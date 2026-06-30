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Hàng trăm ngôi lều bị phá hủy do các cuộc tấn công gần đây của Israel tại Gaza

Thứ Ba, 21:48, 30/06/2026
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VOV.VN - Các cuộc không kích của Israel trong hôm qua (29/6) tại nhiều khu vực ở Gaza đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và khiến khoảng 200 ngôi lều trú ẩn của người Palestine bị phá hủy.

Cuộc không kích của Israel tại khu vực Al-Mawasi thuộc thành phố Khan Younis ở phía Nam Gaza, đã khiến một người mẹ 23 tuổi và đứa trẻ sơ sinh 1 tuổi của cô thiệt mạng.

Các cuộc không kích khác của Israel cũng tại khu vực Al-Mawasi, đã thiêu rụi 200 ngôi lều, nơi trú ẩn của những người Palestine phải di tản, cũng những tài sản còn sót lại trong những ngôi lều.

Tại khu vực Deir Al-Balah ở trung tâm Gaza, các cuộc tấn công của Israel khiến 2 người thiệt mạng, trong đó có 1 trẻ em 8 tuổi.

hang tram ngoi leu bi pha huy do cac cuoc tan cong gan day cua israel tai gaza hinh anh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Vào giữa tháng 6/2026, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho biết, ít nhất 265 trẻ em Palestine đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được công bố vào tháng 10/2025, với tỷ lệ một trẻ em thiệt mạng mỗi ngày, mô tả thỏa thuận ngừng bắn là “ảo tưởng tàn nhẫn và chết chóc” đối với trẻ em sống trong khu vực này.

Theo các quan chức y tế Gaza, kể từ tháng 10/2025, các cuộc tấn công của Israel đã khiến 1.045 người Palestine thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

Cũng trong tháng này, Ủy ban Điều tra quốc tế độc lập về lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng thuộc Liên Hợp Quốc công bố báo cáo, kết luận Israel đã phạm tội diệt chủng đối với trẻ em Palestine ở Gaza.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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