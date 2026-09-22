Hồi ký chấn động về cố Công nương Diana chính thức lên kệ, thổi bùng tranh cãi

Tác phẩm ngay lập tức tạo nên cơn sốt trên truyền thông với những góc khuất gây chấn động, đặc biệt là cáo buộc Vua Charles - khi đó là Thái tử xứ Wales tỏ ra nhẹ nhõm chỉ vài giờ sau cái chết bi thảm của Diana vào năm 1997.

Trước những mũi dùi dư luận nhắm vào Hoàng gia, Cung điện Buckingham đã đưa ra phản hồi hiếm hoi khi cho rằng "nỗi đau buồn mất đi người thân có thể làm lu mờ lý trí, sự phán đoán và ký ức". Trong khi đó, tác giả Spencer khẳng định đây là bức chân dung chân thực, tràn ngập tình yêu thương dành cho người chị gái quá cố - người đã trở thành biểu tượng toàn cầu chỉ sau một đêm.

Ảnh minh họa: Reuters

Tại London, việc cuốn sách lên kệ đã thổi bùng lên nhiều luồng dư luận trái chiều từ độc giả. Không ít người thẳng thắn chỉ trích thời điểm ra mắt và hoài nghi về động cơ thương mại của cuốn hồi ký.

Ông Adrian Masterson, một giám đốc doanh nghiệp ở độ tuổi 70, nhận định: "Tôi nghĩ chuyện này hoàn toàn mang tính cơ hội. Ông ấy đã có hơn 25 năm để nói ra tất cả những điều này, thế nhưng lại đột ngột tung ra đúng vào lúc đang cố gắng bán một cuốn sách. Như tôi đã nói, nó hoàn toàn cơ hội, khó chịu và cay độc, tôi không nghĩ cuốn sách đóng góp được điều gì cho niềm hạnh phúc chung của nhân loại".

Ở chiều ngược lại, nhiều độc giả khác lại bày tỏ sự tò mò và tôn trọng góc nhìn nội bộ từ một người thân thiết trong gia đình cố Công nương.

Nhà nghiên cứu Lars Joost, 54 tuổi, nhận định: "Tôi chắc chắn cuốn sách có những chi tiết đáng đọc. Dù sao đi nữa, ông ấy là em trai và tôi tin là đã hiểu rất rõ về bà Diana. Theo tôi, Diana từng cố gắng bộc bạch rất nhiều điều trong khuôn khổ Hoàng gia đã định sẵn, vì vậy tôi cho rằng chính em trai bà sẽ có những câu chuyện vô cùng thú vị để kể lại".

Bất chấp những luồng dư luận khen chê, cuốn sách một lần nữa cho thấy sức hút bền bỉ và tầm ảnh hưởng sâu rộng của cố Công nương Diana trong lòng công chúng sau gần ba thập kỷ kể từ vụ tai nạn thảm khốc tại Paris năm 1997.