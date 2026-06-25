Thái Lan triệt phá đường dây đánh cắp dữ liệu của 9,6 triệu người dân

Nhóm đối tượng này bị cáo buộc đã đánh cắp danh tính của khoảng 9,6 triệu người dân, sau đó phân loại một cách tinh vi để cung cấp cho các băng nhóm lừa đảo trực tuyến và các đường dây đánh bạc qua mạng, gây thiệt hại ước tính khoảng 2 tỷ baht (gần 60 triệu USD).

Thứ trưởng Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan (DES) Nan Boonthida Somchai kiểm tra các thiết bị bị thu giữ từ các nghi phạm trộm danh tính tại Cục Điều tra Trung ương ở Bangkok. Ảnh: Cảnh sát Thái Lan

Chiến dịch truy quét được cảnh sát triển khai đồng loạt tại 22 địa điểm trải dài trên 16 tỉnh thành, bắt giữ 9 nghi phạm trong độ tuổi từ 21 đến 53. Tại các sào huyệt, cơ quan công an đã tịch thu lượng tang vật lớn phục vụ cho hoạt động phạm pháp bao gồm 11 bộ máy tính, hàng chục điện thoại thông minh, máy tính bảng, hơn 100 thẻ SIM, cùng một lượng lớn tiền mặt và vũ khí quân dụng.

Theo kết quả điều tra, băng nhóm này đã bắt đầu hoạt động từ năm 2022, tích lũy một kho dữ liệu khổng lồ lên tới 13,5 GB và lưu trữ hoàn toàn trên nền tảng đám mây để các bên mua dễ dàng truy cập từ xa. Để tối ưu hóa "giá trị" kinh doanh, các đối tượng đã tổ chức dữ liệu rất bài bản theo từng danh mục cụ thể như "bác sĩ", "giới siêu giàu", "giáo viên" và "cựu quan chức hưu trí". Việc phân loại này giúp các tổ chức lừa đảo công nghệ cao dễ dàng "nhắm trúng mục tiêu" để thực hiện các kịch bản thao túng tâm lý hoặc tống tiền.

Cơ quan điều tra xác định, kho danh tính bị rò rỉ từ đường dây này trùng khớp với thông tin của các nạn nhân trong gần 13.700 vụ lừa đảo mạng, gây tổn thất chung lên tới khoảng 2 tỷ baht (gần 60 triệu USD). Trong đó, không ít công chức nhà nước cũng sập bẫy với thiệt hại riêng ước tính khoảng 300 triệu baht.

Bộ Kinh tế và Xã hội Số Thái Lan (DES) nhận định đây là vụ xâm phạm an ninh dữ liệu đặc biệt nghiêm trọng, gây hệ lụy lớn cho xã hội. Nhà chức trách hiện đang mở rộng điều tra để truy vết các đối tượng đã mua dữ liệu, đồng thời phối hợp với các chuyên gia an ninh mạng nhằm thắt chặt các lỗ hổng bảo mật hệ thống.