Indonesia khẳng định không có dịch “siêu cúm”

Bộ Y tế Indonesia đã kêu gọi người dân không đổ xô đi mua tích trữ thuốc kháng virus Oseltamivir hay tự ý sử dụng thuốc này khi chưa có chỉ định y tế, trong bối cảnh số ca mắc cúm mùa đang gia tăng, đặc biệt là tại các khu vực đông dân cư như Jakarta, Tây Java và Banten.

Bộ Y tế Indonesia xác nhận tỷ lệ lây nhiễm cúm tại Indonesia không đáng lo ngại. Ảnh: VOV-Jakarta

Mối lo ngại này chủ yếu là do thông tin về sự gia tăng các ca bệnh đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và thông tin về sự khác biệt nguồn cung thuốc giữa các vùng.

Bộ Y tế Indonesia trước đó đã ghi nhận sự gia tăng hoạt động cúm ở Indonesia và Đông Nam Á. Tuy nhiên, dựa trên kết quả giám sát đến tuần thứ 38 năm 2026, tình hình này vẫn ở mức trung bình và không cho thấy tình trạng đáng lo ngại. Tại Indonesia, tỷ lệ dương tính với cúm là 56%. Giám sát tại các trung tâm y tế cộng đồng (Puskesmas) cho thấy hoạt động cúm ở mức trung bình, trong khi tại bệnh viện vẫn ở mức thấp.

Theo dữ liệu của Bộ Y tế, sự gia tăng hoạt động cúm trong tháng 8-9 cũng phù hợp với mô hình theo mùa được quan sát thấy ở Indonesia. Bộ Y tế cũng kêu gọi người dân không nên tích trữ thuốc. Hầu hết các trường hợp cúm hoặc những trường hợp không có triệu chứng cảnh báo đều có thể tự khỏi bằng cách nghỉ ngơi và uống đủ nước. Oseltamivir chỉ được chỉ định cho những người bị bệnh nặng hoặc có nhiều bệnh lý nền, không phải ai cũng được dùng thuốc này và có thể dẫn đến tình trạng kháng thuốc rất nguy hiểm.