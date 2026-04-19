Houthi dọa đóng cửa eo Bab el-Mandab; Iran xua đuổi tàu dầu định rời vịnh Ba Tư

Chủ Nhật, 20:50, 19/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng tại vùng Vịnh tiếp tục gia tăng, lực lượng Houthi ở Yemen hôm nay (19/4) cảnh báo có thể phong tỏa eo biển Bab el-Mandab nối giữa biển Đỏ và vịnh Aden trên Ấn Độ Dương, nhằm đáp trả “sự hiếu chiến” của Mỹ.

Cảnh báo đóng cửa eo Bab el-Mandab, được Thứ trưởng Ngoại giao trong Chính phủ tự xưng của Houthi, ông Hussein al-Ezzi công bố trên mạng xã hội X hôm nay, trong bối cảnh Mỹ tiếp tục gia tăng hiện diện quân sự tại Trung Đông và không ngừng gây sức ép lên Iran. Quan chức Houthi khẳng định, nếu nhóm này quyết định đóng cửa eo Bab el-Mandab, không thế lực nào có thể mở lại nó. Trong trường hợp đó, điều tốt nhất mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và đồng minh có thể làm, là lập tức chấm dứt các chính sách và hành động cản trở hòa bình, cũng như biểu thị sự tôn trọng cần có đối với các quyền của người dân và đất nước Yemen.

Houthi từ lâu được coi là đồng minh thân cận của Iran. Nhóm này quyết định tham chiến hôm 28/3, gần một tháng sau khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống Iran. Tuy nhiên, hoạt động tập kích của Houthi mới chỉ dừng lại ở các cuộc phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel, chưa nhắm đến tuyến vận tải quốc tế quan trọng trên biển Đỏ như trong giai đoạn xung đột Gaza bùng phát từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2025.

houthi doa dong cua eo bab el-mandab iran xua duoi tau dau dinh roi vinh ba tu hinh anh 1
. Ảnh: CeGit

Về phía Iran, hồi tháng trước, khi chiến sự còn tiếp diễn, giới chức nước này cảnh báo có thể phối hợp với Houthi mở thêm mặt trận mới tại eo Bab el-Mandab, nếu Mỹ và Israel leo thang xung đột và tấn công hạ tầng năng lượng của Iran.             

Về tình hình thực địa tại eo Hormuz, hãng thông tấn Tasnim của Iran hôm nay (19/4) cho biết, lực lượng vũ trang nước này đã ban cảnh báo và buộc 2 tàu chở dầu mang cờ Botswana và Angola định tiến vào eo Hormuz, phải quay đầu trở lại vịnh Ba Tư. Trước đó, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRCG) tối qua (18/4) cảnh báo sẽ bắn vào tất cả các con tàu định đi vào eo Hormuz, coi đó là hành vi hợp tác với kẻ thù.  

Về tình hình đàm phán Mỹ - Iran, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan hôm nay (19/4) khẳng định, các cuộc thảo luận giữa hai bên đã gần hoàn tất và chỉ còn lại một số bất đồng. Ông Fidan đồng thời bày tỏ tin tưởng hai bên sẽ gia hạn thêm lệnh ngừng bắn 2 tuần đạt được hôm 8/4 và dự kiến hết hiệu lực giữa tuần tới. Tuy nhiên, tiến triển cụ thể của các cuộc thương lượng không được đề cập.

Trước đó, một số nguồn tin nhận định, Mỹ và Iran có thể nối lại đàm phán tại Pakistan vào ngày 26/4, tức khoảng nửa tuần sau khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực. Thông tin chưa được các bên liên quan xác nhận.    

 

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: căng thẳng vùng Vịnh lực lượng Houthi Yemen phong tỏa eo biển Bab el-Mandab biển Đỏ vịnh Aden Ấn Độ Dương sự hiếu chiến Mỹ Houthi dọa đóng cửa eo biển Iran xua đuổi tàu dầu vịnh Ba Tư
Tin liên quan

Sau Hormuz, liệu eo biển Bab el-Mandeb có "dậy sóng"?
Sau Hormuz, liệu eo biển Bab el-Mandeb có "dậy sóng"?

VOV.VN - Trong bối cảnh Iran đang kiểm soát tuyến vận tải qua eo biển Hormuz, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf hôm 4/4 đã phát đi một thông điệp mang tính cảnh báo ngầm, hướng sự chú ý tới một “nút thắt cổ chai” hàng hải khác của Trung Đông: eo biển Bab el-Mandeb.

Houthi sẵn sàng tham chiến cùng Iran, đe dọa kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb
Houthi sẵn sàng tham chiến cùng Iran, đe dọa kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Iran đưa tin lực lượng Houthi ở Yemen đã sẵn sàng tham gia cuộc xung đột chống lại Mỹ và Israel.

Iran cảnh báo mở rộng xung đột sang Eo biển Bab el-Mandeb
Iran cảnh báo mở rộng xung đột sang Eo biển Bab el-Mandeb

VOV.VN - Một nguồn tin quân sự của Iran cảnh báo rằng Tehran có thể mở rộng xung đột sang nhiều mặt trận chiến lược mới, bao gồm khu vực Bab el-Mandeb Strait, nếu Mỹ và Israel tiến hành các hành động quân sự nhằm vào lãnh thổ hoặc các đảo của Iran hoặc gia tăng sức ép thông qua hoạt động hải quân.

