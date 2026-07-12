14 nước đưa ra Tuyên bố chung về vấn đề Biển Đông

Trong Tuyên bố chung về Biển Đông, 14 quốc gia bao gồm Nhật Bản, Australia, Canada, Estonia, Đức, Italy, Latvia, Lithuania, New Zealand, Philippines, Romania, Slovenia, Anh và Mỹ tái khẳng định cam kết trong việc duy trì một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, hòa bình, ổn định và dựa trên luật pháp quốc tế, đồng thời kỷ niệm 10 năm Phán quyết mang tính bước ngoặt và nhất trí của Tòa án Trọng tài về Biển Đông được thành lập theo Phụ lục VII của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS).

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh các tranh chấp hàng hải phải được giải quyết một cách hòa bình và phù hợp với UNCLOS, đồng thời tái khẳng định phán quyết được Tòa trọng tài đưa ra cách đây mười năm là một cột mốc quan trọng và là phán quyết cuối cùng, có tính ràng buộc pháp lý liên quan đến các quyền và yêu sách hàng hải mà Tòa trọng tài đã xem xét.

Các nước đồng tình cho rằng không có cơ sở pháp lý nào cho các yêu sách hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông, kể cả những yêu sách dựa trên “quyền lịch sử” và nêu bật tầm quan trọng của việc duy trì tự do hàng hải và hàng không, cũng như các hoạt động sử dụng biển hợp pháp khác trên phạm vi quốc tế.

Các nước phản đối mạnh mẽ bất kỳ hành động gây bất ổn hoặc đơn phương nào, kể cả bằng vũ lực hoặc cưỡng bức, đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực, cũng như việc sử dụng lực lượng bảo vệ bờ biển, quân đội và dân quân biển để quấy rối, cản trở hoặc đe dọa các hoạt động hợp pháp của các quốc gia khác trên biển, trên không, gây nguy hiểm cho sự an toàn của người lao động và ngư dân, đồng thời làm suy giảm hòa bình và an ninh khu vực.

Tuyên bố chung kêu gọi các bên tuân thủ Phán quyết năm 2016 và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình thông qua đối thoại và các cơ chế hợp pháp khác, phù hợp với luật pháp quốc tế, đồng thời bày tỏ lập trường kiên định ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, tái khẳng định cam kết thúc đẩy tầm nhìn chung với ASEAN về Biển Đông - một vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng được thúc đẩy bởi hoạt động thương mại hợp pháp sôi động.