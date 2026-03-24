Hơn 300 robot tranh tài tại Giải chạy bán marathon robot hình người Bắc Kinh 2026

Trong thông báo mới nhất về giải chạy, ông Lưu Duy Lượng, Phó Cục trưởng kiêm phát ngôn viên Cục Kinh tế và Công nghệ Thông tin thành phố Bắc Kinh hôm qua (23/3) cho biết, tính đến ngày 10/3, hơn 76 đơn vị đến từ 13 khu vực cấp tỉnh với hơn 100 đội đã đăng ký tranh tài, trong đó hơn 80 đội đến từ các công ty, hơn 20 đội đến từ các trường đại học và trại huấn luyện. Số lượng đội tham gia tăng gần gấp 5 lần, số trường đại học đăng ký gấp 10 lần năm 2025.

Một robot tham gia Giải chạy bán marathon robot hình người tại Bắc Kinh tháng 4/2025. Ảnh: Trung tâm Đổi mới Robot Hình người Bắc Kinh.

“Sự kiện quy tụ 26 thương hiệu robot, cơ bản bao gồm các thương hiệu chủ lực trên thị trường, thể hiện đầy đủ sự thịnh vượng và sức sống của ngành công nghiệp robot Trung Quốc, từ nghiên cứu và phát triển công nghệ đến đổi mới sản phẩm".

Lần đầu tiên, cuộc thi bán marathon robot hình người sẽ có thêm nhóm điều hướng tự động, chiếm 38% số đội tham gia. Để khuyến khích khả năng tự hành, thời gian thực của các đội này sẽ được nhân với hệ số 1,2.

Giải chạy bán marathon robot hình người sẽ được tổ chức đồng thời với Giải bán marathon Beijing E-Town 2026 vào ngày 19/4. Theo ban tổ chức, robot sẽ chạy trên cùng đường đua với các vận động viên người thật.

Các robot tranh tài phải cao hơn 75 cm. Trong cuộc đua, robot sẽ được trang bị thiết bị chuyên dụng tích hợp công nghệ không gian - thời gian thông minh được hỗ trợ bởi Hệ thống vệ tinh định vị Bắc Đẩu (BeiDou), cho phép định vị chính xác đến từng centimet và truyền dữ liệu vị trí theo thời gian thực.

Ngoài giải bán marathon, theo ông Lý Toàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu Phát triển Kinh tế - Công nghệ Bắc Kinh (Beijing E-Town), ban tổ chức sẽ bổ sung thêm một sự kiện phụ mới, mang tên Thử thách Robot “Baturu” vào ngày 18/4.

"Thông qua nhiều kịch bản thử nghiệm khác nhau, bao gồm ‘hoàn nguyên thảm họa thực tế kết hợp với các chức năng mô phỏng’, thiết lập 17 chướng ngại vật để kiểm tra toàn diện tính ổn định trong vận hành, tính linh hoạt trong di chuyển và khả năng ứng phó khẩn cấp của robot".

Đây sẽ là lần thứ hai giải chạy bán marathon robot hình người được tổ chức tại Bắc Kinh, sau lần đầu tiên vào năm ngoái. Cuộc đua được kỳ vọng sẽ là một màn phô diễn của công nghiệp robot hình người đang phát triển nhanh chóng tại Trung Quốc, đánh dấu sự chuyển đổi từ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm sang triển khai thương mại trên thực tế.