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Số người thiệt mạng vì động đất tại Venezuela đã lên gần 600

Thứ Sáu, 21:07, 26/06/2026
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VOV.VN - Chính quyền Venezuela ngày 26/6 thông báo số người chết sau trận động đất kép xảy ra trước đó một ngày đã tăng lên 589 người và 2.980 người bị thương.

Thông tin cập nhật được đưa ra khi lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm thêm những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát trong khoảng “thời gian vàng” quan trọng kéo dài đến 72 giờ sau trận động đất. Số người chết dự kiến ​​sẽ còn tiếp tục tăng khi các đội tìm kiếm tìm thấy thêm nạn nhân.

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Người dân kiểm tra đống đổ nát của một tòa nhà bị sập sau trận động đất ở bang La Guaira, Venezuela (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi không hề ngủ một giấc nào để tập trung nỗ lực cứu sống người dân”, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez phát biểu với đài truyền hình nhà nước Venezolana de Televisión (VTV). Bà Rodríguez đồng thời ca ngợi sự hỗ trợ quốc tế và các đội cứu hộ khẩn cấp.

Theo truyền thông địa phương, các đội tìm kiếm và cứu hộ đang tập trung lực lượng tại bang La Guaira, nơi có thể coi là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của thảm họa này. Hơn 100 tòa nhà đã sụp đổ ở bang La Guaira. Theo Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello, 11.500 nhân viên an ninh sẽ được triển khai đến bang này trong ngày 26/6 để “đảm bảo hòa bình”.

Chính phủ Venezuela cũng cho biết đã thiết lập một trung tâm dự trữ lương thực, nước uống và thuốc men cho những người cần giúp đỡ tại Bộ Ngoại giao ở thủ đô Caracas.

Trong diễn biến mới nhất, Tổng thống lâm thời Venezuela đã tuyên bố quân sự hóa toàn bộ bang La Guaira, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất kép hôm 24/6.

“Chúng tôi đã quyết định quân sự hóa bang La Guaira”, bà Rodríguez nói trong một bài phát biểu chính thức trên đài truyền hình nhà nước Venezolana de Televisión (VTV) của Venezuela.

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“72 giờ vàng” tìm kiếm người sống sót sau thảm họa động đất kinh hoàng ở Venezuela

VOV.VN - Thời gian đang trở thành yếu tố quyết định đối với lực lượng cứu hộ tại Venezuela khi “thời điểm vàng” 48-72 giờ sau động đất dần khép lại. Tại nhiều khu vực bị tàn phá nặng nề, các đội tìm kiếm vẫn không ngừng đào bới trong đống đổ nát với hy vọng đưa thêm người sống sót ra ngoài.

Phan Tùng/VOV.VN
(Tổng hợp)
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