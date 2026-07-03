Hơn 73.000 người chết, 173.500 người bị thương trong 1.000 ngày xung đột Gaza

Theo báo cáo, trong số 73.066 người được xác định đã thiệt mạng ở dải Gaza trong 1.000 ngày xung đột vừa qua, có hơn 21.500 trẻ em, 12.500 phụ nữ. 2.700 gia đình bị xóa sổ hoàn toàn do không còn thành viên nào sống sót. Ngoài ra, còn khoảng hơn 9.500 người thuộc diện mất tích, trong đó có 4.700 trẻ em và phụ nữ. 58.000 trẻ em Gaza trở thành trẻ mồ côi do mất cha hoặc mẹ, hoặc cả hai.

Gaza bị tán phá trong xung đột. (Ảnh: Reuters)

1.000 ngày chiến sự vừa qua cũng đã phá hủy hơn 410.000 ngôi nhà, khiến 1,9 triệu người Palestine, chiếm gần 90% dân số Gaza, bị mất chỗ ở và phải đi lánh nạn. 98,5% diện tích nông nghiệp ở Gaza bị tàn phá và không thể tiếp tục canh tác. 100% số trường học ở Gaza bị ảnh hưởng, trong đó 284 ngôi trường bị phá hủy hoàn toàn, hơn 620.000 học sinh các cấp không thể đến lớp. Hệ thống Y tế và chăm sóc sức khỏe ở dải Gaza cũng bị tàn phá nặng nề, với ít nhất 94% cơ sở y tế chịu thiệt hại, trong đó 38 bệnh viện bị phá hủy và không thể vận hành trở lại.

Quân đội Israel phát động chiến dịch tấn công dải Gaza ngày 7/10/2023, vài giờ sau khi lực lượng Hamas mở cuộc đột kích bất ngờ vào miền Nam Israel, sát hại khoảng 1.200 người và bắt hơn 250 người làm con tin. Không chỉ gây thương vong và thiệt hại nặng nề tại dải Gaza, cuộc chiến giữa quân đội Israel và lực lượng Hamas còn làm bùng phát xung đột giữa Israel với cả lực lượng Hezbollah ở Lebanon, Phong trào Houthi ở Yemen và đặc biệt là Cộng hòa Hồi giáo Iran. Trong đó, cuộc chiến Israel-Iran còn kéo theo cả sự tham gia của quân đội Mỹ và gây ra cuộc khủng hoảng chưa có hồi kết tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới.