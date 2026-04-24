Cải chính

Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về việc trả tự do cho các tù nhân ở Myanmar

Thứ Sáu, 15:29, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Philippines - nước chủ tịch ASEAN 2026 hôm nay (24/4) ra Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về việc trả tự do cho các tù nhân ở Myanmar.

Tuyên bố hoan nghênh thông báo về việc trả tự do cho hơn 4.000 tù nhân vào ngày 17/4/2026, nhân dịp năm mới của Myanmar, đặc biệt hoan nghênh việc trả tự do cho cựu Tổng thống U Win Myint, xem đây là một bước tích cực hướng tới đối thoại quốc gia toàn diện giữa tất cả các bên ở Myanmar.

tuyen bo cua chu tich asean ve viec tra tu do cho cac tu nhan o myanmar hinh anh 1
Cờ ASEAN và các nước ASEAN.

Tuyên bố cũng khuyến khích việc trả tự do cho các tù nhân còn lại ở Myanmar, bao gồm cả cựu Cố vấn Nhà nước bà Aung San Suu Kyi, trên tinh thần hòa giải và hòa bình thực sự, hoan nghênh việc ân xá cho công dân các nước ASEAN và mong chờ sự hồi hương an toàn và nhanh chóng của họ, cũng như những người vẫn đang bị giam giữ, đặc biệt là những nạn nhân của nạn buôn người và các tội phạm xuyên quốc gia khác.

Tuyên bố tái khẳng định cam kết hỗ trợ Myanmar, với tư cách là một phần không thể thiếu của ASEAN, để đạt được giải pháp hòa bình và bền vững cho cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia này.

Tuyên bố cũng tái khẳng định lập trường thống nhất rằng Thỏa thuận 5 Điểm vẫn là tài liệu tham khảo chính để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở Myanmar, kêu gọi chấm dứt ngay lập tức bạo lực, đặc biệt là nhằm vào thường dân và các cơ sở công cộng, đồng thời hối thúc tất cả các bên liên quan có hành động cụ thể để ngay lập tức chấm dứt bạo lực, lên án bất kỳ sự leo thang nào, kiềm chế tối đa, đảm bảo an toàn cho tất cả dân thường, tạo môi trường thuận lợi cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo.

Tuyên bố nhấn mạnh vai trò Đặc phái viên Chủ tịch ASEAN về Myanmar trong việc hợp tác với tất cả các bên liên quan hướng tới một cuộc đối thoại quốc gia toàn diện.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
Tin liên quan

Myanmar giảm án cho bà Aung San Suu Kyi, trả tự do cho cựu Tổng thống Win Myint
Myanmar giảm án cho bà Aung San Suu Kyi, trả tự do cho cựu Tổng thống Win Myint

VOV.VN - Nhân dịp Tết cổ truyền Myanmar (Thingyan), nước này đã công bố lệnh đặc xá cho hơn 4.300 tù nhân. Đáng chú ý, cựu Tổng thống Win Myint đã chính thức được trả tự do, trong khi bản án của cựu Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi cũng được giảm nhẹ. 

Tân Tổng thống Myanmar muốn bình thường hóa quan hệ ASEAN

VOV.VN - Tân Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing cho biết chính phủ mới nước này sẽ tìm cách tăng cường quan hệ quốc tế cũng như bình thường hóa quan hệ với khối ASEAN.

Myanmar kiện toàn nội các mới, nhấn mạnh tính kế thừa và ổn định

VOV.VN - Quốc hội lưỡng viện Myanmar hôm 9/4 đã phê chuẩn danh sách Nội các, trong đó có nhiều gương mặt là cựu tướng lĩnh, sĩ quan quân đội. Tổng thống Min Aung Hlaing cùng các thành viên chính phủ sẽ tuyên thệ nhậm chức trong ngày 10/4, chính thức kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành đất nước giai đoạn mới.

