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Hội nghị Minsk lần thứ 4 tìm kiếm mô hình an ninh mới cho Á - Âu

Thứ Tư, 11:28, 04/11/2026
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VOV.VN - Hội nghị quốc tế Minsk lần thứ 4 về an ninh Á - Âu, khai mạc ngày 3/11 tại Belarus, nhằm thảo luận các thách thức an ninh hiện nay và tìm kiếm mô hình hợp tác, bảo đảm an ninh mới cho toàn lục địa.

Với chủ đề về trật tự toàn cầu và bài toán an ninh Á - Âu, hội nghị Minsk diễn ra trong hai ngày 3 - 4/11 thu hút sự tham gia của hơn 600 đại biểu đến từ khoảng 50 quốc gia. Các phiên thảo luận tập trung vào vấn đề an ninh khu vực và thế giới, trong đó có an ninh quân sự, kiểm soát vũ khí, quản lý rủi ro cho tới an ninh thông tin, trí tuệ nhân tạo, chống tin giả và deepfake. Hội nghị cũng đề cập vấn đề hội nhập kinh tế, an ninh lương thực, năng lượng và vai trò của phụ nữ trong củng cố hòa bình.

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Hội nghị quốc tế Minsk lần thứ 4 về an ninh Á - Âu diễn ra từ ngày 3-4/11 tại Belarus. Ảnh: Phủ Tổng thống Belarus.

Một trong những nội dung trọng tâm là sáng kiến xây dựng “Hiến chương Á - Âu về đa dạng và đa cực trong thế kỷ XXI” do Belarus đề xuất từ năm 2023. Thứ trưởng Ngoại giao Belarus Igor Sekreta cho biết văn kiện hướng tới xác lập các nguyên tắc nền tảng cho hợp tác, tôn trọng lợi ích an ninh các quốc gia và trách nhiệm chung trong giải quyết các vấn đề an ninh khu vực.

Về phía Nga, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết, Nga cùng một số nước sẽ thành lập nhóm sáng kiến, bắt đầu xây dựng nội dung Hiến chương. Cuộc họp đầu tiên dự kiến diễn ra tại Minsk trước khi kết thúc năm 2026 và cuộc họp tiếp theo sẽ diễn ra tại Nga vào năm 2027. Ông Lavrov nhấn mạnh cấu trúc an ninh tương lai phải dựa trên nguyên tắc không quốc gia nào được tăng cường an ninh bằng cách làm tổn hại an ninh của nước khác, đồng thời không một nước hay nhóm nước nào được tìm cách chi phối không gian địa chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thư ký Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Feridun Sinirlioglu cho rằng an ninh không thể chỉ được bảo đảm bằng các biện pháp quân sự mà cần có đối thoại, ngoại giao và những bước đi thực tế nhằm giảm thiểu rủi ro, tăng cường minh bạch.

Hội nghị quốc tế Minsk về an ninh Á - Âu Belarus tổ chức thường niên từ năm 2023. Kỳ hội nghị năm nay tiếp tục là diễn đàn để các quốc gia trao đổi quan điểm về những thách thức an ninh và triển vọng hợp tác trên lục địa Á - Âu.

Hương Trà/VOV-Moscow
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