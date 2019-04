Hội nghị Ngoại trưởng G7 thúc đẩy cuộc chiến chống bất bình đẳng

Các Ngoại trưởng Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu hôm qua gặp nhau tại thành phố Dinard, miền Tây nước Pháp nhằm thúc đẩy cuộc chiến chống bất bình đẳng toàn cầu và tội phạm mạng. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh G7 đang nỗ lực khẳng định vai trò đi đầu trong “thế giới mới”, nhất là khi Mỹ, nền kinh tế lớn nhất không còn mặn mà với các diễn đàn quốc tế, trong đó có G7.

Các bộ trưởng G7 chụp ảnh lưu niệm trong cuộc họp ngày 5/4 tại Dinar, miền tây nước Pháp. Ảnh: AFP

Trong 2 ngày họp 5-6/4, Ngoại trưởng 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu tập trung vào cuộc chiến chống bất bình đẳng, chủ đề trung tâm của Pháp trên cương vị Chủ tịch G7, cũng như sự can dự từ bên ngoài vào các nền dân chủ và các cuộc khủng hoảng khu vực. Các Bộ trưởng cũng thảo luận cách thức tăng cường sự hỗ trợ của G7 đối với các chiến dịch gìn giữ hòa bình tại châu Phi và cuộc chiến chống buôn lậu qua khu vực Sahel.



Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ngoại trưởng Pháp Jean Yves Le Drian nhấn mạnh: “Để đối phó với các mối đe dọa mới, chúng ta phải tìm cách củng cố các nền dân chủ của chúng ta trước cuộc cách mạng công nghệ và sự phát triển của các hình thức can dự. Bởi một nền dân chủ phải có khả năng tôn trọng tự do ngôn luận, trong khi ngăn chặn các nỗ lực can thiệp, hạn chế những yếu tố gây cản trở tự do báo chí, đồng thời đối phó với mọi hình thức thao túng thông tin”.

Các nguồn tin ngoại giao tại Pháp cho biết, 3 tuyên bố sẽ được thông qua tại hội nghị: một về cuộc chiến chống xâm hại phụ nữ trong các cuộc xung đột, một về những cách hành xử có trách nhiệm trên không gian mạng và cuối cùng là về hoạt động buôn lậu tại Sahel.

Các Bộ trưởng tham dự Hội nghị phần lớn đều khởi hành từ thủ đô Washington, Mỹ, nơi họ vừa kết thúc cuộc họp của Liên minh quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo không tham dự cuộc họp và chỉ cử Thứ trưởng Ngoại giao John Sullivan đi đại diện. Việc cử một quan chức ở cấp hơn so với quy mô hội nghị là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy sự “thờ ơ” của Mỹ đối với các sự kiện của G7 kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền năm 2016. Trước đó 1 ngày, tại Hội nghị các Bộ trưởng Nội vụ G7, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kirstjen Nielsen cũng không có mặt.

Nhằm xóa bỏ những ý kiến cho rằng G7 hiện nay đang hoạt động giống với mô hình G6+1 hơn, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas dù lấy làm tiếc về sự vắng mặt của Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ, song khẳng định các bộ trưởng trước đó đã thảo luận một số vấn đề với ông Mike Pompeo và không có lý do gì để nghĩ rằng Mỹ không nằm trong G7.

Các Hội nghị G7 diễn ra tại Dinard này sẽ đặt nền tảng cho Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra ngày 24-26/8 tại Biarritz, Pháp. Với một chương trình nghị sự mới mẻ và đầy tham vọng là cuộc chiến chống bất bình đẳng, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trên cương vị nước Chủ tịch, hi vọng có thể xóa bỏ được dư âm thất bại của Hội nghị thượng đỉnh G7 hồi tháng 6 năm ngoái tại Canada, với việc Tổng thống Donald Trump từ chối ký tuyên bố cuối cùng. Tuy nhiên, với sự vắng mặt của Ngoại trưởng Pompeo và Bộ trưởng Nội vụ Nielsen thì quyết tâm này không hề dễ dàng./.

Thu Hoài/VOV1

