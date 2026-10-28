Hong Kong tạm ngừng nhập khẩu sản phẩm gia cầm từ Đan Mạch và Mỹ vì dịch cúm

Trung tâm An toàn Thực phẩm (CFS) thuộc Sở Vệ sinh Thực phẩm và Môi trường của Chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong đã chỉ thị các cơ quan thương mại tạm dừng nhập khẩu thịt gia cầm và các sản phẩm, bao gồm cả trứng gia cầm, từ thành phố Lolland của Đan Mạch và quận Jackson thuộc bang Minnesota của Mỹ ngay lập tức để bảo vệ sức khỏe cộng đồng ở Hong Kong.

Ảnh minh họa.

Người phát ngôn của CFS cho biết, quyết định này được đưa ra sau khi nhận được thông báo từ Cục Thú y và Thực phẩm Đan Mạch và Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH) về sự bùng phát của cúm gia cầm H5N1 độc lực cao ở các khu vực này.

Người phát ngôn dẫn dữ liệu từ Cục Điều tra và Thống kê Hong Kong cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, vùng lãnh thổ này đã nhập khẩu khoảng 390 tấn thịt gia cầm đông lạnh từ Đan Mạch, cùng khoảng 24.190 tấn thịt gia cầm ướp lạnh, đông lạnh và khoảng 20,2 triệu quả trứng gia cầm từ Mỹ.

Người phát ngôn cũng cho biết, CFS đã liên hệ với các nhà chức trách Đan Mạch và Mỹ về vấn đề này, đồng thời sẽ theo dõi chặt chẽ thông tin từ WOAH và các cơ quan chức năng liên quan về các đợt bùng phát cúm gia cầm, thực hiện các biện pháp ứng phó phù hợp tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh.