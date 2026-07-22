"Cái chết và sự bất tử" - cuốn sách thay đổi cách nhìn về cuộc sống

Carl Gustav Jung (1875-1961), bác sĩ tâm thần và nhà tâm lý học người Thụy Sĩ, một trong những học giả có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử tâm lý học thế giới.

Ban đầu là cộng sự thân cận của Sigmund Freud, Jung sau này phát triển con đường nghiên cứu riêng và sáng lập Tâm lý học phân tích. Ông là người đưa ra hàng loạt khái niệm đã trở thành nền tảng của tâm lý học hiện đại như vô thức tập thể, nguyên mẫu, quá trình cá thể hóa và sự đồng thời có ý nghĩa. Tư tưởng của Jung không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý học mà còn lan tỏa sang triết học, thần học, văn học, điện ảnh, nghệ thuật, nghiên cứu văn hóa và cả khoa học về tôn giáo.

Hàng chục trường đại học trên thế giới hiện vẫn giảng dạy các học thuyết của ông, trong khi vô số nhà trị liệu tâm lý tiếp tục vận dụng những đóng góp ấy trong thực hành lâm sàng. Hơn nửa thế kỷ sau khi qua đời, Carl Jung vẫn được xem là một trong những trí tuệ có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất thế kỷ XX. Những cống hiến của ông đã thay đổi cách con người hiểu về giấc mơ, biểu tượng, chiều sâu của tâm trí và hành trình khám phá bản thân.

Carl Gustav Jung (1875-1961)

Điều đầu tiên khiến tác phẩm “Cái chết và sự bất tử” khác biệt là Jung không xây dựng nó như một cuốn sách triết lý khô khan hay một công trình nghiên cứu nhằm giải đáp những bí ẩn siêu hình. Ông không cố thuyết phục độc giả tin vào một học thuyết nào, cũng không đưa ra những kết luận tuyệt đối. Thay vào đó, Jung mời người đọc bước vào một hành trình khám phá nội tâm, nơi những câu hỏi quan trọng nhất của cuộc đời được nhìn nhận dưới ánh sáng của tâm lý học, triết học và trải nghiệm con người.

“Cái chết và sự bất tử” là tuyển tập các bài viết, bài giảng và những suy ngẫm của Jung về ý nghĩa của sự sống, quá trình trưởng thành của tâm hồn và cách con người tìm thấy sự bình an trước những giới hạn vốn có của đời người. Dù chủ đề xoay quanh cái chết, cuốn sách lại dành phần lớn dung lượng để nói về cách sống. Bởi theo Jung, khi con người hiểu rằng cuộc đời là hữu hạn, họ sẽ biết điều gì đáng để theo đuổi và điều gì nên buông bỏ.

"Cái chết và sự bất tử", dịch giả: Tưởng Hoàng Nam, Nguyễn Thị Giang Nam

Jung cho rằng nhiều khủng hoảng tinh thần bắt nguồn từ việc con người đánh mất sự kết nối với bản thân. Chúng ta dành quá nhiều thời gian để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chạy theo thành công, địa vị hay vật chất mà quên lắng nghe tiếng nói bên trong mình. Khi ấy, dù đạt được nhiều thành tựu, con người vẫn có thể cảm thấy trống rỗng. Theo ông, hạnh phúc không đến từ việc sở hữu nhiều hơn, mà từ việc hiểu rõ mình là ai và đang sống vì điều gì.

Một trong những giá trị lớn nhất của cuốn sách là khái niệm “cá thể hóa”, hành trình mỗi người khám phá bản ngã chân thật của mình. Jung tin rằng mỗi con người đều mang trong mình những khả năng chưa được đánh thức. Cuộc sống không chỉ là chuỗi ngày mưu sinh hay hoàn thành trách nhiệm, mà còn là quá trình trưởng thành về tinh thần, học cách chấp nhận điểm mạnh lẫn điểm yếu, đối diện với nỗi sợ và từng bước trở thành phiên bản hoàn thiện hơn của chính mình.

Cuốn sách cũng dành nhiều trang viết cho những biểu tượng xuất hiện trong giấc mơ và các hình ảnh phổ quát của nhân loại. Theo Jung, vô thức không chỉ là nơi lưu giữ ký ức cá nhân mà còn kết nối với tập thể. Chính vì thế, hình ảnh về sự tái sinh, bóng tối, ánh sáng, dòng sông hay cây cầu thường xuất hiện trong những giấc mơ liên quan đến cái chết. Với Jung, đó không đơn thuần là những hình ảnh ngẫu nhiên mà phản ánh nhu cầu sâu xa của tâm hồn trong việc tìm kiếm sự chuyển hóa.

Điểm thú vị của “Cái chết và sự bất tử” là Jung lựa chọn cách đặt câu hỏi: Điều gì thực sự khiến bạn hạnh phúc? Bạn đang sống cuộc đời của mình hay cuộc đời mà người khác mong muốn? Điều gì sẽ còn lại nếu mọi danh vọng và tài sản đều biến mất? Những câu hỏi tưởng như đơn giản ấy lại khiến người đọc phải dừng lại giữa guồng quay bận rộn để nhìn vào bên trong tâm hồn mình.

Chính vì thế, cuốn sách mang đến cảm giác như một cuộc đối thoại hơn là một bài giảng. Jung không áp đặt suy nghĩ, không kết luận thay độc giả. Ông để mỗi người tự tìm lấy câu trả lời thông qua trải nghiệm cá nhân. Đó cũng là lý do tác phẩm vẫn giữ nguyên giá trị sau nhiều thập niên. Trong một thế giới đầy biến động, nơi con người đối diện với áp lực công việc, khủng hoảng tinh thần, cô đơn và sự mất kết nối, những suy ngẫm của Jung vẫn mang tính thời sự đáng kinh ngạc.

Có lẽ giá trị lớn nhất mà “Cái chết và sự bất tử” mang lại không nằm ở việc giải thích những điều chưa biết, mà ở việc giúp con người thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Khi nhận thức rõ thời gian là hữu hạn, chúng ta sẽ biết trân trọng từng ngày được sống, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bạn bè, biết yêu thương thay vì thù hận, biết tha thứ thay vì nuối tiếc và dũng cảm theo đuổi những điều thực sự có ý nghĩa. Cuốn sách khơi dậy lòng biết ơn đối với từng khoảnh khắc hiện tại. Đó cũng là lý do tác phẩm được nhiều độc giả xem như một cuốn sách chữa lành, giúp họ bình tâm hơn trước những biến động của cuộc sống và tìm lại ý nghĩa đích thực của hành trình làm người.