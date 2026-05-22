  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ông Lukashenko: Belarus sẽ tham gia xung đột Nga - Ukraine nếu bị tấn công

Thứ Sáu, 14:52, 22/05/2026
VOV.VN - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cảnh báo rằng quân đội nước này sẽ chính thức tham chiến cùng Nga chống lại Ukraine nếu Belarus bị tấn công. Ông Lukashenko cũng bất ngờ đề nghị tổ chức đàm phán song phương với lãnh đạo Ukraine.

Hãng thông tấn nhà nước Belarus BelTA đưa tin, Tổng thống Alexander Lukashenko hôm 21/5 đã bác bỏ mọi ý kiến ​​cho rằng Belarus sẽ bị lôi kéo vào xung đột tại Ukraine, nhưng nói rằng Nga và Belarus sẽ cùng nhau tự vệ trong trường hợp bị tấn công.

Đây là phản ứng của ông Lukashenko khi Tổng thống Ukraine Zelensky cáo buộc rằng Moscow đang cố gắng lôi kéo Minsk trực tiếp tham chiến chống lại Ukraine.

Tổng thống Belarus Lukashenko. Ảnh: Belta.

Sẵn sàng cho tình huống xung đột dù luôn tránh tối đa

Tổng thống Lukashenko đưa ra nhận xét trên trong khuôn khổ cuộc tập trận hạt nhân chung Nga - Belarus được mà ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin theo dõi qua hình thức trực tuyến.

“Về những tuyên bố (của ông Zelensky) rằng Belarus sẽ bị lôi kéo vào cuộc chiến, như tôi vừa nói, điều này sẽ chỉ xảy ra trong một trường hợp duy nhất - nếu có hành động xâm lấn lãnh thổ của chúng tôi”, BelTA dẫn lời Lukashenko nói.

“Chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ Tổ quốc... nơi hai quốc gia chúng ta đang đứng”, ông nói thêm.

Theo hãng BelTA, Lukashenko khẳng định không cần thiết phải có sự can thiệp của Belarus vào Ukraine, đồng thời nói thêm rằng ông sẽ chỉ đứng về phía Nga để bảo vệ “tổ quốc từ Brest đến Vladivostok” trong trường hợp Belarus bị tấn công từ bên ngoài.

Hôm 21/5, Tổng thống Ukraine Zelensky đã thảo luận việc tăng cường phòng thủ với các quan chức ở miền bắc Ukraine, gần biên giới Belarus.

Trong bài phát biểu video hàng đêm, ông Zelensky cảnh báo rằng Nga “rất muốn lôi kéo Belarus vào cuộc chiến này sâu hơn” và cam kết, Ukraine “có khả năng tăng cường phòng thủ... và hành động phòng ngừa”. Tổng thống Ukraine đã chỉ thị Bộ Ngoại giao nước này tăng cường áp lực ngoại giao lên Belarus cùng với các đối tác quốc tế. Đồng thời, các sở chỉ huy quân sự Ukraine đã được lệnh tăng cường các vị trí phòng thủ dọc biên giới phía bắc, với lời cảnh báo của ông Zelensky rằng bất kỳ nỗ lực nào của Belarus nhằm mở rộng xung đột sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng.

Tổng thống Zelensky gần đây đã tiết lộ rằng tình báo Ukraine tiếp tục đánh giá các kịch bản cho xảy ra các cuộc tấn công mới tiềm tàng nhắm vào các khu vực Chernihiv và Kiev, xuất phát từ lãnh thổ Belarus và khu vực Bryansk của Nga.

Kịch bản thượng đỉnh Belarus - Ukraine và ông Lukashenko thăm Mỹ

Đáng chú ý, BelTA cũng dẫn lời Tổng thống Lukashenko nói rằng ông sẵn sàng gặp trực tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để đàm phán về “các vấn đề trong quan hệ Belarus - Ukraine”.

Cụ thể, ông Lukashenko nói rằng nếu ông Zelensky muốn “nói chuyện về điều gì đó, thảo luận hoặc có lẽ là điều gì khác, bằng mọi cách, chúng tôi sẵn sàng. Bất kỳ địa điểm nào - Ukraine, Belarus - tôi đều sẵn sàng gặp ông ấy”.

Khi được RBC-Ukraine hỏi về đề xuất của nhà lãnh đạo Belarus, Cố vấn Tổng thống Ukraine Dmytro Lytvyn đã đáp lại rằng Kiev đang bỏ qua những lời lẽ hoa mỹ và chỉ tập trung vào thực tế quân sự dọc biên giới phía bắc.

Cùng ngày Tổng thống Ukraine Zelensky đến thăm Slavutych, một thành phố của Ukraine nằm gần biên giới Belarus, nơi ông gặp gỡ cộng đồng địa phương để thảo luận về các biện pháp an ninh biên giới khẩn cấp, RBC-Ukraine viết.

tong thong Ukraine Zelensky Merz thu tuong Duc Merz Zelensky tong thong Ukraine, Ukraine Duc, co EU Duc, tai Berlin 4-2026 -reu.jpg

Đức đề xuất tư cách thành viên “liên kết” EU cho Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Đức Friedrich Merz vừa đề xuất trao cho Ukraine một vai trò trực tiếp trong các cấu trúc của Liên minh châu Âu, xem đó như bước trung gian hướng tới tư cách thành viên EU, điều mà ông cho rằng có thể giúp tạo thuận lợi cho thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine hiện nay.

Tổng thống Lukashenko và Belarus đã phải chịu lệnh trừng phạt của phương Tây vì bị cáo buộc giúp đỡ Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine hồi năm 2022.

Tuy nhiên, Mỹ đã tổ chức một số vòng đàm phán với Belarus, dẫn đến việc thả hàng trăm người bị coi là tù nhân chính trị để đổi lấy việc nới lỏng một số lệnh trừng phạt đối với nước này. Đặc phái viên Mỹ John Coale cho biết ông Lukashenko có thể sớm đến thăm Mỹ.

Trong bình luận của mình, ông Lukashenko nói rằng việc các nhà lãnh đạo châu Âu không hài lòng với triển vọng cải thiện quan hệ giữa Washington và Minsk có thể đã thúc đẩy ông Zelensky đưa ra những cáo buộc mới nhất. Hãng tin BelLTA dẫn lời ông nói: “Họ thấy rằng chúng tôi đang có một cuộc đối thoại cụ thể với người Mỹ. Và không phải ai cũng thích điều đó. Và đó là lý do tại sao họ đang tác động đến ông Zelensky”.

Trí Nhân/VOV.VN tổng hợp
Nguồn: Reuters, United24media
Lập trường của Tổng thống Putin khi tuyên bố xung đột Ukraine sắp chấm dứt

VOV.VN - Giới truyền thông hiện đang có nhiều đồn đoán xung quanh bình luận gần đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng xung đột vũ trang Nga - Ukraine sắp bước vào hồi kết thúc.

Ukraine tìm cách hủy diệt hạ tầng vận chuyển dầu của Nga?

VOV.VN - AP và CBSNews cho biết, các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ quan trọng của Nga hôm 3/5, bao gồm một cảng xếp dỡ quan trọng ở Biển Baltic và hai tàu chở dầu mà Ukraine cáo buộc được sử dụng để vận chuyển dầu thô của Nga bất chấp lệnh trừng phạt.

Nga sẽ triển khai tên lửa siêu vượt âm Oreshnik sang Belarus

VOV.VN - Tổng thống Belarus Lukashenko vừa tuyên bố, ngay khi hệ thống tên lửa đạn đạo tầm xa siêu vượt âm Oreshnik được sản xuất xong tại Nga, hệ thống này sẽ được triển khai tại Belarus để “đảm bảo an ninh” cho nước này.

