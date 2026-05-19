Mỹ hạn chế nhập cảnh tạm thời với người từng có mặt tại các quốc gia có dịch Ebola

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), trong vòng 30 ngày tới, những người không mang hộ chiếu Mỹ nhưng đã đến Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda hoặc Nam Sudan trong ba tuần gần đây sẽ bị hạn chế nhập cảnh vào nước này. Bộ Ngoại giao Mỹ đồng thời cho biết các đại sứ quán Mỹ tại ba quốc gia này đã tạm thời ngừng toàn bộ dịch vụ cấp thị thực. Quyết định được đưa ra sau khi Mỹ xác nhận một công dân nước này dương tính với virus Ebola sau thời gian làm việc tại Congo. Ngoài trường hợp đã phát bệnh, còn có 6 công dân Mỹ khác đang được đưa khỏi khu vực dịch bệnh để theo dõi hoặc điều trị.

Sân bay LaGuardia ở New York, ngày 28/10/2025. Ảnh: Reuters

Tổ chức Y tế Thế giới trước đó đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế đối với đợt bùng phát Ebola hiện nay. Theo tổ chức này, hơn 300 ca nghi nhiễm và 88 ca tử vong nghi liên quan tới Ebola đã được ghi nhận, chủ yếu tại Congo và Uganđa.

Đợt bùng phát lần này liên quan tới một chủng Ebola hiếm gặp hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị được phê duyệt. Virus Ebola lây lan qua dịch cơ thể, có khả năng lây nhiễm cao và tỷ lệ tử vong có thể lên tới 50%.

Giới chức y tế Mỹ khuyến cáo những người từng đến khu vực có dịch cần lập tức đi khám nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt, suy nhược, nôn mửa, tiêu chảy hoặc chảy máu bất thường.