Iran cảnh báo mở rộng xung đột sang Eo biển Bab el-Mandeb

Thứ Năm, 07:54, 26/03/2026
VOV.VN - Một nguồn tin quân sự của Iran cảnh báo rằng Tehran có thể mở rộng xung đột sang nhiều mặt trận chiến lược mới, bao gồm khu vực Bab el-Mandeb Strait, nếu Mỹ và Israel tiến hành các hành động quân sự nhằm vào lãnh thổ hoặc các đảo của Iran hoặc gia tăng sức ép thông qua hoạt động hải quân.

Nằm ở vị trí cầu nối giữa Biển Đỏ, Vịnh Aden và Ấn Độ Dương, eo biển Bab el-Mandeb được coi là một trong huyết mạch vận tải quan trọng, chi phối dòng chảy thương mại toàn cầu, đặc biệt là mặt hàng dầu mỏ và khí đốt.

Theo Tasnim News, nguồn tin quân sự này nhấn mạnh rằng nếu “kẻ thù” tiến hành bất kỳ chiến dịch trên bộ nào nhằm vào lãnh thổ Iran, hoặc tìm cách gây tổn thất thông qua các hoạt động tại Vịnh Ba Tư hay Vịnh Oman, Tehran sẽ đáp trả bằng cách mở thêm các mặt trận mới như một “đòn đánh bất ngờ”.

Nguồn tin cũng đề cập cụ thể đến khả năng gây sức ép tại Bab el-Mandeb, khẳng định Iran có đủ năng lực và quyết tâm để tạo ra mối đe dọa đáng kể tại khu vực này nếu căng thẳng tiếp tục leo thang. Đồng thời, cảnh báo rằng nếu Washington có ý định thực hiện các bước đi “liều lĩnh” liên quan đến Strait of Hormuz, họ cần thận trọng để không phải đối mặt thêm với một điểm nóng chiến lược khác.

Hiện mỗi năm có khoảng 12% lượng dầu mỏ vận chuyển bằng đường biển toàn cầu, cùng một phần đáng kể khí tự nhiên hóa lỏng, đi qua eo biển Bab el-Mandeb, cho thấy tầm quan trọng của tuyến hàng hải này đối với an ninh năng lượng quốc tế.

Trong một diễn biến liên quan, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết Tehran đã nhận được thông tin tình báo về việc “kẻ thù” đang chuẩn bị chiếm giữ một trong các hòn đảo của nước này với sự hỗ trợ từ một quốc gia trong khu vực.

Ông khẳng định lực lượng Iran đang theo dõi sát mọi động thái, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ hành động nào vượt quá giới hạn sẽ kéo theo các cuộc tấn công liên tục nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của đối phương, dù không nêu đích danh quốc gia liên quan.

Diệp Thảo/VOV.VN
Mỹ đẩy mạnh sản xuất vũ khí trong bối cảnh căng thẳng Iran leo thang

Mỹ đẩy mạnh sản xuất vũ khí trong bối cảnh căng thẳng Iran leo thang

VOV.VN - Lầu Năm Góc đã đạt được thỏa thuận với các tập đoàn quốc phòng nhằm mở rộng sản xuất đạn dược và hệ thống quân sự trong bối cảnh xung đột liên quan Iran leo thang.

Iran tuyên bố chưa có kế hoạch đàm phán với Mỹ

Iran tuyên bố chưa có kế hoạch đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran khẳng định chính phủ nước này hiện không có bất kỳ kế hoạch nào nhằm tiến hành đàm phán để chấm dứt xung đột.

Nóng thế giới ngày 26/3: Mỹ tăng áp lực quân sự, Iran đẩy mạnh tập kích tên lửa

Nóng thế giới ngày 26/3: Mỹ tăng áp lực quân sự, Iran đẩy mạnh tập kích tên lửa

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Mỹ đề xuất kế hoạch 15 điểm chấm dứt xung đột với Iran, quân đội Iran bác tin đàm phán chấm dứt xung đột với Mỹ, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump giảm mạnh ...

