Houthi dọa đóng cửa eo Bab el-Mandab; Iran xua đuổi tàu dầu định rời vịnh Ba Tư

Cảnh báo đóng cửa eo Bab el-Mandab, được Thứ trưởng Ngoại giao trong Chính phủ tự xưng của Houthi, ông Hussein al-Ezzi công bố trên mạng xã hội X hôm nay, trong bối cảnh Mỹ tiếp tục gia tăng hiện diện quân sự tại Trung Đông và không ngừng gây sức ép lên Iran. Quan chức Houthi khẳng định, nếu nhóm này quyết định đóng cửa eo Bab el-Mandab, không thế lực nào có thể mở lại nó. Trong trường hợp đó, điều tốt nhất mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và đồng minh có thể làm, là lập tức chấm dứt các chính sách và hành động cản trở hòa bình, cũng như biểu thị sự tôn trọng cần có đối với các quyền của người dân và đất nước Yemen.

Houthi từ lâu được coi là đồng minh thân cận của Iran. Nhóm này quyết định tham chiến hôm 28/3, gần một tháng sau khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống Iran. Tuy nhiên, hoạt động tập kích của Houthi mới chỉ dừng lại ở các cuộc phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel, chưa nhắm đến tuyến vận tải quốc tế quan trọng trên biển Đỏ như trong giai đoạn xung đột Gaza bùng phát từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2025.

. Ảnh: CeGit

Về phía Iran, hồi tháng trước, khi chiến sự còn tiếp diễn, giới chức nước này cảnh báo có thể phối hợp với Houthi mở thêm mặt trận mới tại eo Bab el-Mandab, nếu Mỹ và Israel leo thang xung đột và tấn công hạ tầng năng lượng của Iran.

Về tình hình thực địa tại eo Hormuz, hãng thông tấn Tasnim của Iran hôm nay (19/4) cho biết, lực lượng vũ trang nước này đã ban cảnh báo và buộc 2 tàu chở dầu mang cờ Botswana và Angola định tiến vào eo Hormuz, phải quay đầu trở lại vịnh Ba Tư. Trước đó, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRCG) tối qua (18/4) cảnh báo sẽ bắn vào tất cả các con tàu định đi vào eo Hormuz, coi đó là hành vi hợp tác với kẻ thù.

Về tình hình đàm phán Mỹ - Iran, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan hôm nay (19/4) khẳng định, các cuộc thảo luận giữa hai bên đã gần hoàn tất và chỉ còn lại một số bất đồng. Ông Fidan đồng thời bày tỏ tin tưởng hai bên sẽ gia hạn thêm lệnh ngừng bắn 2 tuần đạt được hôm 8/4 và dự kiến hết hiệu lực giữa tuần tới. Tuy nhiên, tiến triển cụ thể của các cuộc thương lượng không được đề cập.

Trước đó, một số nguồn tin nhận định, Mỹ và Iran có thể nối lại đàm phán tại Pakistan vào ngày 26/4, tức khoảng nửa tuần sau khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực. Thông tin chưa được các bên liên quan xác nhận.