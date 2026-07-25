Biệt đội UAV tử thần của Ukraine chuyên tấn công tàu Nga trên biển

Lực lượng UAV Ukraine tấn công dồn dập

Các cuộc tấn công, đầu tiên là ở Biển Azov và hiện đang mở rộng sang Biển Đen, được thiết kế để làm tăng chi phí cho Nga khi kiểm soát Crimea và tìm cách kéo thế chủ động về phía Kiev trong năm thứ 5 của xung đột toàn diện ở Ukraine.

UAV tập kích tầm xa FP-1 của Ukraine. Ảnh: Reuters.

“Chúng tôi tác chiến cả ngày lẫn đêm, không nghỉ ngày nào”, tiểu đoàn trưởng “Ray” thuộc Lữ đoàn Chim Magyar, cho biết. Theo thông lệ quân sự của Ukraine, ông chỉ tự xưng bằng hô hiệu.

Trong chuyến thăm gần đây của Reuters, đội ngũ của ông đã phóng máy bay không người lái (UAV) cứ vài phút một lần. Tiểu đoàn này cho biết đã tấn công một tàu chở hàng và cần cẩu nổi trên Biển Đen cũng như một trạm biến áp ở phía nam Crimea.

Các cuộc tấn công này là một phần của cuộc đối đầu leo ​​thang trên vùng biển chiến lược trong những tuần gần đây. Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine cho biết hôm 23/7 rằng sau sự gia tăng các cuộc tấn công này, các chủ tàu đã tạm thời đình chỉ việc cập cảng Biển Đen của Ukraine.

Trận chiến giành bán đảo Crimea

Crimea, nơi đóng vai trò là trung tâm trung chuyển và quân sự cho binh sĩ Nga, đã trở thành mục tiêu mới của lực lượng máy bay không người lái (UAV) Ukraine khi họ tăng cường khả năng tấn công. Trong những tháng gần đây, họ đã nhắm mục tiêu vào các tuyến đường bộ và đường sắt trong một khu vực rộng lớn ở miền nam Ukraine bị chiếm, nối liền bán đảo với Nga - quốc gia đã sáp nhập khu vực này vào năm 2014, rất lâu trước cuộc xung đột quân sự toàn diện giữa Kiev của Moscow vào năm 2022.

Những đòn tập kích đó đã dẫn đến tình trạng thiếu nhiên liệu và tình trạng khẩn cấp ở Crimea, với các cơ sở điện và khí đốt cũng bị tấn công một cách có hệ thống. Giờ đây, các cuộc tấn công vào tàu chở dầu, tàu chở hàng khô và các tàu khác đánh dấu sự mở rộng nỗ lực của Kiev nhằm gây áp lực lên lực lượng Nga bằng cách làm suy yếu nguồn lực của họ.

Kể từ khi giai đoạn mới của chiến dịch bắt đầu vào tháng 7, lực lượng UAV Ukraine dưới sự chỉ huy của Robert “Magyar” Brovdi đã tấn công khoảng 6 tàu mỗi ngày, theo các báo cáo của lực lượng này. Các cuộc tấn công đã gây ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển hàng hóa của Nga qua Biển Azov, nơi tiếp nhận tàu thuyền từ vùng sản xuất ngũ cốc chính phía nam của Nga thông qua sông Don.

Lực lượng của Brovdi cho biết phà Kerch, tuyến phà nối giữa phía đông Crimea và vùng Krasnodar của Nga, đã mất khoảng 75% công suất. Viên chỉ huy này nói với Reuters rằng các cuộc tấn công nhằm mục đích thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với vùng biển của Ukraine.

Sidharth Kaushal, một nghiên cứu viên cao cấp tại Viện nghiên cứu Liên quân chủng hoàng gia ở London, cho biết các cuộc tấn công của Ukraine vào hệ thống hậu cần đường bộ của Nga đã dẫn đến sự gia tăng vận chuyển hàng hóa qua Biển Azov, do đó cung cấp thêm nhiều mục tiêu trên biển.

Ông nói rằng các cuộc tấn công như vậy là “sự tiếp nối logic” chiến dịch Crimea của Ukraine.

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Nga tấn công đáp trả vào cảng và tàu thuyền Ukraine

Các cuộc tập kích của Ukraine đã bị đáp trả bằng những cuộc tấn công dữ dội của Nga vào miền nam Ukraine, đặc biệt là thành phố Odessa và các cảng biển, nơi vận chuyển phần lớn ngũ cốc của đất nước này qua hành lang hàng hải đến thị trường quốc tế.

Chỉ trong hai tuần đầu tháng 7, Nga đã tấn công các cảng của Ukraine 23 lần, cơ quan quản lý cảng biển Kiev cho biết tuần trước, khiến các thương nhân gặp khó khăn và đau đầu về hậu cần.

Xuất khẩu nông sản như ngũ cốc và dầu thực vật vẫn là nguồn thu ngoại tệ lớn nhất của Ukraine, với hơn 90% được vận chuyển từ các cảng ở tỉnh Odessa qua hành lang hàng hải. Nga cho biết, các cuộc tập kích của họ nhằm vào cơ sở hạ tầng lưu trữ hàng hóa quân sự và nhiên liệu.

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Các máy bay không người lái FP-1 và FP-2 do Ukraine sản xuất, được binh sĩ dưới trướng tiểu đoàn trưởng Ray sử dụng, là “mặt hàng” chủ lực trong kho vũ khí ngày càng mở rộng của Kiev. Chúng bay theo chế độ tự động đến khu vực tác chiến, sau đó các trắc thủ - thường đóng ở xa - sẽ tiếp tục điều khiển để tung đòn kết liễu.

Vài phút sau khi phóng chiếc UAV chạy bằng cánh quạt cuối cùng, đội phóng đã khẩn trương thu dọn đồ đạc và chuẩn bị di chuyển nhằm tránh phản đòn của Nga. Không có địa điểm nào được tái sử dụng và các đội thường được gửi đến các địa điểm mới chỉ sau vài giờ kể từ khi được thông báo.

Mặc dù những tiến bộ công nghệ đã cho phép họ phóng từ khoảng cách hơn 100 km phía sau tiền tuyến, họ vẫn là mục tiêu ưa thích của các đội UAV Nga.

“Đây là một cuộc chiến không ngừng nghỉ - một cuộc đấu tranh liên tục giữa các giải pháp và các biện pháp đối phó”, tiểu đoàn trưởng Ray cho biết.

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