông Crimea và vùng Krasnodar của Nga, đã mất khoảng 75% công suất. Viên chỉ huy này nói với Reuters rằng các cuộc tấn công nhằm mục đích thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với vùng biển của Ukraine.

Sidharth Kaushal, một nghiên cứu viên cao cấp tại Viện nghiên cứu Liên quân chủng hoàng gia ở London, cho biết các cuộc tấn công của Ukraine vào hệ thống hậu cần đường bộ của Nga đã dẫn đến sự gia tăng vận chuyển hàng hóa qua Biển Azov, do đó cung cấp thêm nhiều mục tiêu trên biển.

Ông nói rằng các cuộc tấn công như vậy là “sự tiếp nối logic” chiến dịch Crimea của Ukraine.

Nga tấn công đáp trả vào cảng và tàu thuyền Ukraine

Các cuộc tập kích của Ukraine đã bị đáp trả bằng những cuộc tấn công dữ dội của Nga vào miền nam Ukraine, đặc biệt là thành phố Odessa và các cảng biển, nơi vận chuyển phần lớn ngũ cốc của đất nước này qua hành lang hàng hải đến thị trường quốc tế.

Chỉ trong hai tuần đầu tháng 7, Nga đã tấn công các cảng của Ukraine 23 lần, cơ quan quản lý cảng biển Kiev cho biết tuần trước, khiến các thương nhân gặp khó khăn và đau đầu về hậu cần.

Xuất khẩu nông sản như ngũ cốc và dầu thực vật vẫn là nguồn thu ngoại tệ lớn nhất của Ukraine, với hơn 90% được vận chuyển từ các cảng ở tỉnh Odessa qua hành lang hàng hải. Nga cho biết, các cuộc tập kích của họ nhằm vào cơ sở hạ tầng lưu trữ hàng hóa quân sự và nhiên liệu.

Các máy bay không người lái FP-1 và FP-2 do Ukraine sản xuất, được binh sĩ dưới trướng tiểu đoàn trưởng Ray sử dụng, là “mặt hàng” chủ lực trong kho vũ khí ngày càng mở rộng của Kiev. Chúng bay theo chế độ tự động đến khu vực tác chiến, sau đó các trắc thủ - thường đóng ở xa - sẽ tiếp tục điều khiển để tung đòn kết liễu.

Vài phút sau khi phóng chiếc UAV chạy bằng cánh quạt cuối cùng, đội phóng đã khẩn trương thu dọn đồ đạc và chuẩn bị di chuyển nhằm tránh phản đòn của Nga. Không có địa điểm nào được tái sử dụng và các đội thường được gửi đến các địa điểm mới chỉ sau vài giờ kể từ khi được thông báo.

Mặc dù những tiến bộ công nghệ đã cho phép họ phóng từ khoảng cách hơn 100 km phía sau tiền tuyến, họ vẫn là mục tiêu ưa thích của các đội UAV Nga.

“Đây là một cuộc chiến không ngừng nghỉ - một cuộc đấu tranh liên tục giữa các giải pháp và các biện pháp đối phó”, tiểu đoàn trưởng Ray cho biết.

Xem thêm:

>> Anh gọi tập trận quân sự của Nga ngoài khơi bờ biển Anh là “vô trách nhiệm”

>> Ấn Độ triệu tập nhà ngoại giao Nga về vụ 4 thủy thủ chết trên tàu ở Biển Đen

>> Nga khởi tố hình sự vụ “tấn công” ở Ural, cáo buộc Ukraine đứng sau

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: Reuters
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Căng-tin dã chiến của lính Nga trên chiến trường Ukraine
Căng-tin dã chiến của lính Nga trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Video sau ghi lại quang cảnh bên trong một căng-tin dã chiến của quân đội Nga trong xung đột với Ukraine. Có thể thấy rõ khẩu phần ăn của lính Nga gồm những gì. Hậu cần tuy âm thầm nhưng luôn đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm tác chiến.

Căng-tin dã chiến của lính Nga trên chiến trường Ukraine

Căng-tin dã chiến của lính Nga trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Video sau ghi lại quang cảnh bên trong một căng-tin dã chiến của quân đội Nga trong xung đột với Ukraine. Có thể thấy rõ khẩu phần ăn của lính Nga gồm những gì. Hậu cần tuy âm thầm nhưng luôn đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm tác chiến.

Bên trong hoạt động của tình báo quân sự Ukraine tập kích UAV vào Nga
Bên trong hoạt động của tình báo quân sự Ukraine tập kích UAV vào Nga

VOV.VN - Ở thế yếu hơn, Ukraine buộc phải thực hiện những nỗ lực như chiến dịch máy bay không người lái (UAV) bí mật do tình báo quốc phòng nước này triển khai để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga.

Bên trong hoạt động của tình báo quân sự Ukraine tập kích UAV vào Nga

Bên trong hoạt động của tình báo quân sự Ukraine tập kích UAV vào Nga

VOV.VN - Ở thế yếu hơn, Ukraine buộc phải thực hiện những nỗ lực như chiến dịch máy bay không người lái (UAV) bí mật do tình báo quốc phòng nước này triển khai để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga.

Quân y Ukraine cấp cứu và tải thương binh thế nào dưới hỏa lực UAV?
Quân y Ukraine cấp cứu và tải thương binh thế nào dưới hỏa lực UAV?

VOV.VN - Với độ sát thương cao, máy bay không người lái (UAV) trong xung đột Nga - Ukraine đang thay đổi sâu sắc quân y chiến trường. Quân đội Ukraine đã phải tìm tòi nhiều cách thức để vượt qua thử thách sơ cứu và sơ tán thương binh.

Quân y Ukraine cấp cứu và tải thương binh thế nào dưới hỏa lực UAV?

Quân y Ukraine cấp cứu và tải thương binh thế nào dưới hỏa lực UAV?

VOV.VN - Với độ sát thương cao, máy bay không người lái (UAV) trong xung đột Nga - Ukraine đang thay đổi sâu sắc quân y chiến trường. Quân đội Ukraine đã phải tìm tòi nhiều cách thức để vượt qua thử thách sơ cứu và sơ tán thương binh.

Nga và Ukraine triệt hạ cơ sở sản xuất UAV của nhau, diệt drone từ “trứng nước”
Nga và Ukraine triệt hạ cơ sở sản xuất UAV của nhau, diệt drone từ “trứng nước”

VOV.VN - Trong cuộc xung đột vũ trang ác liệt giữa Nga và Ukraine, hai bên tham chiến đã chuyển từ chỗ chỉ triển khai hệ thống phòng chống UAV thụ động sang chủ động tìm diệt các cơ sở sản xuất UAV của đối phương, nhằm ngăn ngừa UAV ngay từ đầu.

Nga và Ukraine triệt hạ cơ sở sản xuất UAV của nhau, diệt drone từ “trứng nước”

Nga và Ukraine triệt hạ cơ sở sản xuất UAV của nhau, diệt drone từ “trứng nước”

VOV.VN - Trong cuộc xung đột vũ trang ác liệt giữa Nga và Ukraine, hai bên tham chiến đã chuyển từ chỗ chỉ triển khai hệ thống phòng chống UAV thụ động sang chủ động tìm diệt các cơ sở sản xuất UAV của đối phương, nhằm ngăn ngừa UAV ngay từ đầu.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ