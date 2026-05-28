Nga tuyên bố kiểm soát thêm hai ngôi làng ở miền đông Ukraine

Theo Moscow, quân đội Nga đã kiểm soát làng Hraniv thuộc tỉnh Kharkiv, khu vực giáp biên giới Nga, cùng làng Vozdvyzhivka tại vùng Zaporizhzhia – một trong những điểm nóng giao tranh thời gian qua.

Tuy nhiên, phía Ukraine nhanh chóng bác bỏ thông tin này.

Nga tập kịch quy mô lớn vào miền Đông Ukraine. Ảnh: Reuters

Lữ đoàn số 14 của quân đội Ukraine khẳng định làng Hraniv hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Kiev.

“Các đơn vị phòng vệ Ukraine đang giữ vững các tuyến phòng thủ được giao, đồng thời đẩy lùi hiệu quả các đợt tấn công của đối phương và gây tổn thất đáng kể về nhân lực, khí tài cho quân Nga”, đơn vị này cho biết trên Facebook.

Trong khi đó, DeepState, blog quân sự nổi tiếng của Ukraine chuyên theo dõi diễn biến chiến sự dựa trên nguồn mở cũng phủ nhận tuyên bố của Nga liên quan tới làng Vozdvyzhivka.

Theo DeepState, một nhóm binh sĩ Nga từng tiến vào ngôi làng này hồi đầu tháng nhưng sau đó đã bị tiêu diệt hoặc buộc phải rút lui.

Trước đó một ngày, Lữ đoàn số 14 của Ukraine cũng bác bỏ tuyên bố từ Nga về việc Moscow kiểm soát một trong hai ngôi làng tại vùng Sumy, khu vực biên giới mà Nga cho biết đang tìm cách mở rộng “vùng đệm an ninh”.

Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine và thời gian qua liên tục triển khai chiến dịch nhằm giành toàn bộ quyền kiểm soát vùng Donetsk ở miền đông nước này. Moscow gần như mỗi tuần đều đưa ra thông báo về việc chiếm thêm các khu dân cư mới.

Dù vậy, quân đội Ukraine gần đây cho rằng đà tiến công của Nga đã chậm lại đáng kể và lực lượng Kiev đang ở vị thế phòng thủ tốt nhất trong nhiều tháng qua.