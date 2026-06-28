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Hơn 4,4 triệu cử tri Bangkok (Thái Lan) bỏ phiếu bầu Thống đốc và Hội đồng đô thị

Chủ Nhật, 14:46, 28/06/2026
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VOV.VN - Sáng 28/6, hơn 4,4 triệu cử tri Bangkok bắt đầu đi bỏ phiếu bầu Thống đốc và Hội đồng đô thị nhiệm kỳ mới. Đây là cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất ở cấp địa phương của Thái Lan, quyết định bộ máy điều hành thủ đô - trung tâm chính trị, kinh tế và tài chính của cả nước trong 4 năm tới.

Tại điểm bỏ phiếu số 26 ở trường Chamchan, quận Watthana, công tác chuẩn bị được hoàn tất từ sớm. Các cán bộ bầu cử kiểm tra hòm phiếu, tài liệu và các điều kiện phục vụ bầu cử, trong khi lực lượng an ninh được bố trí nhằm bảo đảm quá trình bỏ phiếu diễn ra an toàn, trật tự.

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Các cán bộ tại điểm bầu cử rà soát, kiểm tra các tài liệu tại điểm bỏ phiếu

 

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Cử tri nghiên cứu danh sách các ứng viên tranh cử

Cựu Thống đốc Bangkok, ứng cử viên độc lập Chadchart Sittipunt là một trong những cử tri đầu tiên đến bỏ phiếu. Ông kêu gọi người dân tích cực thực hiện quyền công dân, đồng thời nhấn mạnh sự tham gia của cử tri có ý nghĩa quan trọng đối với tính chính danh và hiệu quả hoạt động của chính quyền thành phố nhiệm kỳ mới. Chia sẻ với báo giới sau khi bỏ phiếu, ông Chadchart cho biết:

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Cựu Thống đốc Bangkok, ứng viên độc lập Chadchart Sittipunt tiến hành bỏ phiếu

“Các cán bộ phụ trách công tác bầu cử phải đảm bảo đây là một cuộc bầu cử đáng tin cậy, tạo được niềm tin cho người dân ngay từ những bước đầu tiên. Tôi thấy công tác tổ chức đang được triển khai tốt, không có vấn đề gì đáng lo ngại”.

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Ông Chadchart Sittipunt thường xuyên di chuyển bằng xe đạp và ghi dấu ấn với người dân nhờ hình ảnh gần gũi, giản dị
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Mỗi cử tri bỏ 2 lá phiếu-phiếu màu xanh bầu Thống đốc Bangkok và phiếu màu hồng bầu thành viên Hội đồng đô thị

Trong cuộc bầu cử lần này, mỗi cử tri nhận hai lá phiếu, gồm phiếu màu xanh bầu Thống đốc Bangkok và phiếu màu hồng bầu thành viên Hội đồng đô thị. Ủy ban Bầu cử Thái Lan đã huy động hơn 72.000 nhân sự làm nhiệm vụ tại hơn 6.600 điểm bỏ phiếu trên toàn thủ đô.

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Cựu Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt trả lời báo giới sau khi bỏ phiếu

Theo giới quan sát, ông Chadchart Sittipunt được đánh giá là ứng cử viên có nhiều lợi thế trước ngày bầu cử nhờ kết quả điều hành trong nhiệm kỳ vừa qua cùng các cam kết tiếp tục cải thiện chất lượng sống, phát triển kinh tế và nâng cao hiệu quả quản trị đô thị.

 
PV/VOV-Bangkok
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