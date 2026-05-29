English
/ QUAN SÁT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xung đột Nga - Ukraine sắp có những diễn biến mới mang tính bước ngoặt?

Thứ Sáu, 06:14, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Xung đột Nga - Ukraine đang tiến gần bước ngoặt quyết định. Trong khi Moscow cảnh báo tung các đòn không kích khốc liệt hơn nhằm gây sức ép, Kiev lại đặt cược vào 6 tháng tới để phản công, kỳ vọng giành lại thế chủ động và củng cố lợi thế đàm phán.

Nga đang hành động mạnh tay hơn?

Sau đợt tấn công lớn gần đây, Nga tiếp tục cảnh báo về các cuộc “không kích kéo dài” nhằm vào Kiev, bao gồm cả các “trung tâm ra quyết định”, đồng thời khuyến cáo các nhà ngoại giao và công dân nước ngoài rời khỏi thành phố. Theo các nhà phân tích, Nga có nhiều lý do để thể hiện lập trường cứng rắn. Một trong số đó là Điện Kremlin muốn cho thấy nước này vẫn nắm trong tay thế chủ động và khả năng leo thang xung đột trong bối cảnh tình hình chiến trường lẫn tiến trình đàm phán đều đang chững lại.

xung dot nga - ukraine sap co nhung dien bien moi mang tinh buoc ngoat hinh anh 1
Tên lửa Nga trên bầu trời Kiev trong cuộc không kích ngày 24/5. Ảnh: Reuters

Những cảnh báo về các đợt tấn công tiếp theo vào Kiev cũng phản ánh thông điệp nhất quán từ phía Nga, đó là quân đội nước này vẫn chưa sử dụng toàn bộ sức mạnh quân sự và sẵn sàng hành động quyết liệt hơn.

Tuần này, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sự kiên nhẫn của Moscow đã tới giới hạn. Nguyên nhân dẫn đến phản ứng giận dữ này, theo Nga, là vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine cuối tuần trước nhằm vào một khu ký túc xá trường cao đẳng ở vùng Lugansk, miền Đông Ukraine do Moscow kiểm soát. Theo bà Tatiana Stanovaya, nghiên cứu viên cấp cao tại Trung tâm Carnegie Nga và Á - Âu, mục tiêu của Nga là “tạo sức ép tâm lý” lên Ukraine.

Các đợt không kích của Nga cũng làm dấy lên lo ngại rằng Kiev có thể đang cạn dần tên lửa đánh chặn đạn đạo - loại vũ khí ngày càng trở nên khan hiếm hơn do ảnh hưởng từ cuộc chiến tại Iran. Người phát ngôn của Tổng thống Volodymyr Zelensky - ông Dmytro Lytvin, cho biết nhà lãnh đạo Ukraine trong tuần này đã gửi thư tới Tổng thống Donald Trump và Quốc hội Mỹ để kêu gọi cung cấp thêm các hệ thống phòng không.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 25/5 để cảnh báo về khả năng Nga tiếp tục tiến hành các đợt tập kích vào Kiev. Theo thông tin do phía Nga công bố về cuộc điện đàm, ông Lavrov bày tỏ lấy làm tiếc trước điều mà ông gọi là nỗ lực của Ukraine và các đồng minh châu Âu nhằm phá hoại các thỏa thuận đạt được giữa Moscow và Washington tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska năm 2025. Các thỏa thuận này chưa từng được công khai, song được cho là bao gồm yêu cầu Ukraine rút khỏi khu vực Donbass ở miền Đông.

Phát biểu sau cuộc điện đàm, ông Rubio cho rằng: “Trong tất cả các cuộc xung đột kéo dài, luôn tồn tại nguy cơ leo thang căng thẳng và khả năng lan rộng thành cuộc chiến mới nguy hiểm hơn”. Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ cũng nói trong một cuộc họp báo rằng hiện không có cuộc đàm phán nào “hiệu quả”, đồng thời thừa nhận “trong vài tháng gần đây, chúng tôi cảm thấy không có nhiều tiến triển”. Ông cho biết Mỹ sẽ hỗ trợ trong khả năng có thể.

Theo nhà phân tích chính trị Ilya Grashchenkov tại Moscow, những tuyên bố cứng rắn của Nga một phần hướng tới dư luận trong nước. Ông cho rằng, sau các cuộc tập kích của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga và các khu vực do Moscow kiểm soát, “giới chức Nga cần chứng minh rằng phản ứng của họ sẽ không chỉ mang tính biểu tượng mà sẽ cứng rắn và có hệ thống”.

Theo ông Grashchenkov, điều quan trọng hơn cả là Điện Kremlin đang chuyển trọng tâm đối thoại từ Ukraine sang Mỹ, không chỉ bằng cách cảnh báo các cuộc tấn công mới mà còn chủ động thông báo trước cho Washington, qua đó buộc Mỹ phải cân nhắc hệ quả đối với sự hiện diện ngoại giao của mình.

“Nga đang muốn cho thấy họ sẵn sàng gia tăng quy mô sức ép lên Kiev, đồng thời phát đi thông điệp tới Washington rằng việc tiếp tục giảm quan tâm tới vấn đề Ukraine sẽ không giúp Mỹ tránh khỏi trách nhiệm tham gia tìm kiếm giải pháp”, ông Grashchenkov nói

Chuyên gia này cũng cảnh báo: “Nếu không thể tìm ra giải pháp cho cấu trúc an ninh hiện nay, thì sớm hay muộn Nga cũng sẽ phải sử dụng các loại vũ khí mạnh hơn”.

Liệu Ukraine có cơ hội giành thế chủ động?

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Reuters, Chuẩn tướng Andriy Biletsky - Tư lệnh Quân đoàn số 3, một trong những lực lượng chiến đấu được đánh giá cao nhất của Ukraine cho rằng Kiev đang có khoảng “6 tháng để giành lại thế chủ động trên chiến trường và củng cố vị thế trong các cuộc đàm phán hòa bình, đồng thời dự báo “bước ngoặt” của cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua đang đến gần. Theo ông Biletsky, nếu quân đội Ukraine có thể duy trì đà tiến công trong vài tháng tới, Kiev sẽ giành lại thế chủ động dọc chiến tuyến.

“Tôi tin rằng 6 - 9 tháng tới sẽ là giai đoạn bước ngoặt. Chính xác hơn, tôi cho rằng 6 tháng tới là giai đoạn mang tính quyết định nhất”, ông Biletsky phát biểu tại một địa điểm ngầm bí mật ở vùng Kharkov, Đông Bắc Ukraine.

Vấn đề kiểm soát tỉnh Donetsk đang là một trong những trở ngại lớn trong các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ hậu thuẫn, vốn đang rơi vào bế tắc. Nga muốn kiểm soát toàn bộ khu vực này, trong khi Ukraine từ chối rút khỏi những vùng lãnh thổ mà quân đội Moscow hiện chưa kiểm soát.

“Chúng tôi cần xác định những hướng có thể cải thiện vị trí, giành được một số điểm chiến lược, sau đó mới đối thoại với Nga về một thỏa thuận ngừng bắn thực sự ổn định”, ông Biletsky nhấn mạnh.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa đưa ra phản hồi trước đề nghị bình luận của Reuters. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow sẽ giành chiến thắng tại Ukraine và cho biết ông tin rằng cuộc xung đột đang tiến gần đến hồi kết.

Hiện nay, Kiev đã gia tăng các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái tầm trung nhằm vào hệ thống phòng không và hậu cần của Moscow, qua đó tạo điều kiện để các đòn tấn công tầm xa xuyên phá sâu hơn vào lãnh thổ Nga, nhắm vào các cơ sở dầu mỏ và mục tiêu quân sự.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội nước này đã tái kiểm soát gần 600 km vuông lãnh thổ trong năm 2026. Reuters cho biết chưa thể xác minh độc lập con số này. Hiện Nga đang kiểm soát gần 1/5 lãnh thổ Ukraine.

Lực lượng Nga hiện gia tăng sức ép lên “Vành đai pháo đài” ở miền Đông Ukraine - hệ thống phòng thủ trọng yếu của Kiev, nơi giao tranh ác liệt đang diễn ra bên trong thành phố chiến lược Kostiantynivka ở cực Nam của tuyến phòng thủ này. Cụm các thành phố trên đóng vai trò là trụ cột trong hệ thống phòng thủ của Ukraine. Nếu kiểm soát được khu vực này, Nga sẽ có vị thế thuận lợi để kiểm soát phần còn lại của vùng Donbass.

Ông Biletsky cho rằng, Nga và Ukraine hiện gần như ngang bằng về tốc độ phát triển công nghệ quân sự. Trong đó, Ukraine đang chiếm ưu thế về phương tiện mặt đất không người lái (UGV) và UAV ném bom hạng nặng, trong khi Nga dẫn đầu trong cuộc đua phát triển UAV cáp quang - loại thiết bị không thể bị gây nhiễu điện tử.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: VOV xung đột Ukraine diễn biến mới bước ngoặt xung đột Ukraine Nga mạnh tay hơn Ukraine giành thế chủ động đàm phán Nga Ukraine tên lửa Nga Nga tấn công Ukraine
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Zelensky gửi thư khẩn cho ông Trump về khủng hoảng ở Ukraine
Ông Zelensky gửi thư khẩn cho ông Trump về khủng hoảng ở Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi thư khẩn tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, cảnh báo tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các hệ thống phòng không, đặc biệt là năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo, trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine.

Ông Zelensky gửi thư khẩn cho ông Trump về khủng hoảng ở Ukraine

Ông Zelensky gửi thư khẩn cho ông Trump về khủng hoảng ở Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi thư khẩn tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, cảnh báo tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các hệ thống phòng không, đặc biệt là năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo, trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine.

Cuộc đấu trên bầu trời: Ukraine tìm cách hóa giải UAV phản lực Nga
Cuộc đấu trên bầu trời: Ukraine tìm cách hóa giải UAV phản lực Nga

VOV.VN - Sự xuất hiện của các dòng UAV động cơ phản lực Geran-4 đạt tốc độ tối đa 500 km/h của Nga đã làm khó các dòng UAV đánh chặn giá rẻ của Ukraine. Diễn biến này đang đẩy hai bên vào một vòng xoáy leo thang công nghệ mới, nơi Kiev phải ráo riết thử nghiệm tên lửa đánh chặn giá rẻ trước khi mùa đông cận kề.

Cuộc đấu trên bầu trời: Ukraine tìm cách hóa giải UAV phản lực Nga

Cuộc đấu trên bầu trời: Ukraine tìm cách hóa giải UAV phản lực Nga

VOV.VN - Sự xuất hiện của các dòng UAV động cơ phản lực Geran-4 đạt tốc độ tối đa 500 km/h của Nga đã làm khó các dòng UAV đánh chặn giá rẻ của Ukraine. Diễn biến này đang đẩy hai bên vào một vòng xoáy leo thang công nghệ mới, nơi Kiev phải ráo riết thử nghiệm tên lửa đánh chặn giá rẻ trước khi mùa đông cận kề.

Séc siết chặt các quy định đối với người tị nạn Ukraine
Séc siết chặt các quy định đối với người tị nạn Ukraine

VOV.VN - Chính phủ Séc đã thông qua dự thảo sửa đổi luật nhằm siết chặt các quy định đối với người tị nạn Ukraine, đánh dấu bước đi quan trọng trong bối cảnh Séc là một trong những quốc gia có số lượng người tị nạn Ukraine cao nhất trong EU tính theo đầu người.

Séc siết chặt các quy định đối với người tị nạn Ukraine

Séc siết chặt các quy định đối với người tị nạn Ukraine

VOV.VN - Chính phủ Séc đã thông qua dự thảo sửa đổi luật nhằm siết chặt các quy định đối với người tị nạn Ukraine, đánh dấu bước đi quan trọng trong bối cảnh Séc là một trong những quốc gia có số lượng người tị nạn Ukraine cao nhất trong EU tính theo đầu người.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ