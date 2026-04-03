Hơn 40 quốc gia ra tuyên bố chung kêu gọi mở lại eo biển Hormuz

Thứ Sáu, 16:33, 03/04/2026
VOV.VN - Ngày 2/4, hơn 40 quốc gia đã đồng loạt kêu gọi mở lại ngay lập tức eo biển Hormuz, trong bối cảnh tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới này bị gián đoạn do xung đột tại Trung Đông.

Động thái hiếm thấy liên quan đến eo biển Hormuz này phản ánh mức độ nghiêm trọng của khủng hoảng, khi những tác động từ việc phong tỏa đang lan rộng, gây sức ép lên chuỗi cung ứng năng lượng và đe dọa ổn định kinh tế toàn cầu.

hon 40 quoc gia ra tuyen bo chung keu goi mo lai eo bien hormuz hinh anh 1
Tàu hàng hải gần eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố được đưa ra sau hội nghị trực tuyến ngày 2/4 do Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper chủ trì, với sự tham gia của nhiều quốc gia từ châu Âu, châu Á và Trung Đông. Các bên nhấn mạnh eo biển Hormuz có vai trò then chốt đối với vận tải năng lượng toàn cầu, đồng thời cảnh báo tình trạng gián đoạn đang gây tác động sâu rộng tới kinh tế thế giới.

Tại hội nghị, các quốc gia đã thảo luận các biện pháp phối hợp nhằm khôi phục hoạt động hàng hải, bao gồm gia tăng sức ép ngoại giao, các biện pháp kinh tế và hỗ trợ giải phóng tàu thuyền mắc kẹt. Các nước cũng khẳng định nguyên tắc bảo đảm tự do hàng hải và phản đối mọi hành động cản trở lưu thông quốc tế.

Nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tình hình, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cho biết: “Chúng tôi đã có hơn 40 quốc gia từ mọi châu lục cùng ủng hộ việc mở lại eo biển Hormuz và nguyên tắc tự do hàng hải. Các hành động liều lĩnh đang ảnh hưởng tới giá năng lượng, nhiên liệu và chuỗi cung ứng trên toàn thế giới. Điều đó cho thấy mọi quốc gia đều bị tác động. Vì vậy, chúng tôi quyết tâm sử dụng các biện pháp ngoại giao, kinh tế và phối hợp để mở lại tuyến đường này”.

Điểm đáng chú ý là phần lớn các nước tham gia đều nhấn mạnh ưu tiên giải pháp ngoại giao, tránh leo thang quân sự. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Pascal Confavreux tại cuộc họp báo cùng ngày nêu quan điểm: “Đây là một cuộc phong tỏa khu vực nhưng có hậu quả toàn cầu. Mục tiêu của chúng tôi là khôi phục lưu thông thông suốt của tuyến hàng hải này vì nền kinh tế thế giới đang bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không tìm cách giải quyết bằng biện pháp quân sự. Cách tiếp cận phải là hợp tác và đối thoại”.

Giới quan sát nhận định, việc hơn 40 quốc gia cùng ngồi lại thảo luận cho thấy mức độ nghiêm trọng của khủng hoảng, đồng thời phản ánh xu hướng ưu tiên phối hợp quốc tế và giải pháp ngoại giao nhằm khôi phục hoạt động tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải giữ vai trò sống còn với kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, Mỹ hay Trung Quốc không có mặt tại hội nghị này, cho thấy vẫn tồn tại khác biệt trong cách tiếp cận xử lý khủng hoảng. Chính vì vậy, hội nghị lần này mới chỉ được xem là bước khởi đầu cho các nỗ lực dài hơi nhằm kiểm soát khủng hoảng và tránh những tác động lan rộng hơn tới kinh tế thế giới. Hội nghị trực tuyến lần này cũng được xem là bước chuẩn bị cho các cuộc họp tiếp theo giữa Nhóm G7 và các nước vùng Vịnh dự kiến diễn ra trong tuần tới nhằm tiếp tục tìm kiếm giải pháp cho vấn đề eo biển Hormuz.

Hồng Nhung/VOV1
Bahrain đề xuất cho phép hành động hải quân bảo vệ tàu thuyền ở eo biển Hormuz

VOV.VN - Một dự thảo nghị quyết của Bahrain trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nếu được thông qua sẽ cho phép các quốc gia sử dụng “mọi biện pháp phòng vệ cần thiết” nhằm bảo đảm quyền đi qua eo biển Hormuz.

Iran tuyên bố đóng eo biển Hormuz, xua 3 tàu nước ngoài ra khỏi đây

VOV.VN - Hãng tin Iran cho biết, hải quân Vệ binh cách mạng Iran đã chặn và buộc 3 tàu nước ngoài (thuộc các quốc tịch khác nhau) phải quay đầu khi tiến tới Hormuz.

Ngoài dầu khí, eo biển Hormuz còn là sinh mệnh của 100 triệu người vùng Vịnh

VOV.VN - Không chỉ đơn thuần là nơi vận chuyển dầu mỏ cho toàn cầu, eo biển Hormuz còn là nguồn sống của 100 triệu người trong khu vực này.

