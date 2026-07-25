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Latvia thông qua lệnh cấm toàn diện đối với hàng tiêu dùng Nga và Belarus

Thứ Bảy, 06:13, 25/07/2026
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VOV.VN - Latvia đã thông qua lệnh cấm nhập khẩu trên phạm vi cả nước đối với nhiều mặt hàng tiêu dùng có xuất xứ từ Nga và Belarus như sách, trò chơi điện tử, quần áo, đồ chơi và thiết bị thể thao.

Quốc hội Latvia đã thông qua các sửa đổi đối với luật hiện hành nhằm hạn chế nhập khẩu một loạt hàng tiêu dùng của Nga và Belarus hiện chưa nằm trong danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU). Động thái này nhằm tiếp tục cắt giảm quan hệ kinh tế với Nga.

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Latvia thông qua lệnh cấm toàn diện với hàng tiêu dùng Nga và Belarus. Ảnh: Quốc hội Latvia

Luật sửa đổi cấm nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc từ Nga và Belarus không thuộc diện bị EU áp đặt các biện pháp trừng phạt, thuế quan hoặc hạn chế thương mại khác. Đây được cho là một trong những lệnh cấm đầu tiên ở cấp quốc gia trong EU đối với nhiều mặt hàng tiêu dùng của Nga và Belarus ngoài phạm vi các lệnh trừng phạt của khối. Các hạn chế này cũng sẽ áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu qua các nước thứ ba nếu có xuất xứ từ Nga hoặc Belarus.

Lệnh cấm này, được thông qua đúng vào ngày EU nhất trí thông qua gói trừng phạt mới nhất, bao gồm các sản phẩm mà các nhà lập pháp Latvia cho rằng có thể được sử dụng để phục vụ hoạt động tuyên truyền hoặc phát tán thông tin sai lệch, như sách, báo và trò chơi điện tử, bên cạnh đồ thể thao, đồ chơi, quần áo và giày dép.

Theo số liệu của Latvia, kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng mới bị đưa vào diện cấm từ Nga và Belarus đạt tổng cộng 12,5 triệu Euro trong năm 2025, chiếm khoảng 6,5% tổng kim ngạch nhập khẩu còn lại của Latvia từ hai nước này. Dự luật do Bộ Ngoại giao Latvia soạn thảo và được quốc hội xem xét, thông qua theo thủ tục rút gọn như một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm chấm dứt các quan hệ thương mại còn lại với Nga.

Trước đó, vào tháng 5, Bộ trưởng Kinh tế Latvia Viktors Valainis cho biết nước này đã giảm đáng kể quan hệ kinh tế với Nga và mục tiêu lâu dài là tiến tới chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu hàng hóa từ Nga. Sau cuộc họp này, Bộ Ngoại giao được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự thảo luật vừa được Quốc hội thông qua trong tuần này.

Danh sách cuối cùng các sản phẩm bị cấm sẽ được Chính phủ Latvia thông qua. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày tiếp theo sau khi được công bố, và các hạn chế nhập khẩu sẽ được duy trì đến ngày 1/7/2027.

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EU thông qua gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga

VOV.VN - Ngày 23/7, các Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí thông qua gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga. Động thái này diễn ra sau khi Hy Lạp rút phản đối nhờ đạt được thỏa hiệp về hoạt động vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga.

Hải Đăng/VOV-Praha
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