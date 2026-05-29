Hội đồng Bảo an họp khẩn, cảnh báo nguy cơ xung đột Ukraine vượt tầm kiểm soát

Thứ Sáu, 16:23, 29/05/2026
VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm qua (28/5) họp khẩn về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, trong bối cảnh tình hình thực địa vẫn diễn biến căng thẳng và Ukraine đang tìm kiếm thêm sự hỗ trợ quân sự của phương Tây, đặc biệt là các hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.

Tại cuộc họp, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres cảnh báo nguy cơ leo thang hiện nay có thể “vượt ngoài tầm kiểm soát”, kéo theo những hệ luỵ khó lường đối với an ninh khu vực và quốc tế. Ông cho biết số dân thường thiệt mạng trong 4 tháng đầu năm nay đã vượt cùng kỳ của 3 năm trước, đồng thời kêu gọi các bên giảm leo thang ngay lập tức và hướng tới một lệnh ngừng bắn toàn diện, vô điều kiện.

Xung đột Ukraine. Ảnh: Reuters

“Điều cần thiết lúc này là giảm leo thang ngay lập tức và một cách bền vững, đồng thời hướng tới một lệnh ngừng bắn toàn diện và vô điều kiện. Chúng ta cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các nỗ lực ngoại giao nhằm tạo nền tảng cho một nền hòa bình công bằng, lâu dài và toàn diện, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và các nghị quyết của Liên hợp quốc”, ông Guterres nói.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Nga cáo buộc vụ tấn công của Ukraine nhằm vào ký túc xá một trường đại học ở thị trấn Starobelsk hồi tuần trước là “giọt nước tràn ly”, đồng thời cảnh báo sẽ tiến hành “các cuộc tấn công có hệ thống” nhằm vào nhiều mục tiêu trên khắp thủ đô Kiev. Bộ Ngoại giao Nga cũng kêu gọi công dân nước ngoài, trong đó có các nhà ngoại giao và đại diện tổ chức quốc tế rời khỏi Kiev, cũng như khuyến cáo người dân tránh xa các “cơ sở quân sự và hành chính của chính quyền Tổng thống Zelensky”.

Trong khi đó, phát biểu trong chuyến thăm Thụy Điển, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã gửi thư tới Tổng thống Mỹ Donald Trump để cảnh báo về tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các hệ thống phòng không của Ukraine, đặc biệt là năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo. Nước này lo ngại nguồn dự trữ tên lửa Patriot và các hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp đang gặp khó khăn trong việc đối phó các cuộc tấn công của Nga.   

Cùng với việc tìm kiếm thêm hỗ trợ từ Washington, Ukraine cũng đẩy mạnh hợp tác quốc phòng với châu Âu. Trong chuyến thăm Stockholm, ông Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine dự định mua 20 tiêm kích Gripen của Thụy Điển với tổng trị giá khoảng 2,5 tỷ euro, đồng thời sẽ tiếp nhận thêm 16 máy bay Gripen đời cũ hơn theo hình thức hỗ trợ quân sự.

Trong một diễn biến liên quan đáng chú ý, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu Kaja Kallas tuyên bố EU sẽ không đóng vai trò là “bên hòa giải trung lập” trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine. Theo bà Kaja Kallas, châu Âu không có ý định thay thế vai trò của Mỹ mà đang tập trung xử lý những vấn đề chưa được Mỹ đề cập trong các cuộc tiếp xúc hiện nay.

Các nhà ngoại giao hàng đầu của EU cũng thảo luận những nhượng bộ mà khối muốn Nga thực hiện trong các cuộc đàm phán, đồng thời xem xét các biện pháp nhằm gia tăng sức ép đối với nước này. Nhiều nước châu Âu hiện bắt đầu cân nhắc khả năng đóng vai trò lớn hơn trong tiến trình đàm phán liên quan đến Ukraine, trong bối cảnh các nỗ lực trung gian của Mỹ chưa đạt tiến triển rõ rệt và nước này ngày càng tập trung vào tình hình Trung Đông, đặc biệt là vấn đề Iran.

Thu Hoài/VOV1
Tổng hợp
Ukraine tăng tập kích tầm xa, gây áp lực lên tuyến hậu cần của Nga
Ukraine tăng tập kích tầm xa, gây áp lực lên tuyến hậu cần của Nga

VOV.VN - Ukraine đang mở rộng các đòn tập kích tầm xa, với phạm vi được cho là lên tới khoảng 160 km, nhằm vào hệ thống hậu cần của Nga và làm gián đoạn chuỗi tiếp tế trước khi lực lượng đối phương tiếp cận tiền tuyến.

Nga tuyên bố kiểm soát thêm hai ngôi làng ở miền đông Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/5 tuyên bố lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát thêm hai ngôi làng tại vùng Kharkiv ở đông bắc Ukraine và vùng Zaporizhzhia ở phía đông nam, trong bối cảnh giao tranh tiếp tục diễn biến căng thẳng dọc chiến tuyến dài hơn 1.200 km.

Ông Zelensky gửi thư khẩn cho ông Trump về khủng hoảng ở Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi thư khẩn tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, cảnh báo tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các hệ thống phòng không, đặc biệt là năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo, trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine.

