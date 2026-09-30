English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Indonesia khẳng định không có dịch “siêu cúm”

Thứ Tư, 16:08, 30/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Indonesia khẳng định không có dịch “siêu cúm” và cảnh báo người dân không tích trữ thuốc Oseltamivir.

 

Bộ Y tế Indonesia đã kêu gọi người dân không đổ xô đi mua tích trữ thuốc kháng virus Oseltamivir hay tự ý sử dụng thuốc này khi chưa có chỉ định y tế, trong bối cảnh số ca mắc cúm mùa đang gia tăng, đặc biệt là tại các khu vực đông dân cư như Jakarta, Tây Java và Banten.

indonesia khang dinh khong co dich sieu cum hinh anh 1
Bộ Y tế Indonesia xác nhận tỷ lệ lây nhiễm cúm tại Indonesia không đáng lo ngại. Ảnh: VOV-Jakarta

Mối lo ngại này chủ yếu là do thông tin về sự gia tăng các ca bệnh đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và thông tin về sự khác biệt nguồn cung thuốc giữa các vùng.

Bộ Y tế Indonesia trước đó đã ghi nhận sự gia tăng hoạt động cúm ở Indonesia và Đông Nam Á. Tuy nhiên, dựa trên kết quả giám sát đến tuần thứ 38 năm 2026, tình hình này vẫn ở mức trung bình và không cho thấy tình trạng đáng lo ngại. Tại Indonesia, tỷ lệ dương tính với cúm là 56%. Giám sát tại các trung tâm y tế cộng đồng (Puskesmas) cho thấy hoạt động cúm ở mức trung bình, trong khi tại bệnh viện vẫn ở mức thấp.

Theo dữ liệu của Bộ Y tế, sự gia tăng hoạt động cúm trong tháng 8-9 cũng phù hợp với mô hình theo mùa được quan sát thấy ở Indonesia. Bộ Y tế cũng kêu gọi người dân không nên tích trữ thuốc. Hầu hết các trường hợp cúm hoặc những trường hợp không có triệu chứng cảnh báo đều có thể tự khỏi bằng cách nghỉ ngơi và uống đủ nước. Oseltamivir chỉ được chỉ định cho những người bị bệnh nặng hoặc có nhiều bệnh lý nền, không phải ai cũng được dùng thuốc này và có thể dẫn đến tình trạng kháng thuốc rất nguy hiểm.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Indonesia tiếp nhận tàu sân bay đầu tiên, mở rộng năng lực cứu trợ thảm họa
Indonesia tiếp nhận tàu sân bay đầu tiên, mở rộng năng lực cứu trợ thảm họa

VOV.VN - Indonesia chính thức tiếp nhận và đưa vào biên chế tàu sân bay KRI Sriwijaya-100 cho lực lượng Hải quân. Đây là tàu sân bay đầu tiên được Indonesia trang bị nhằm tăng cường năng lực quốc phòng, đặc biệt trong lĩnh vực bảo vệ vùng biển và cứu trợ thảm họa.

Indonesia tiếp nhận tàu sân bay đầu tiên, mở rộng năng lực cứu trợ thảm họa

Indonesia tiếp nhận tàu sân bay đầu tiên, mở rộng năng lực cứu trợ thảm họa

VOV.VN - Indonesia chính thức tiếp nhận và đưa vào biên chế tàu sân bay KRI Sriwijaya-100 cho lực lượng Hải quân. Đây là tàu sân bay đầu tiên được Indonesia trang bị nhằm tăng cường năng lực quốc phòng, đặc biệt trong lĩnh vực bảo vệ vùng biển và cứu trợ thảm họa.

Indonesia: Núi lửa Ile Lewotolok phun trào hơn 200 lần trong ngày
Indonesia: Núi lửa Ile Lewotolok phun trào hơn 200 lần trong ngày

VOV.VN - Núi lửa Ile Lewotolok ở Đông Nusa Tenggara, Indonesia tiếp tục hoạt động mạnh, ghi nhận 215 lần phun trào trong ngày hôm qua (26/9). Chính quyền địa phương yêu cầu người dân hạn chế hoạt động ngoài trời và tăng cường các biện pháp phòng tránh tro bụi núi lửa.

Indonesia: Núi lửa Ile Lewotolok phun trào hơn 200 lần trong ngày

Indonesia: Núi lửa Ile Lewotolok phun trào hơn 200 lần trong ngày

VOV.VN - Núi lửa Ile Lewotolok ở Đông Nusa Tenggara, Indonesia tiếp tục hoạt động mạnh, ghi nhận 215 lần phun trào trong ngày hôm qua (26/9). Chính quyền địa phương yêu cầu người dân hạn chế hoạt động ngoài trời và tăng cường các biện pháp phòng tránh tro bụi núi lửa.

Indonesia đề xuất hai khu bảo tồn biển rộng gần 24 triệu ha
Indonesia đề xuất hai khu bảo tồn biển rộng gần 24 triệu ha

VOV.VN - Indonesia đang thúc đẩy thành lập hai khu bảo tồn biển tại Biển Banda và vùng biển ngoài khơi phía tây đảo Sumatra, với tổng diện tích gần 24 triệu ha. Đề xuất nhằm góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, phục hồi nguồn lợi thủy sản và bảo đảm sinh kế cho ngư dân.

Indonesia đề xuất hai khu bảo tồn biển rộng gần 24 triệu ha

Indonesia đề xuất hai khu bảo tồn biển rộng gần 24 triệu ha

VOV.VN - Indonesia đang thúc đẩy thành lập hai khu bảo tồn biển tại Biển Banda và vùng biển ngoài khơi phía tây đảo Sumatra, với tổng diện tích gần 24 triệu ha. Đề xuất nhằm góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, phục hồi nguồn lợi thủy sản và bảo đảm sinh kế cho ngư dân.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ