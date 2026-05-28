Ông Zelensky gửi thư khẩn cho ông Trump về khủng hoảng ở Ukraine

Thứ Năm, 06:31, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi thư khẩn tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, cảnh báo tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các hệ thống phòng không, đặc biệt là năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo, trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine.

Theo nội dung bức thư được tờ Kyiv Independent tiếp cận, Ukraine thừa nhận khả năng phòng thủ hiện tại đang phụ thuộc gần như hoàn toàn vào sự hỗ trợ từ Washington.

“Khi nói tới phòng không chống tên lửa, chúng tôi dựa vào các đối tác. Nhưng khi nói tới đánh chặn tên lửa đạn đạo, chúng tôi gần như phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ”, ông Zelensky viết.

Ong zelensky gui thu khan cho ong trump ve khung hoang o ukraine hinh anh 1
Ông Zelensky gửi thư khẩn cho ông Trump về tình hình khẩn cấp ở Ukraine. Ảnh: Reuters

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Nga liên tiếp mở các đợt không kích bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào nhiều thành phố của Ukraine, đồng thời công khai đe dọa tiến hành các cuộc tấn công tầm xa mới vào Kiev, bao gồm cả những mục tiêu được Moscow gọi là “trung tâm ra quyết định”.

Giới chức Ukraine lo ngại lượng tên lửa đánh chặn Patriot cùng các hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp đang suy giảm nhanh chóng và khó có thể chống đỡ các đợt tập kích ngày càng dồn dập từ Nga.

“Mọi thứ đang thực sự khó khăn đối với năng lực phòng thủ chống tên lửa đạn đạo”, một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết.

Theo nguồn tin này, Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olha Stefanishyna đã chuyển bức thư tới Nhà Trắng, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cùng nhiều nghị sĩ Quốc hội Mỹ nhằm thúc đẩy hỗ trợ quân sự khẩn cấp cho Kiev.

Trong thư, ông Zelensky cũng bày tỏ lo ngại về tiến độ cung cấp vũ khí thông qua chương trình PURL – cơ chế cho phép các đồng minh NATO tài trợ mua vũ khí Mỹ cho Ukraine.

“Tốc độ chuyển giao hiện nay không còn theo kịp thực tế của mối đe dọa mà chúng tôi đang đối mặt”, bức thư nêu rõ.

Tổng thống Ukraine kêu gọi chính quyền Mỹ và Quốc hội tiếp tục duy trì hỗ trợ đối với Kiev, đặc biệt là việc cung cấp thêm tên lửa Patriot PAC-3 và các hệ thống phòng không bổ sung để đối phó các đợt tập kích từ Nga.

“Tôi thay mặt người dân Ukraine kính đề nghị Tổng thống và Quốc hội Mỹ tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi. Đây là công cụ sống còn để bảo vệ bầu trời Ukraine trước khủng bố tên lửa của Nga”, ông Zelensky viết.

Sức ép đối với hệ thống phòng không Ukraine gia tăng mạnh sau cuộc tấn công quy mô lớn hôm 24/5, khi Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 90 tên lửa cùng khoảng 600 máy bay không người lái chỉ trong một đêm.

Trước đó, ngày 16/5, ông Zelensky đã yêu cầu Tư lệnh Không quân Mykola Oleshchuk khẩn cấp liên hệ với các quốc gia đối tác từng cam kết viện trợ tên lửa Patriot và các khí tài phòng không khác, sau khi kho dự trữ tên lửa đánh chặn của Ukraine xuống mức báo động.

Nga thời gian gần đây cũng gia tăng các tuyên bố cứng rắn. Moscow thông báo sẽ tiếp tục mở thêm các đợt tập kích tầm xa nhằm vào Kiev để đáp trả cuộc tấn công của Ukraine tại tỉnh Lugansk do Nga kiểm soát.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov được cho là đã thông báo với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio về kế hoạch tấn công các “trung tâm ra quyết định” của Ukraine, đồng thời khuyến cáo Washington sơ tán Đại sứ quán Mỹ tại Kiev.

Dù vậy, ông Zelensky khẳng định Ukraine vẫn có khả năng bảo vệ không phận nếu nhận đủ hỗ trợ cần thiết từ phương Tây.

“Phần lớn tên lửa của Nga đều có thể bị đánh chặn”, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Giang Bùi/VOV.VN
